Ariadna Montiel reta a Maru Campos tras sus señalamientos

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre señalamiento de Maru Campos?
En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Maru Campos dijo que en su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez, ella misma acusó a Montiel.
''Me enorgullece que una persona como María Eugenia Campos me señale, porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa: la corrupción, el privilegio, la deslealtad. Eso es lo que a ella la caracteriza'', escribió Montiel después del señalamiento.
La morenista aseguró que Chihuahua y todo México merecen saber qué papel desempeñaron agentes estadounidenses de la CIA en un operativo realizado en territorio nacional, quién autorizó su participación y quién es el o la responsable ''de la vulneración de nuestra soberanía''.
En una carta firmada por los gobernadores que forman parte de la llamada Cuarta Tranformación, Montiel fue respaldada ante las acusaciones de Campos. ''Ess inaceptable que la frustración y las diferencias políticas degeneren en señalamientos temerarios que buscan manchar la honra de quienes sirven a la nación'', dijeron.
Casi al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que su titular, Ernestina Godoy, se reunió con Campos. En dicho encuentro, dijo la autoridad, la gobernadora de Chihuahua responsabilizó al exfiscal César Jáuregui por el operativo en el que participaron agentes de la CIA.
La FGR explicó que Maru Campos compartió información sobre presuntos actos de corrupción de Jáuregui, por lo que se inició una nueva línea de investigación en su contra.
Este mismo viernes, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, dijo que ella no acusó al exfiscal de la entidad , César Jaúregui, de haber incurrido en actos de corrupción o de haber orquestado la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.