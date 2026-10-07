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Congreso

Tu casa tendrá una nueva “identidad” digital: así cambiará el registro de los inmuebles en México

Diputados avalan cambios para modernizar el catastro, ordenar el territorio e identificar los inmuebles con una clave única; la reforma pasa al Senado.
mié 07 octubre 2026 07:04 PM
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La reforma crea diversas herramientas tecnológicas, como la Clave Única Catastral, que será la que se asigna a un predio o unidad inmobiliaria para su identificación. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Los diputados avalaron reformas a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral , a través de la cual se busca ordenar el territorio, identificar cada inmueble (casa, edificio, terreno) con una clave y homologar trámites.

Para ello, la propuesta planea diversas soluciones tecnológicas para el catastro , que es un censo donde se describe las características físicas, económicas y de ubicación de los bienes inmuebles, como casa, edificio y terrenos. Tras el aval, fue enviada al Senado para su discusión.

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Esta propuesta -avalado con 324 votos a favor y 107 en contra y una abstención en lo particular- fue enviada el pasado 8 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.

¿Cómo modernizarán el catastro?

La reforma crea diversas herramientas tecnológicas, como la Clave Única Catastral, que será la que se asigna a un predio o unidad inmobiliaria para su identificación.

La asignación de esta Clave se determinará conforme los estándares y procedimientos establecidos en los lineamientos que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Esta Clave no constituirá, por sí misma, prueba de propiedad, posesión, superficie o colindancias ni convalidará actos nulos o irregulares o extinción de derechos de propiedad o posesión sobre un predio o unidad inmobiliaria.

Mientras, la Cédula Única Catastral y Registral será el documento electrónico o físico emitido por las autoridades en materia de catastro y registro, que contiene la información general de un predio para su plena ubicación e identificación física, que vincula la información registral y catastral.

Además, se crean dos plataformas digitales. Una es la Plataforma Nacional Catastral, la cual permitirá gestionar de manera homologada trámites catastrales, conectar la información territorial y predial de las entidades federativas y de los municipios mediante estándares comunes e interoperabilidad.

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Esta Plataforma deberá interoperar con la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad para vincular la Clave Única Catastral con el Folio Real de los Registros Públicos de la propiedad de cada inmueble a fin de generar la Cédula Única Catastral y Registral.

La segunda es la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad que permitirá gestionar de manera homologada trámites registrales con estándares comunes.

Para la gestión de trámites y servicios de estas dos plataformas se utilizará la Llave MX, que es una herramienta digital de identidad y autenticidad única creada por el Gobierno Federal. Las gestiones que se realicen en este portal web tendrán los mismos efectos jurídicos que los presenciales.

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¿Quién vigilará de que se cumpla la ley?

La reforma establece que los responsables de implementar, supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencias son Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las Autoridades Catastrales y las Autoridades Registrales.

¿Cuándo comenzará su aplicación?

En los artículos transitorios se expone que, en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá emitir los lineamientos para la implementación de los planes nacionales, los cuales serán de observancia obligatoria para las Autoridades Catastrales y Registrales.

En el mismo plazo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberán emitir los lineamientos para la integración, adopción e implementación de la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral.
Mientras, las Autoridades Catastrales y Registrales adoptarán e implementarán los modelos para la homologación de trámites y servicios catastrales y registrales, así como las Plataformas Nacionales a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Oposición en contra y Morena defiende

Las bancadas del PAN, PRI y MC estuvieron en contra de esta reforma al sostener que se concentra las decisiones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y da la espalda al federalismo al centralizar las políticas en materia catastral. También acusaron que estas reformas son un “predialazo”.

"Esta ley es el predialazo de Morena; las familias mexicanas terminarán pagando más por su predial de su casa. Escúchenlo bien, familias mexicanas, porque este dictamen habla de ampliar la base gravable del predial, y ahí está el detalle", dijo el diputado priista Arturo Yañez.

Mientras Morena y sus aliados defendieron la reforma. El diputado petista Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que estos cambios son para combatir la corrupción inmobiliaria y la diputada morenista Elena Segura aseguró que la reforma no traslada al ámbito federal el cobro del impuesto del predial.

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