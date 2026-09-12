Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Morena cuestiona gira del PAN por Europa para "defender" la democracia

El tour de la dirigencia panista buscó la observación de la Unión Europea pues asegura que la democracia mexicana está amenazada por la intervención del gobierno y del crimen.
sáb 12 septiembre 2026 08:33 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien criticó al líder del PAN, Jorge Romero, por buscar apoyo en Europa y no en México.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, cuestionó que su homólogo del PAN, Jorge Romero, prefiera buscar apoyo en Europa y no en México. (Foto: Morena)

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a su homólogo del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, de preferir buscar apoyo en Europa porque ya lo perdió en México.

Lo que se revela es que “cuando se pierde el vínculo con el pueblo, se termina buscando respaldo fuera del país”, acusó Montiel en sus redes sociales, en donde aseguró que el PAN ya carece de respaldo ciudadano.

Publicidad

“Es revelador” que, justo cuando comienza un nuevo proceso electoral, escribió Montiel la dirigencia panista prefiera “hacer ´territorio´ a miles de kilómetros de México. No es casualidad: porque cuando se pierde el vínculo con el pueblo, se termina buscando respaldo fuera del país”, escribió.

La morenista añadió que aunque el PAN recorra el mundo, “la democracia mexicana se decide aquí, con el voto libre y soberano del pueblo”.

Te podría interesar:

Calendario con el año 2027 y una urna electoral.
México

Elecciones 2027, la batalla electoral que perfilará la sucesión presidencial

Montiel hizo referencia de ese modo a la gira que Romero, acompañado por líderes panistas, realizó por países de la Unión Europea para denunciar que la democracia mexicana está amenazada por la intervención del gobernó y del crimen.

El tour del panista comenzó desde el siete de septiembre, y se ha reunido con eurodiputados y personalidades de la vida política.

El pasado 10 de septiembre el abogado del PAN, Roberto Gil Zuarth, detalló el motivo de la gira del PAN.

“En este momento (El PAN) está pidiendo apoyo internacional, en concreto a la Unión Europea para que observe lo que está ocurriendo en nuestro país, para que vengan a vigilar nuestras elecciones” dijo Gil Zuarth en sus redes sociales.

El también exsenador expuso en un video las exigencias panistas al INE: frenar las campañas anticipadas y detener la propaganda gubernamental financiada con recursos públicos.

También demandó evitar el desmantelamiento de filtros electorales en casillas y el conteo de boletas planchadas y detener el asesinato de aspirantes a candidatos amén de bloquear el ingreso de dinero ilícito en la política.

Romero también informó en sus redes sociales detalles de su visita y subió un video desde Alemania.

Publicidad

“Rescatar a México es la causa que nos mueve. En Alemania seguimos construyendo alianzas y compartiendo ideas para fortalecer a Acción Nacional y defender lo que más importa: que las familias mexicanas vivan con seguridad, oportunidades y libertad”.

El exsenador Gil acudió ese día a la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se hizo la declaratoria de formal inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, pero acudió sólo como un invitado y no emitió ningún mensaje.

Contrario a Romero Herrera, si acudieron y participaron en la sesión del INE Ariadna Montiel, dirigente de Morena, y Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI.

Te podría interesar:

Ceremonia Proceso Electoral
México

Elecciones 2027 arrancan: el INE inicia el camino rumbo a las urnas

Publicidad

Tags

Elecciones México 2027 Morena PAN

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad