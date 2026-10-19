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México

Maru Campos sobre caso Jáuregui: “En Chihuahua nadie está por encima de la ley”

Maru Campos aseguró que su administración en Chihuahua colabora con la Federación en la resolución del caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo estatal.
lun 19 octubre 2026 04:35 PM
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En la imagen se ve a Maru Campos con un rostro desencajado.
Maru Campos tuvo a César Jáuregui durante mucho tiempo en su equipo de trabajo. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que nadie que forme o haya formado parte de su administración está por encima de la ley, en medio del proceso judicial contra César Jáuregui Moreno , exfiscal de Chihuahua detenido por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria.

“En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”, sostuvo la mandataria al referirse a las investigaciones y al procedimiento judicial relacionado con los hechos.

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La muerte de cuatro personas cuando regresaban de un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara abrió interrogantes sobre la coordinación entre las autoridades de Chihuahua y personal estadounidense que habría participado en las acciones.

Entre las víctimas se encontraban dos integrantes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos de Estados Unidos identificados como presuntos agentes de la CIA. El accidente ocurrió el 19 de abril de 2026, tras un despliegue en el que fue descubierto un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.

Lo sucedido puso en el centro de la discusión las condiciones en que se desarrolló el operativo y la participación de los ciudadanos estadounidenses. Por eso cayó Jáuregui Moreno.

¿Qué dijo Maru Campos sobre detención de fiscal?


En su video, Maru Campos explicó que el pasado 24 de abril anunció la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado, con el propósito de garantizar transparencia y claridad a los chihuahuenses en el caso de la intervención de los agentes de la CIA. Detalló que esta instancia recibió el mandato de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos, así como deslindar responsabilidades.

La gobernadora indicó que la investigación concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso por delitos del fuero común. Añadió que la Fiscalía estatal cumplió con sus atribuciones y ha informado sobre el avance del procedimiento, mientras que la resolución corresponde al Poder Judicial.

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Sobre la colaboración con autoridades federales y de otros países, Campos señaló que debe realizarse mediante canales institucionales y con apego a la ley. Aseguró que Chihuahua atenderá las solicitudes de información o diligencias que formule la Federación y que la Fiscalía aportará los datos que requiera la autoridad federal si surgen nuevos hechos relacionados con el ejercicio de algún cargo público.

“Vamos a seguir combatiendo el crimen organizado con toda la fuerza del estado”, afirmó, al reiterar que su gobierno mantendrá la cooperación con el Gobierno de México y sus socios estratégicos dentro del marco legal.

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