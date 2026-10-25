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México

En plena "sequía extrema", México cumple con la entrega anual de agua a Estados Unidos por Tratado de 1944

El cierre del primer año del ciclo 37 se concretó en un contexto de sequía extrema en la cuenca del Río Bravo. El Gobierno de México informó que cumplió el volumen mínimo anual previsto.
dom 25 octubre 2026 01:38 PM
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Río Bravo en un tramo del bulevar Cuatro Siglos, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Relaciones Exteriores sostuvo que las acciones realizadas no pusieron en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos. (Cuartoscuro/Manuel Sánchez)

El cumplimiento de los compromisos de agua entre México y Estados Unidos concluyó una etapa este sábado 24 de octubre, cuando terminó el primer año del ciclo 37 de entregas del Río Bravo, en medio de condiciones de sequía extrema que afectan la disponibilidad del recurso en la región.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que alcanzó el volumen mínimo anual contemplado en las estrategias conjuntas anunciadas el 3 de febrero de 2026, como parte de las acciones relacionadas con el Tratado de Aguas de 1944 .

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“En un contexto de sequía extrema que afecta la disponibilidad de agua en la región, el Gobierno de México coordinó esfuerzos interinstitucionales para cumplir con el volumen mínimo anual previsto en las estrategias conjuntas anunciadas el 3 de febrero de 2026”, detalló en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores .

La dependencia señaló que el resultado fue posible mediante la coordinación entre distintas instituciones, en un escenario marcado por las limitaciones hidrológicas de la cuenca.

México prioriza el abasto para las comunidades

La sequía extrema plantea el desafío de cumplir los compromisos bilaterales sin comprometer las necesidades de agua de la población mexicana, especialmente en la región fronteriza.

En el comunicado, Relaciones Exteriores sostuvo que las acciones realizadas no pusieron en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos.

La administración federal destacó que el acceso al recurso es una prioridad y que se debe considerar el bienestar de la población y la continuidad de las actividades esenciales.

Tratado de Aguas de 1944

México y Estados Unidos mantienen una coordinación técnica para administrar sus recursos hídricos compartidos y buscar soluciones sostenibles ante los efectos de la sequía extrema.

Tras el cierre del primer año del ciclo 37, el Gobierno de México reiteró su disposición a continuar trabajando con Estados Unidos para cumplir el acuerdo.

El Tratado de Aguas de 1944, firmado por México y Estados Unidos el 3 de febrero, establece las reglas para distribuir y aprovechar las aguas compartidas de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana, definiendo las obligaciones de ambos países.

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Respecto al río Colorado, Estados Unidos debe entregar a México 1 millón 850,234 metros cúbicos de agua al año para garantizar el suministro de este recurso conforme a lo establecido en el acuerdo.

En cuanto al Río Bravo, México debe aportar 2,158 millones de metros cúbicos cada cinco años, que equivalen a un promedio anual de 431.7 millones y proviene de seis afluentes mexicanos. Le corresponden dos terceras partes del caudal restante del río.

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Estados Unidos agua

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