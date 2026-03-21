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México

El PAN inicia la carrera rumbo a 2027 con la búsqueda de ciudadanos "defensores de la patria y la familia”

En una app digital, el partido comenzará a inscribir a los ciudadanos que busquen ser candidatos para las elecciones del próximo año.
sáb 21 marzo 2026 08:34 PM
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El PAN presentó su plan de acción rumbo a las elecciones de 2027 y 2030. (Foto: Carina García/Expansión Política)

El Partido Acción Nacional (PAN) inició su carrera al 2027 y su proceso interno de definición de precandidatos, a los que llamó “defensores de la patria y de la familia”. La totalidad de las precandidaturas estarán abiertas a la ciudadanía.

Vía una app presentada por el líder nacional panista Jorge Romero Herrera, el PAN comenzará a inscribir a aspirantes en un proceso adelantado, como hace Morena, meses antes de los tiempos legales.

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En un evento masivo al sur de la ciudad, ante unos 10 mil simpatizantes, legisladores y gobernadores emanados del partido, el líder nacional panista no precisó, sin embargo, la forma de elección de los aspirantes a un cargo de elección popular.

Romero dijo que la búsqueda de candidatos inicia hoy, pero hasta en octubre se llevará a cabo la inscripción de los aspirantes en la aplicación digital.

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El líder panista aseguró que el único requisito para los ciudadanos interesados en postularse es que sean honestos.

La apertura a las candidaturas panistas a la ciudadanía es la decisión más relevante de ese partido en los últimos 30 años, aseguró.

“Hoy comienza la ruta que habrá de definir quiénes son las mujeres y los hombres valientes, libres y defensores de la patria, de la familia y de la libertad. No perderemos ni un minuto más”, arengó.

“Va en serio, va sin reservas. va sin vuelta atrás. Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. Ni una sola candidatura del PAN queda exenta (…) no estamos ofreciendo una cuota del 10 o del 20 o del 30% de candidaturas ciudadanas, sino todas", aseguró.

En el evento Romero dijo que “el tiro está cantado con Morena" y aseguró que solo el PAN es el adversario real del partido oficialista.

“Somos la competencia real a Morena y somos, precisamente, quienes les vamos a competir en una elección, quienes verdaderamente les podemos y, primero Dios, les vamos a ganar. El tiro está cantado”, declaró este sábado.

Sostuvo que, con o sin revocación de mandato, proceso en el que la presidenta Claudia Sheinbaum podría hacer campaña, el PAN le ganará a Morena.

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