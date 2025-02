Sheinbaum advierte a Google: si mantienen "Golfo de América", iremos a tribunales

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si Google se mantiene en la decisión de cambiar el Golfo de México por Golfo de América, su gobierno procederá ante tribunales.

“Vamos a esperar la respuesta de Google y si no pues procederemos en tribunales... Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México, no tienen ningún derecho ni la plataforma continental de Cuba porque está dividido en los tres países el golfo de México”, dijo este lunes.

En su conferencia matutina la presidenta presentó la carta que Cris Turner, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google, le envió para explicarle que han comenzado a implementar cambios en Google Maps, particularmente el Sistema de Información de Nombres Geográficos de los Estados Unidos (GNIS) que ha actualizado oficialmente “Golfo de México” a “Golfo de América”.