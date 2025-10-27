"No te alejes del pueblo" y "no te pelees con EU", los consejos de AMLO a Claudia Sheinbaum

En junio de 2024, López Obrador anunció que realizaría una gira de la transición junto a Sheinbaum con el propósito de revisar avances de obras, acciones de gobierno y Programas para el Bienestar.

“A nosotros nos ayuda mucho, a la presidenta electa y al presidente constitucional, para ir viendo lo de la transición, sobre los proyectos, sobre lo que se ha hecho o lo que está en proceso, lo que hace falta”, dijo el 12 de junio de 2024.

En el arranque de la gira, López Obrador y Sheinbaum viajaban por separado, sin embargo, pronto lo hicieron juntos a bordo de aeronaves de las Fuerzas Armadas y en camionetas por las que el entonces presidente solía recorrer el país.

Justo en esas horas que compartieron por aire o carretera, López Obrador le hizo varias recomendaciones a Sheinbaum en materia de seguridad, contacto con los ciudadanos, y sobre cómo gobernar un país de 130 millones de mexicanos.

Les presento mi primer libro como presidenta de México: Diario de una transición histórica. El fin de semana estará disponible en librerías. pic.twitter.com/7CSjNIJKQX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 24, 2025

¿Qué le recomendó AMLO a Sheinbaum?

En sus 248 páginas, la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta cómo vivió la transición entre su gobierno y de López Obrador, así como qué consejos recibió de su antecesor.

“No alejarse del pueblo”

En un traslado que hicieron el entonces presidente y la presidenta electa, ella le confió su inquietud de que así como él, ella mantuviera el cariño de los mexicanos, a lo que él le respondió que seguramente sería muy querida.

“Recuerdo que le dije al presidente: 'Usted es un genio político, espero poder tener el cariño del pueblo y la habilidad para enfrentar las adversidades'. Él respondió con serenidad: 'Vas a ser muy querida, confía en el pueblo, no te alejes de él y, cuando tengas dudas, aplica siempre los principios'”.

Mantener giras de fin de semana

Para mantenerse en contacto con los mexicanos, el expresidente López Obrador también le recomendó mantener las giras de semana por el país, las cuales él hizo desde el principio de su gobierno para revisar el estado de los hospitales o informar sobre el avance de sus programas sociales.

“Al estar en la ciudad y en Palacio Nacional, sientes la presión. La cobertura de los medios que se dicen nacionales, pero en realidad son de la zona metropolitana. En cambio, cuando sales a los estados con la gente, es como un bálsamo. Te llenas de energía y de ánimo para toda la semana”, le dijo el expresidente.