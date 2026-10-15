"Los cárteles gobiernan México; se lo digo a Sheinbaum y no está feliz", afirma Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió hoy en que los cárteles de la droga gobiernan territorio mexicano y también aseguró que le ha dicho eso a su homóloga Claudia Sheinbaum.
"Realmente estábamos en problemas, pero ahora la entrada de esa droga ha disminuido 64%, el fentanilo ", dijo Trump ante medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
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¿Qué dijo Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum?
"Estamos trabajando con México, pero... desafortunadamente, los cárteles gobiernan México. Se lo digo a la presidenta de México y ella no está feliz'', agregó.
Como en otras ocasiones, Trump utilizó el espacio para expresarse bien de Sheinbaum. ''Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles gobiernan México", dijo.
Sheinbaum ha dicho varias veces que rechazó el apoyo militar ofrecido por Trump durante sus llamadas telefónicas. La mandataria insiste en que no puede haber injerencia o intervención por parte de Estados Unidos, solo cooperación.