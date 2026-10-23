Ariadna Montiel reta a Maru Campos tras sus señalamientos

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre señalamiento de Maru Campos?

En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Maru Campos dijo que en su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez, ella misma acusó a Montiel.

''Me enorgullece que una persona como María Eugenia Campos me señale, porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa: la corrupción, el privilegio, la deslealtad. Eso es lo que a ella la caracteriza'', escribió Montiel después del señalamiento.

Rechazo categóricamente las acusaciones sin sustento de la panista @MaruCampos_G. Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad, que lo único que buscan es distraer la atención de lo verdaderamente importante: usted y su gobierno han violentado la Soberanía Nacional. Me enorgullece que una persona como María Eugenia Campos me señale, porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa: la corrupción, el privilegio, la deslealtad. Eso es lo que a ella la caracteriza. #Chihuahua y todo México merecen saber qué papel desempeñaron agentes estadounidenses de la #CIA en un operativo realizado en territorio nacional, quién autorizó su participación y quién es el o la responsable de la vulneración de nuestra soberanía. Chihuahua tiene un pueblo hermoso, valiente, noble y leal. Lástima que tenga una gobernadora totalmente distinta a esos valores de los chihuahuenses: es lo contrario a su pueblo, actúa cobardemente, es mitómana y se conduce con una gran deslealtad hacia sus gobernados, a la patria e incluso a sus amigos. Quien traiciona a la patria y a sus amigos acabará traicionando a todos. Por mi parte, siempre con la frente en alto, del lado del pueblo y de los que menos tienen, he trabajado por sacar de la pobreza a miles de chihuahuenses que habían vivido en el abandono, especialmente para el pueblo rarámuri al que su gobernadora desprecia. Resistiremos los embates del panismo rancio y su gobierno en Chihuahua y, por supuesto, pronto llegará la transformación a Chihuahua, porque su pueblo y su gente merecen un gobierno a la altura de su pueblo grandioso. #PorLaDefensaDeLaSoberanía #PrimeroLosPobres — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 23, 2026



La morenista aseguró que Chihuahua y todo México merecen saber qué papel desempeñaron agentes estadounidenses de la CIA en un operativo realizado en territorio nacional, quién autorizó su participación y quién es el o la responsable ''de la vulneración de nuestra soberanía''.

En una carta firmada por los gobernadores que forman parte de la llamada Cuarta Tranformación, Montiel fue respaldada ante las acusaciones de Campos. ''Ess inaceptable que la frustración y las diferencias políticas degeneren en señalamientos temerarios que buscan manchar la honra de quienes sirven a la nación'', dijeron.

Casi al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que su titular, Ernestina Godoy, se reunió con Campos. En dicho encuentro, dijo la autoridad, la gobernadora de Chihuahua responsabilizó al exfiscal César Jáuregui por el operativo en el que participaron agentes de la CIA.

La FGR explicó que Maru Campos compartió información sobre presuntos actos de corrupción de Jáuregui, por lo que se inició una nueva línea de investigación en su contra.

#FGRInforma https://t.co/HLf3U8uQ4J — FGR México (@FGRMexico) October 23, 2026





Este mismo viernes, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, dijo que ella no acusó al exfiscal de la entidad , César Jaúregui, de haber incurrido en actos de corrupción o de haber orquestado la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.