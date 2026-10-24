Caravana en Chihuahua exige liberar a César Jáuregui mientras el exfiscal enfrenta audiencia

En la audiencia que recién inició se espera que el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exfuncionario por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en un operativo antidrogas en la sierra de Chihuahua.

A la par del inició de la audiencia de este sábado en la capital de Chihuahua, manifestantes en apoyo del exfiscal realizaron una caravana de más de 500 vehículos que partió de las inmediaciones del Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua y recorrió distintas vialidades hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“¡César libre, César libre!”, corearon los participantes durante el mitin, en el que exigieron que Jáuregui Moreno tenga la oportunidad de enfrentar en libertad los procedimientos judiciales en su contra.

Entre los asistentes estuvieron Angélica Moreno, esposa del exfiscal, y su hija Sofía Jáuregui, quienes recibieron muestras de solidaridad de los manifestantes.

Defensa de César Jáuregui afirma que no hay pruebas contundentes

Antes de ingresar a la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, los abogados de Jáuregui Moreno aseguraron que la FGR no ha presentado elementos suficientes para acreditar su presunta responsabilidad.