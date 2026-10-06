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12,500 nuevos consultorios gratuitos comenzarán a operar en México en 2027

Los consultorios ofrecerán atención primaria gratuita y contarán con 60 tipos de medicamentos. Comenzarán a operar de manera gradual en enero de 2027.
mar 06 octubre 2026 11:21 AM
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Un médico que viste bata blanca revisa la pierna de un paciente.
Imagen ilustrativa. Los consultorio estarán en 24 estados del país. (Cuartoscuro)

El gobierno federal invertirá 4,000 millones de pesos para habilitar los Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), espacios en los que se ofrecerán servicios de consulta, orientación, prevención y detección oportuna de enfermedades.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el objetivo es establecer 12,500 consultorios en las 24 entidades adheridas al sistema de salud IMSS-Bienestar .

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"Se trata de si no hay una enfermedad grave, acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita y va a tener sus propios medicamentos, 60 medicamentos básicos", indicó.

Para poner en operación los consultorios, detalló, se formarán comités ciudadanos encargados de adecuar los espacios. A estos grupos se les transferirán entre 150,000 y 250,000 pesos, dependiendo de las necesidades de cada inmueble.

"La adecuación de los espacios la va atender un comité de vecinos y vecinas. Ese comité va a recibir el recurso, van a tener capacitación, van a pintar los espacios y los van a adecuar. ¿Con qué mano de obra? La mano de obra de la propia comunidad", informó la presidenta.

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De acuerdo con los lineamientos del programa, se otorgarán 150,000 pesos para los espacios que requieran trabajos de adecuación, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura. En los casos en que sean necesarias obras mayores relacionadas con la rehabilitación o sustitución de instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas, el monto será de 250,000 pesos.

"Bajo la premisa de la confianza en la comunidad que conoce de manera directa las necesidades y decide en qué destinar el subsidio", dicen los lineamientos .

El programa prevé comenzar a operar de manera escalonada a partir del 1 de enero de 2027. En una primera etapa, los consultorios priorizarán la atención primaria y la preescripción de medicamentos; si el paciente requiere atención de mayor complejidad, será canalizado a otra unidad médica.

"Si el médico, médica que está atendiendo aquí se da cuenta que hay una situación mayor, pues entonces lo canaliza al centro de salud o en su caso al hospital", dijo la presidenta.

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Entre octubre y diciembre, aclaró, se trabajará en la adecuación de los espacios y en la compra del equipo necesario para poner en funcionamiento los consultorios.

Estos serán instalados en unidades de primer nivel del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, así como en otros espacios que sean adecuados para brindar atención a la población.

La entrada en operación de estos consultorios, dijo la presidenta, permitirá reducir la saturación que actualmente existe en algunos centros de salud.

"Todos van a tener acceso a Internet, todos van a tener computadora, todos van a tener expediente médico. De tal manera que cualquier mexicano mexicana se pueda acercar al consultorio. Esto nos va a ayudar mucho también a disminuir la saturación en los centros de salud", dijo.

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La presidenta aclaró que los estados que no están adheridos al IMSS-Bienestar también podrán solicitar la instalación de estos consultorios.

"Cualquier otro estado que se quiera sumar, que no están en el IMRIestar, puede solicitarlo a la Secretaría de Salud, pero actualmente se hacen los del IMSS-Bienestar porque está el sistema centralizado que nos permite llevar a cabo estos consultorios", añadió.

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Claudia Sheinbaum Secretaría de Salud conferencia mañanera

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