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México

"Los cárteles gobiernan México; se lo digo a Sheinbaum y no está feliz", afirma Trump

El presidente de Estados Unidos aseguró que el fentanilo ha disminuido 64% y dijo que ha expresado a la mandataria mexicana su postura sobre el poder de los grupos criminales.
jue 15 octubre 2026 01:20 PM
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En la imagen se ve a Claudia Sheinbaum hablando con Trump durante la final del Mundial de Futbol.
Sheinbaum y Trump se vieron en persona en julio de este año durante la final del Mundial. (Foto: Presidencia)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió hoy en que los cárteles de la droga gobiernan territorio mexicano y también aseguró que le ha dicho eso a su homóloga Claudia Sheinbaum.

"Realmente estábamos en problemas, pero ahora la entrada de esa droga ha disminuido 64%, el fentanilo ", dijo Trump ante medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum?

"Estamos trabajando con México, pero... desafortunadamente, los cárteles gobiernan México. Se lo digo a la presidenta de México y ella no está feliz'', agregó.

Como en otras ocasiones, Trump utilizó el espacio para expresarse bien de Sheinbaum. ''Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles gobiernan México", dijo.

sheinbaum trump
Imagen ilustrativa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostuvo su primera reunión con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en diciembre de 2025. (Foto: Presidencia)


Sheinbaum ha dicho varias veces que rechazó el apoyo militar ofrecido por Trump durante sus llamadas telefónicas. La mandataria insiste en que no puede haber injerencia o intervención por parte de Estados Unidos, solo cooperación.

En el cierre de su gira por su segundo informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum reivindicó la soberanía como uno de los principios que deben guiar el destino de México y sostuvo que ninguna potencia extranjera ni élite económica o política tiene derecho a determinar el presente o futuro del país.

“Soberanía quiere decir que solo el pueblo determina el destino de México”, afirmó desde el Zócalo de la Ciudad de México.

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Donald Trump Claudia Sheinbaum Embajada de Estados Unidos

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