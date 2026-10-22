De “mujer elegante” a “¿cómo llegó a presidenta?”: las frases de Trump sobre Sheinbaum

El miércoles durante una gira que por Carolina del Sur, Trump cuestionó cómo logró ser presidenta la mujer que años atrás practicaba ballet.

"Era bailarina. No sé cómo diablos pasó de bailarina a presidenta de México. ¿Cómo diablos pasó eso?", preguntó Trump.

La presidenta practicó ballet. En sus redes sociales compartió que en su infancia era bailarina y que esa danza le enseñó disciplina. Sin embargo, dejó el ballet cuando ingresó a la universidad.

“De niña hice mucho tiempo ballet, y luego, cuando entré a la facultad, que había que escoger entre ser bailarina o ser física, pues decidí ser física”, contó.

Cuando tenía 10 años estudié ballet, fue un arte que me enseñó a ser disciplinada desde pequeña. En este Día Internacional de la Danza, les digo que cuando lleguemos a la Presidencia de México, promoveremos el acceso a la cultura como un derecho. pic.twitter.com/ffAjFG7YSH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2024



Pero esa no fue la única actividad que practicó. La jefa del Ejecutivo federal ha contado que también hizo remo.

"El deporte me ha acompañado a lo largo de mi vida, en mi juventud formé parte del equipo de remo de la UNAM", contó en una conferencia matutina.

Pero el ballet no ha sido la única referencia de Trump hacia Sheinbaum. En sus 21 meses al frente del gobierno de Estados Unidos, en repetidas ocasiones se ha dirigido a la mandataria mexicana exaltando sus cualidades y revelando parte de las conversaciones.

"Elegante y fantástica"

En abril de 2025, en el contexto de los diálogos entre Trump y Sheinbaum por las advertencias de imponer aranceles, el político republicano sostuvo que con sus decisiones no tenía la intención de dañar a México, gobernado por una mujer "fantástica".

“Yo no quiero lastimar a México. Me gusta México, creo que su nueva presidenta es una mujer fantástica. Hemos sostenido muchas pláticas. Ella es muy elegante, una persona fantástica. Ella ha sido muy agradable, muy agradable”, dijo el 10 de abril.