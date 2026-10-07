Tu casa tendrá una nueva “identidad” digital: así cambiará el registro de los inmuebles en México

Esta propuesta -avalado con 324 votos a favor y 107 en contra y una abstención en lo particular- fue enviada el pasado 8 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.

¿Cómo modernizarán el catastro?

La reforma crea diversas herramientas tecnológicas, como la Clave Única Catastral, que será la que se asigna a un predio o unidad inmobiliaria para su identificación.

La asignación de esta Clave se determinará conforme los estándares y procedimientos establecidos en los lineamientos que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Esta Clave no constituirá, por sí misma, prueba de propiedad, posesión, superficie o colindancias ni convalidará actos nulos o irregulares o extinción de derechos de propiedad o posesión sobre un predio o unidad inmobiliaria.

Mientras, la Cédula Única Catastral y Registral será el documento electrónico o físico emitido por las autoridades en materia de catastro y registro, que contiene la información general de un predio para su plena ubicación e identificación física, que vincula la información registral y catastral.

Además, se crean dos plataformas digitales. Una es la Plataforma Nacional Catastral, la cual permitirá gestionar de manera homologada trámites catastrales, conectar la información territorial y predial de las entidades federativas y de los municipios mediante estándares comunes e interoperabilidad.