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México

¿Qué significa la traición a la patria y quiénes han sido acusados en México?

En México, el delito de traición a la patria se castiga hasta con 40 años de prisión. Pocas personas han sido acusadas de eso.
lun 19 octubre 2026 07:59 PM
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En la imagen dividida en dos se ve a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, y a César Jáuregui, fiscal de Chihuahua.
Joaquín Guzmán López y César Jáuregui forman parte de los personajes que han sido acusados en México por traición a la patria. (Fotos: Especial/Cuartoscuro )

La detención de César Jáuregui Moreno por traición a la patria no es la primera que ocurre en el país. En la historia moderna, han existido cuatros casos, que van desde políticos, policías y hasta el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Este delito se encuentra establecido en la legislación mexicana y tiene sanciones que van hasta los 40 años de prisión.

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¿Qué es traición a la patria?

El Código Penal Federal establece 15 conductas se conciben como traición de la patria:

- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que perjudique a México.

- Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, estén organizados dentro o fuera del país y tengan la finalidad de atentar contra la independencia de la República.

En la imagen se ve a Maru Campos con un rostro desencajado.
México

Maru Campos sobre caso Jáuregui: “En Chihuahua nadie está por encima de la ley”


- Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional.

- Reclute gente para hacer la guerra a México con ayuda de un gobierno extranjero.

- Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos para guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior.

- Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones o datos de establecimiento o de posibles actividades militares.

- Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje.

- Promocione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional o facilite su entrada a puestos militares.

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- Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado de extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México.

- Invite a individuos de otro Estado para que haga armas contra México o invadan el territorio nacional.

- Trata de enajenar o grava real territorio nacional o contribuye a su demarcación.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, frente a un micrófono durante la firma de un convenio.
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- Reciba cualquier beneficio , o acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados.

- Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional.

- Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración.

¿Cómo se castiga la traición a la patria?

Las sanciones son diversas para estos actos de traición a la patria, que van de cinco a 40 años de prisión y una multa de hasta 50,000 pesos.

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Sin embargo, se aplicará de cinco a 20 años de prisión y multa de 25,000 pesos a quien, sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún Estado, que produzca la guerra de México con otro.

También cuando en caso de invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo, se establezca un gobierno de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones.

Y cuando se acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en el lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima lo desempeñe a favor del invasor.

Quien incite al pueblo a que reconozca al gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero, tendrá una pena de 2 a 12 años de prisión y una multa de 1,000 a 20,000 pesos.

¿Quiénes pueden ser acusados de traición a la patria?

Cualquier persona que cometa el delito establecido en el artículo 123 del Código Penal Federal y que ya fueron mencionadas.

También esta figura tiene rango constitucional. En el artículo 108 se menciona que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria.

¿Quiénes han sido detenidos por traición a la patria en México?

En la historia moderna del país, ha habido cuatro casos en los que se aprendió por traición a la patria, y el último fue el de César Jáuregui Moreno, exfiscal en Chihuahua.

El primero fue en 1945, cuando se aprendió a los entonces diputados Carlos A. Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre. Los tres fueron acusados de traición a la patria por presuntas irregularidades en la entrega del Programa Bracero, el cual era para normar el trabajo temporal de mexicanos en Estados Unidos.

Durante ocho meses estuvieron presos en el Palacio Lecumberri, pero lograron salir por amparos que les otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras, Carlos A. Madrazo publicó folletos titulados “Mi traición a la Patricia” y “El caso de los braceros: sobria historia de injusticia”.

El segundo fue en 2003, cuando un juzgado en Chihuahua solicitó el arresto de 60 agentes de la Policía municipal y de Inspección Fiscal Aduanal por haber entregado al FBI a 15 mexicanos que presuntamente habían asaltado un tren del lado estadounidense.

Estos policías fueron acusados de abuso de autoridad y traición a la patria por haber entregado a estas personas a autoridades extranjeras sin mediar un juicio o solicitud a través de la vía consultar.

El tercer caso fue en 2024, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, por presuntos delitos de secuestro y traición a la patria tras el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

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Chihuahua Seguridad nacional Medidas de seguridad Seguridad pública

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