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México

Huracán Vance hoy: trayectoria y estados afectados por lluvias y oleaje de hasta 4 metros

Vance permanece como huracán categoría 2 en el Pacífico, con vientos de 165 km/h. Conoce dónde se esperan lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado.
sáb 24 octubre 2026 12:46 PM
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Imagen satelital del huracán Vance en el océano Pacífico.
El huracán Vance se mantiene en categoría 2 en el océano Pacífico y genera condiciones para lluvias fuertes y oleaje elevado en las costas de México. (Foto: Conagua Clima)

El huracán Vance se mantiene en categoría 2 y refuerza las condiciones para lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del occidente y sur de México, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) este sábado 24 de octubre.

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del ciclón se localizaba a más de 500 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 690 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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Vance presenta vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de hasta 205 kilómetros por hora y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de nueve kilómetros por hora.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Vance?

La circulación del huracán favorecerá lluvias puntuales fuertes en el suroeste de Guerrero, el centro y la costa de Michoacán, Colima y el oeste y suroeste de Jalisco. También se prevén chubascos en Oaxaca.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) añadió que se esperan lluvias puntuales fuertes en el norte de Nayarit, así como precipitaciones en otras entidades del país debido a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

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En el norte, el pronóstico advierte lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, donde se esperan acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros. Además, podrían registrarse rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y la posible formación de torbellinos en el norte de ese estado.

El SMN señaló que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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Vance provocará oleaje de hasta cuatro metros

Las autoridades prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora y oleaje de tres a cuatro metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero.

En los litorales de Jalisco y Colima se espera oleaje de entre dos y tres metros. Para las costas de Oaxaca, el pronóstico también contempla olas de esa altura.

Ante estas condiciones, la CNPC recomendó a la población identificar un lugar seguro y prepararse para resguardarse si las condiciones lo requieren. También pidió evitar acercarse a las playas y zonas con oleaje elevado, no cruzar calles inundadas, ríos ni arroyos, y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil.

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Florence Guerrero

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