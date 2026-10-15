"Los cárteles gobiernan México; se lo digo a Sheinbaum y no está feliz", afirma Trump

¿Qué dijo Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum?

"Estamos trabajando con México, pero... desafortunadamente, los cárteles gobiernan México. Se lo digo a la presidenta de México y ella no está feliz'', agregó.

Como en otras ocasiones, Trump utilizó el espacio para expresarse bien de Sheinbaum. ''Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles gobiernan México", dijo.

Imagen ilustrativa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostuvo su primera reunión con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en diciembre de 2025. (Foto: Presidencia)



Sheinbaum ha dicho varias veces que rechazó el apoyo militar ofrecido por Trump durante sus llamadas telefónicas. La mandataria insiste en que no puede haber injerencia o intervención por parte de Estados Unidos, solo cooperación.

En el cierre de su gira por su segundo informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum reivindicó la soberanía como uno de los principios que deben guiar el destino de México y sostuvo que ninguna potencia extranjera ni élite económica o política tiene derecho a determinar el presente o futuro del país.

“Soberanía quiere decir que solo el pueblo determina el destino de México”, afirmó desde el Zócalo de la Ciudad de México.