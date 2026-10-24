Huracán Vance hoy: trayectoria y estados afectados por lluvias y oleaje de hasta 4 metros

Vance presenta vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de hasta 205 kilómetros por hora y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de nueve kilómetros por hora.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Vance?

La circulación del huracán favorecerá lluvias puntuales fuertes en el suroeste de Guerrero, el centro y la costa de Michoacán, Colima y el oeste y suroeste de Jalisco. También se prevén chubascos en Oaxaca.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) añadió que se esperan lluvias puntuales fuertes en el norte de Nayarit, así como precipitaciones en otras entidades del país debido a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.



En el norte, el pronóstico advierte lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, donde se esperan acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros. Además, podrían registrarse rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y la posible formación de torbellinos en el norte de ese estado.

El SMN señaló que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.