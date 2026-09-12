Morena cuestiona gira del PAN por Europa para "defender" la democracia

“Es revelador” que, justo cuando comienza un nuevo proceso electoral, escribió Montiel la dirigencia panista prefiera “hacer ´territorio´ a miles de kilómetros de México. No es casualidad: porque cuando se pierde el vínculo con el pueblo, se termina buscando respaldo fuera del país”, escribió.

La morenista añadió que aunque el PAN recorra el mundo, “la democracia mexicana se decide aquí, con el voto libre y soberano del pueblo”.



Montiel hizo referencia de ese modo a la gira que Romero, acompañado por líderes panistas, realizó por países de la Unión Europea para denunciar que la democracia mexicana está amenazada por la intervención del gobernó y del crimen.

El tour del panista comenzó desde el siete de septiembre, y se ha reunido con eurodiputados y personalidades de la vida política.

El pasado 10 de septiembre el abogado del PAN, Roberto Gil Zuarth, detalló el motivo de la gira del PAN.

“En este momento (El PAN) está pidiendo apoyo internacional, en concreto a la Unión Europea para que observe lo que está ocurriendo en nuestro país, para que vengan a vigilar nuestras elecciones” dijo Gil Zuarth en sus redes sociales.

El también exsenador expuso en un video las exigencias panistas al INE: frenar las campañas anticipadas y detener la propaganda gubernamental financiada con recursos públicos.

También demandó evitar el desmantelamiento de filtros electorales en casillas y el conteo de boletas planchadas y detener el asesinato de aspirantes a candidatos amén de bloquear el ingreso de dinero ilícito en la política.

Romero también informó en sus redes sociales detalles de su visita y subió un video desde Alemania.