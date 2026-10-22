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De “mujer elegante” a “¿cómo llegó a presidenta?”: las frases de Trump sobre Sheinbaum

En los casi dos años de su gobierno, Trump ha descrito a la presidenta Claudia Sheinbaum como una líder maravillosa e inteligente, pero sus elogios han ido muchas veces acompañados con señalamientos.
jue 22 octubre 2026 07:44 PM
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En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump.
En un mitin el presidente Donald Trump cuestionó cómo la presidenta Claudia Sheinbaum pasó de ser bailarina a jefa del Ejecutivo federal. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Aunque entre México y Estados Unidos hay tensión por temas de seguridad y comerciales, el presidente Donald Trump se ha referido a la presidenta Claudia Sheinbaum con halagos y elogios durante los casi dos años de relación con la mandataria mexicana.

Ya sea en conferencias de prensa, en publicaciones en redes sociales o en mítines, Trump ha destacado la inteligencia, elegancia y liderazgo de la primera mujer que gobierna México.

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El miércoles durante una gira que por Carolina del Sur, Trump cuestionó cómo logró ser presidenta la mujer que años atrás practicaba ballet.

"Era bailarina. No sé cómo diablos pasó de bailarina a presidenta de México. ¿Cómo diablos pasó eso?", preguntó Trump.

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Trump: “No busco dañar a México; Sheinbaum es una mujer fantástica”

La presidenta practicó ballet. En sus redes sociales compartió que en su infancia era bailarina y que esa danza le enseñó disciplina. Sin embargo, dejó el ballet cuando ingresó a la universidad.

“De niña hice mucho tiempo ballet, y luego, cuando entré a la facultad, que había que escoger entre ser bailarina o ser física, pues decidí ser física”, contó.


Pero esa no fue la única actividad que practicó. La jefa del Ejecutivo federal ha contado que también hizo remo.

"El deporte me ha acompañado a lo largo de mi vida, en mi juventud formé parte del equipo de remo de la UNAM", contó en una conferencia matutina.

Pero el ballet no ha sido la única referencia de Trump hacia Sheinbaum. En sus 21 meses al frente del gobierno de Estados Unidos, en repetidas ocasiones se ha dirigido a la mandataria mexicana exaltando sus cualidades y revelando parte de las conversaciones.

"Elegante y fantástica"

En abril de 2025, en el contexto de los diálogos entre Trump y Sheinbaum por las advertencias de imponer aranceles, el político republicano sostuvo que con sus decisiones no tenía la intención de dañar a México, gobernado por una mujer "fantástica".

“Yo no quiero lastimar a México. Me gusta México, creo que su nueva presidenta es una mujer fantástica. Hemos sostenido muchas pláticas. Ella es muy elegante, una persona fantástica. Ella ha sido muy agradable, muy agradable”, dijo el 10 de abril.

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“Una mujer encantadora”

A bordo del avión presidencial, Trump "suavizó" su crítica a la presidenta Sheinbaum por no aceptar la ayuda ofrecida por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles llamándola "encantadora".

"Creo que es una mujer encantadora. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad", indicó el 4 de mayo de 2025.

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"Una mujer estupenda"

En medio de sus afirmaciones de que México está dirigido por cárteles de la droga, en septiembre de 2025, Trump elogió a la presidenta pero insistió que las organizaciones gobiernan el país.

"Me cae muy bien la presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en algunos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles", dijo.

"Una líder maravillosa e inteligente"

En enero de este año, Trump afirmó que los mexicanos deberían estar felices por el perfil de su gobernante, a quien describió como una líder inteligente. Los elogios de Trump se dieron luego de una llamada telefónica en la que ambos jefes de Estado dialogaron sobre la frontera.

"México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!", escribió en redes.

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“Elegante” y “una voz hermosa”

La elegancia de la presidenta Sheinbaum que ha sido destacada en publicaciones internacionales también ha sido elogiada por Trump. El 15 de octubre pasado, el mandatario se refirió a esa elegancia y al tono de voz de la mandataria mexicana con quien ha sostenido más de una docena de conversaciones telefónicas y dos encuentros presenciales.

“Realmente me agrada la presidenta de México. Una mujer elegante, una voz hermosa. Siempre le digo: ‘Tiene usted la voz más hermosa’”, dijo en Arizona.

En su discurso, el político republicano insistió en llamar al Golfo de México, como Golfo de América, una propuesta que rechazó la presidenta Sheinbaum.

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Pero no todo son elogios. El presidente Trump también ha criticado al gobierno de la presidenta Sheinbaum, en particular ha señalado que México está dominado por cárteles.

En mayo de 2025, afirmó que la mandataria mexicana está tan asustada por los cárteles que no piensa con claridad y en febrero de este año, afirmó que Sheinbaum "no gobierna México”.

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Claudia Sheinbaum Donald Trump Estados

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