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México

El IMSS Bienestar también brindará atención médica a las personas en prisión

Las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión federales podrán ser trasladadas a hospitales de IMSS Bienestar para la atención de algunos padecimientos.
mié 15 abril 2026 05:38 PM
Protesta Cefereso 16
Familias de las reclusas del Cefereso 16 han denunciado la falta de atención médica para las mujeres. (Foto: Cuartoscuro)

El IMSS Bienestar y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social firmaron un convenio de colaboración para garantizar el derecho a la salud en las prisiones federales.

Con este acuerdo, las personas privadas de la libertad podrán ser atendidas en hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS Bienestar, donde recibirán servicios de especialidad, urgencias, cirugías, odontología, hospitalización o estudios diagnósticos, de laboratorio o gabinete, medicamentos y otros insumos.

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Para ello, se identificarán los casos que requieran atención médica especializada, a fin de gestionar las salidas temporales por razones de salud, realizar los traslados a los hospitales y garantizar la custodia, vigilancia y seguridad del proceso.

“La salud no se pierde por estar privado de la libertad. Es responsabilidad de nuestras instituciones garantizar su cuidado y preservación”, declaró José Alejandro Ávalos, titular de la Unidad de Atención a la Salud de IMSS Bienestar.

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Al interior de los hospitales se establecerán “espacios seguros” para esta atención. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.

“Una persona que cuenta con atención médica adecuada, seguimiento de sus padecimientos y respuesta oportuna a sus necesidades de salud, tiene mayores posibilidades de reconstruir su proyecto de vida”, afirmó Jacobo Rodríguez, titular de Prevención y Reinserción Social.

El convenio resulta urgente por la crisis de atención médica en las prisiones. Según la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), publicada por el Inegi en 2021, solo 69% de los hombres en prisión y 68% de las mujeres reciben el tratamiento que necesitan para las enfermedades que les diagnosticaron.

Además, solo el 42% de la población en prisión accede a revisiones médicas periódicas para conocer su estado de salud. En el caso de las mujeres, hasta 71% ha tenido que pagar por medicamentos y servicios de salud en el centro penitenciario.

La falta de acceso a servicios de salud tiene consecuencias graves. En el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, de Morelos, 16 mujeres murieron por supuestos suicidios.

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Antes, familiares y organizaciones de derechos humanos advirtieron que las reclusas no tenían acceso a médicos y fármacos.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) interpuso un amparo a finales de 2023 para que el Cefereso elaborara una política de salud mental para las mujeres privadas de la libertad.

Un juez de distrito de Morelos otorgó el amparo al determinar que las autoridades responsables no acreditaron el acceso a especialidades médicas como traumatología, ortopedia, ginecología, nutrición, oftalmología, neurología y gastroenterología.

Tampoco se demostró la continua atención psiquiátrica, la entrega de los medicamentos indicados ni el seguimiento correspondiente a su diagnóstico. Pero la resolución se emitió hasta marzo de 2025.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también documentó violaciones a la salud y a otras garantías. Entre 2023 y 2024 emitió cinco recomendaciones por estas afectaciones en el Cefereso 16.

Además publicó un informe sobre las visitas que llevó a cabo en esta prisión federal, la única femenil de México.

Ahí, la CNDH asentó: “Las mujeres privadas de la libertad requerían medicamentos controlados por tratamiento psiquiátrico, llevaban demasiado tiempo sin recibir atención ginecológica y no les habían realizado estudios como mastografías o la prueba de Papanicolaou”.

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Secretaría de Salud

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