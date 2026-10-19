Maru Campos sobre caso Jáuregui: “En Chihuahua nadie está por encima de la ley”

La muerte de cuatro personas cuando regresaban de un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara abrió interrogantes sobre la coordinación entre las autoridades de Chihuahua y personal estadounidense que habría participado en las acciones.
Entre las víctimas se encontraban dos integrantes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos de Estados Unidos identificados como presuntos agentes de la CIA. El accidente ocurrió el 19 de abril de 2026, tras un despliegue en el que fue descubierto un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.
Lo sucedido puso en el centro de la discusión las condiciones en que se desarrolló el operativo y la participación de los ciudadanos estadounidenses. Por eso cayó Jáuregui Moreno.
¿Qué dijo Maru Campos sobre detención de fiscal?
En su video, Maru Campos explicó que el pasado 24 de abril anunció la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado, con el propósito de garantizar transparencia y claridad a los chihuahuenses en el caso de la intervención de los agentes de la CIA. Detalló que esta instancia recibió el mandato de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos, así como deslindar responsabilidades.
La gobernadora indicó que la investigación concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso por delitos del fuero común. Añadió que la Fiscalía estatal cumplió con sus atribuciones y ha informado sobre el avance del procedimiento, mientras que la resolución corresponde al Poder Judicial.