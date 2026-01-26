"Si no hay alternativa para mí, lo haré", dice Salinas Pliego sobre buscar la Presidencia

"¿Cuánto tiempo me queda? ¿10, 15 años? ¿Qué voy a hacer...? ¿Ganar 1,000 millones, 5,000 millones, 10,000 millones más? ¿Para qué? Para mí es mucho más importante... para dejar un país mejor para nuestros hijos", expuso.

Cuestionado sobre si se presentaría a la carrera presidencial de 2030, Salinas Pliego respondió: "Si no hay alternativa para mí, lo haré".

"Pero no es mi intención principal. Mi principal intención es trazar una línea política como alternativa clara al régimen actual", abundó.

El año pasado, Salinas Pliego anunció que fundaría un movimiento opositor contra el crimen y la corrupción. Lo hizo emulando símbolos trumpistas, como la gorra que identifica a los seguidores de MAGA -Make America Great Again-, fundado por Donald Trump.

"Mucha gente piensa que el gobierno les va a ayudar a salir adelante en la vida. Eso es un error", opinó respectó a las políticas implementadas por Morena.

De acuerdo con el SAT, Salinas Pliego debe 51 mil millones de pesos. Si paga de forma oportuna, podría recibir como beneficio un descuento de 39%.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy que el empresario ha aceptado saldar la deuda que mantiene con el fisco. En este momento, se está determinando el descuento que, según la legislación vigente, le corresponde y las condiciones para el pago de dicha deuda.