¿Qué significa la traición a la patria y quiénes han sido acusados en México?

Sin embargo, se aplicará de cinco a 20 años de prisión y multa de 25,000 pesos a quien, sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún Estado, que produzca la guerra de México con otro.
También cuando en caso de invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo, se establezca un gobierno de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones.
Y cuando se acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en el lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima lo desempeñe a favor del invasor.
Quien incite al pueblo a que reconozca al gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero, tendrá una pena de 2 a 12 años de prisión y una multa de 1,000 a 20,000 pesos.
¿Quiénes pueden ser acusados de traición a la patria?
Cualquier persona que cometa el delito establecido en el artículo 123 del Código Penal Federal y que ya fueron mencionadas.
También esta figura tiene rango constitucional. En el artículo 108 se menciona que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria.
¿Quiénes han sido detenidos por traición a la patria en México?
En la historia moderna del país, ha habido cuatro casos en los que se aprendió por traición a la patria, y el último fue el de César Jáuregui Moreno, exfiscal en Chihuahua.