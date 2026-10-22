Los estados de México que cambian de horario en noviembre de 2026, según la ley

La modificación se realizará a las 2:00 de la madrugada en las localidades donde aplica el horario estacional fronterizo. La Ley de los Husos Horarios establece que este horario comienza a las 2:00 horas del segundo domingo de marzo y termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora en las zonas donde termina el horario estacional. Es decir, cuando llegue la madrugada del domingo 1 de noviembre y el reloj marque las 2:00 horas, deberá regresar a la 1:00.

Para quienes tengan relojes que no hagan el ajuste de manera automática, una opción práctica es modificar la hora la noche del sábado 31 de octubre antes de dormir.





¿Qué estados cambian de horario en México?

El ajuste no corresponde a todos los municipios de los estados fronterizos. La legislación establece específicamente dónde permanece el horario estacional.

Los estados y municipios que tendrán este cambio son:

Baja California: todo el estado.

Chihuahua: los municipios de Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : únicamente Anáhuac.

: únicamente Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Qué pasa en Ciudad de México?

En Ciudad de México no habrá cambio de horario el 1 de noviembre, la capital mantiene el horario estándar establecido en la Ley de los Husos Horarios, al igual que la mayor parte del país.

Esto significa que los habitantes de CDMX no tendrán que adelantar ni atrasar sus relojes por el cambio de noviembre.

El cambio se realizará a las 2:00 de la madrugada en los municipios donde todavía aplica el horario estacional fronterizo. (Image Source Trading Ltd/Shutterstock / Image Source Trading Ltd)





Lo mismo ocurre en estados que no forman parte de las zonas fronterizas contempladas por la ley.