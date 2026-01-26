Publicidad

México

"Si no hay alternativa para mí, lo haré", dice Salinas Pliego sobre buscar la Presidencia

En entrevista con Financial Times, Ricardo Salinas Pliego insiste en que el Gobierno federal morenista lo persigue por haber sido crítico a las políticas de Andrés Manuel López Obrador.
lun 26 enero 2026 07:35 PM
Salinas Pliego responde al SAT: ''Pagamos y listo; queremos concluir diferencias con el gobierno''
Salinas Pliego es señalado por autoridades por el adeudo de miles de millones de pesos en impuestos. (Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, aseguró que si no tiene otra alternativa, buscará competir contra Morena por la Presidencia de México.

Durante una entrevista con Financial Times , medio británico, Salinas Pliego dijo que desde ahora está ''luchando muy fuerte contra este régimen criminal y corrupto'', refiriéndose al Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Descrito por el medio como ''un seguidor de líderes de extrema derecha'', el empresario señaló que México "se está moviendo hacia un sistema de partido único como Cuba".

El dueño de Grupo Salinas dio la entrevista en medio de la polémica por los miles de millones de pesos que tiene que pagar al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Según él, el cobro de los impuestos no es un asunto administrativo ni económico, sino que forma parte de una persecución política que supuestamente inició durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El empresario dijo a Financial Times que a sus 70 años de edad, ya no se conforma con ganar dinero y que necesita un nuevo reto.

Ricardo Salinas Pliego
presidencia

Sheinbaum: Salinas Pliego ya expresó su deseo de pagar; se definirán montos de descuento

"¿Cuánto tiempo me queda? ¿10, 15 años? ¿Qué voy a hacer...? ¿Ganar 1,000 millones, 5,000 millones, 10,000 millones más? ¿Para qué? Para mí es mucho más importante... para dejar un país mejor para nuestros hijos", expuso.

Cuestionado sobre si se presentaría a la carrera presidencial de 2030, Salinas Pliego respondió: "Si no hay alternativa para mí, lo haré".

"Pero no es mi intención principal. Mi principal intención es trazar una línea política como alternativa clara al régimen actual", abundó.

El año pasado, Salinas Pliego anunció que fundaría un movimiento opositor contra el crimen y la corrupción. Lo hizo emulando símbolos trumpistas, como la gorra que identifica a los seguidores de MAGA -Make America Great Again-, fundado por Donald Trump.

"Mucha gente piensa que el gobierno les va a ayudar a salir adelante en la vida. Eso es un error", opinó respectó a las políticas implementadas por Morena.

De acuerdo con el SAT, Salinas Pliego debe 51 mil millones de pesos. Si paga de forma oportuna, podría recibir como beneficio un descuento de 39%.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy que el empresario ha aceptado saldar la deuda que mantiene con el fisco. En este momento, se está determinando el descuento que, según la legislación vigente, le corresponde y las condiciones para el pago de dicha deuda.

