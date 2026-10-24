Taddei anuncia relevos en INE y responde a ASF: “La presidencia siempre se ha conducido con probidad”

Sobre los relevos que se llevaron a cabo, el INE se limitó a informar en un comunicado lo siguiente:

Como parte de las medidas adoptadas oportunamente, y en ejercicio de las atribuciones que la ley confiere, se realizaron en tiempo y forma los relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa del Instituto.” Guadalupe Taddei, presidenta del INE

¿Cuál fue la respuesta de Taddei a la ASF?

En un comunicado de prensa, que circuló a la medianoche del viernes, Taddei aseguró que su presidencia siempre se ha comportado de manera honesta, se pronunció a favor de cualquier indagatoria y pidió a las autoridades respetar el debido proceso.

“La Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con respeto al debido proceso. Cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades deben determinarlas las autoridades competentes”, señaló.

Además, afirmó que el Instituto Nacimiento Electoral está ha respetado el compromiso de transparentar contratos, licitaciones, expedientes, fallos y otros documentos relevantes sobre el ejercicio de los recursos públicos.

La Presidencia se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley. Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra." Guadalupe Taddei, presidenta del INE



En la circular, Taddei expresó que se reservará el derecho a hacer comentarios sobre el caso, tal y como lo demostró en conferencia de prensa, donde declinó la oportunidad de responder a las preguntas de los medios de comunicación.

“Con las reservas de ley, y en respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, la Presidencia no hará pronunciamientos sobre casos particulares. La información está y estará a disposición de las autoridades”, afirmó.