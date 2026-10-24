La audiencia inicial del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui, fue reanudada este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras en Chihuahua cientos de ciudadanos, simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestaron para exigir su liberación.
Caravana en Chihuahua exige liberar a César Jáuregui mientras el exfiscal enfrenta audiencia
En la audiencia que recién inició se espera que el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exfuncionario por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en un operativo antidrogas en la sierra de Chihuahua.
A la par del inició de la audiencia de este sábado en la capital de Chihuahua, manifestantes en apoyo del exfiscal realizaron una caravana de más de 500 vehículos que partió de las inmediaciones del Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua y recorrió distintas vialidades hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
“¡César libre, César libre!”, corearon los participantes durante el mitin, en el que exigieron que Jáuregui Moreno tenga la oportunidad de enfrentar en libertad los procedimientos judiciales en su contra.
Entre los asistentes estuvieron Angélica Moreno, esposa del exfiscal, y su hija Sofía Jáuregui, quienes recibieron muestras de solidaridad de los manifestantes.
Defensa de César Jáuregui afirma que no hay pruebas contundentes
Antes de ingresar a la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, los abogados de Jáuregui Moreno aseguraron que la FGR no ha presentado elementos suficientes para acreditar su presunta responsabilidad.
“No hay pruebas que sean contundentes para demostrar que nuestro defendido (César Jáuregui Moreno) tuviera alguna responsabilidad en torno a este caso”, sostuvo José Ramón Flores, integrante de su equipo legal.
El abogado señaló que, desde la perspectiva de la defensa, los datos contenidos en la carpeta de investigación no permiten establecer la probable responsabilidad del exfiscal en un delito de la gravedad de la traición a la patria.
Flores también rechazó que el proceso esté siendo contaminado políticamente y sostuvo que la resolución judicial deberá basarse en los elementos presentados ante el juez.
La audiencia se desarrolla en privado, a solicitud de la FGR.
El martes pasado, el Ministerio Público formuló imputación contra el exfuncionario por su posible participación en el delito de traición a la patria. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos, mientras que el juez impuso prisión preventiva oficiosa.