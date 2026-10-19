¿Qué significa la traición a la patria y quiénes han sido acusados en México?

¿Qué es traición a la patria?

El Código Penal Federal establece 15 conductas se conciben como traición de la patria:

- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que perjudique a México.

- Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, estén organizados dentro o fuera del país y tengan la finalidad de atentar contra la independencia de la República.



- Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional.

- Reclute gente para hacer la guerra a México con ayuda de un gobierno extranjero.

- Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos para guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior.

- Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones o datos de establecimiento o de posibles actividades militares.

- Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje.

- Promocione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional o facilite su entrada a puestos militares.