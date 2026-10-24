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Taddei anuncia relevos en INE y responde a ASF: “La presidencia siempre se ha conducido con probidad”

Guadalupe Taddei respondió a la Auditoría Superior de la Federación y aseguró que su presidencia se ha conducido con probidad; además, prometió cooperar en las indagatorias.
sáb 24 octubre 2026 12:55 PM
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Guadalupe Taddei en el Salón de sesiones del INE.
Guadalupe Taddei aseguró que recibe con respeto la indagatoria de la Auditoría Superior de la Federación. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

En medio de los señalamientos para que renuncie, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y anunció “relevos” en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa tras la investigación de oficio que inició este órgano.

La Auditoría anunció este viernes 23 de octubre que su investigación sobre irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos abarca tanto al Instituto a nivel nacional como a los Organismos Públicos Locales Electorales involucrados.

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Sobre los relevos que se llevaron a cabo, el INE se limitó a informar en un comunicado lo siguiente:

Como parte de las medidas adoptadas oportunamente, y en ejercicio de las atribuciones que la ley confiere, se realizaron en tiempo y forma los relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa del Instituto.”
Guadalupe Taddei, presidenta del INE

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¿Cuál fue la respuesta de Taddei a la ASF?

En un comunicado de prensa, que circuló a la medianoche del viernes, Taddei aseguró que su presidencia siempre se ha comportado de manera honesta, se pronunció a favor de cualquier indagatoria y pidió a las autoridades respetar el debido proceso.

“La Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con respeto al debido proceso. Cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades deben determinarlas las autoridades competentes”, señaló.

Además, afirmó que el Instituto Nacimiento Electoral está ha respetado el compromiso de transparentar contratos, licitaciones, expedientes, fallos y otros documentos relevantes sobre el ejercicio de los recursos públicos.

La Presidencia se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley. Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra."
Guadalupe Taddei, presidenta del INE


En la circular, Taddei expresó que se reservará el derecho a hacer comentarios sobre el caso, tal y como lo demostró en conferencia de prensa, donde declinó la oportunidad de responder a las preguntas de los medios de comunicación.

“Con las reservas de ley, y en respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, la Presidencia no hará pronunciamientos sobre casos particulares. La información está y estará a disposición de las autoridades”, afirmó.

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La presidencia del INE aseguró que recibe con respeto la respuesta de la ASF y que la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto.

"Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley”, insistió.

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Asimismo, prometió que el INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que, dijo, ya se remitieron los antecedentes del caso.

Taddei pide confianza en medio de elecciones 2027

En la circular del INE, la consejera presidenta Guadalupe Taddei pidió a la estructura del todo el Instituto “seguir adelante con serenidad, entrega y rigor técnico” en medio del proceso electoral 2026-2027.

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En su mensaje, les recordó que “son la columna vertebral de la democracia” y agradeció que su profesionalismo haya garantizado elecciones confiables más de tres décadas. Sin aclarar si seguirá en el cargo o si renunciará a él, subrayó que “ninguna coyuntura disminuye ese trabajo”.

Caso Taddei en el INE

El escándalo de Taddei en el INE inició con una investigación del diario Reforma, que reveló que Jonathan Navarrete, contratado en la nómina del INE como chofer de Taddei, figuraba también como apoderado legal de Corporativo Zeg, proveedora de material electoral del Instituto.

Corporativo Zeg opera junto con Cajas Graf, ambas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Las dos firmas han sido señaladas por autoridades federales: la Unidad de Inteligencia Financiera les congeló cuentas en 2024, la Auditoría Superior de la Federación las investigó por prácticas ilícitas y la Cofece les abrió un expediente en mayo de 2024 por posibles prácticas monopólicas.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Auditoría Superior de la Federación

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