Maru Campos sobre caso Jáuregui: “En Chihuahua nadie está por encima de la ley”

La muerte de cuatro personas cuando regresaban de un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara abrió interrogantes sobre la coordinación entre las autoridades de Chihuahua y personal estadounidense que habría participado en las acciones.

Entre las víctimas se encontraban dos integrantes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos de Estados Unidos identificados como presuntos agentes de la CIA. El accidente ocurrió el 19 de abril de 2026, tras un despliegue en el que fue descubierto un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.

Lo sucedido puso en el centro de la discusión las condiciones en que se desarrolló el operativo y la participación de los ciudadanos estadounidenses. Por eso cayó Jáuregui Moreno.

¿Qué dijo Maru Campos sobre detención de fiscal?

Hoy quiero hablarles con mucha claridad sobre el caso del exfiscal. En abril creamos una Unidad Especializada en la Fiscalía del Estado para investigar los hechos de El Pinal con total transparencia. Esa unidad concluyó sus investigaciones y el caso ya fue judicializado. La Fiscalía hizo lo que le corresponde; ahora decide el Poder Judicial. Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie. Vamos a seguir combatiendo al crimen con toda la fuerza del Estado, siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo Chihuahua. — Maru Campos (@MaruCampos_G) October 19, 2026



En su video, Maru Campos explicó que el pasado 24 de abril anunció la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado, con el propósito de garantizar transparencia y claridad a los chihuahuenses en el caso de la intervención de los agentes de la CIA. Detalló que esta instancia recibió el mandato de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos, así como deslindar responsabilidades.

La gobernadora indicó que la investigación concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso por delitos del fuero común. Añadió que la Fiscalía estatal cumplió con sus atribuciones y ha informado sobre el avance del procedimiento, mientras que la resolución corresponde al Poder Judicial.