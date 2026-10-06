"Se trata de si no hay una enfermedad grave, acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita y va a tener sus propios medicamentos, 60 medicamentos básicos", indicó.

Para poner en operación los consultorios, detalló, se formarán comités ciudadanos encargados de adecuar los espacios. A estos grupos se les transferirán entre 150,000 y 250,000 pesos, dependiendo de las necesidades de cada inmueble.

"La adecuación de los espacios la va atender un comité de vecinos y vecinas. Ese comité va a recibir el recurso, van a tener capacitación, van a pintar los espacios y los van a adecuar. ¿Con qué mano de obra? La mano de obra de la propia comunidad", informó la presidenta.





De acuerdo con los lineamientos del programa, se otorgarán 150,000 pesos para los espacios que requieran trabajos de adecuación, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura. En los casos en que sean necesarias obras mayores relacionadas con la rehabilitación o sustitución de instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas, el monto será de 250,000 pesos.

"Bajo la premisa de la confianza en la comunidad que conoce de manera directa las necesidades y decide en qué destinar el subsidio", dicen los lineamientos .

El programa prevé comenzar a operar de manera escalonada a partir del 1 de enero de 2027. En una primera etapa, los consultorios priorizarán la atención primaria y la preescripción de medicamentos; si el paciente requiere atención de mayor complejidad, será canalizado a otra unidad médica.

"Si el médico, médica que está atendiendo aquí se da cuenta que hay una situación mayor, pues entonces lo canaliza al centro de salud o en su caso al hospital", dijo la presidenta.