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México

Sheinbaum anuncia gira por hospitales en medio de protestas del personal del IMSS

La presidenta recorrerá los 24 estados donde opera IMSS Bienestar para verificar la situación de los hospitales, hablar con el personal médico y revisar el avance de los consultorios de cobertura universal.
vie 09 octubre 2026 09:22 AM
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En la imagen se observa a un grupo de trabajadores del IMSS que se manifiesta portando dos carteles, uno blanco y uno café con verde, sobre una avenida con árboles y sombrillas.
Los trabajadores del IMSS realizaron protestas en calles de la CDMX y alistan más manifestaciones en distintos estados de la República. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

A partir de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum iniciará una gira de trabajo de casi tres meses por todos los hospitales administrados por IMSS Bienestar en 24 estados del país.

El anuncio se da en medio de las protestas de trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) , quienes demandan un aumento salarial de 10%.

La noche del jueves, personal administrativo, de enfermería, médico y laboratoristas realizaron bloqueos en distintas vialidades.

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También tomaron, al menos, 20 clínicas de salud en los estados de Morelos, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Aguascalientes y Michoacán.

Sheinbaum no hizo referencia a esta problemática, pero reconoció la urgencia de escuchar a los directores de los hospitales que atienden a la población sin seguridad social para conocer sus necesidades.

"Voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud, para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta. Porque tengo reuniones todos los lunes con el gabinete de salud, va el secretario de Salud también, pero también escucho a la gente que tiene sus preocupaciones", explicó.

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La presidenta comenzará la gira este fin de semana en Hidalgo y el Estado de México, y continuará visitando otros estados hasta diciembre. En las visitas se reunirá con los directores de los hospitales, los coordinadores regionales de IMSS Bienestar y el director general de este organismo de salud, Alejandro Svarch.

Sheinbaum detalló que en las reuniones también se revisará la implementación del expediente clínico electrónico , una estrategia que ya está en marcha, pero que encuentra resistencia en algunos hospitales.

Además, inspeccionará la instalación y el avance de los 12,500 consultorios médicos que activarán los hospitales para dar consultas en el Servicio Universal de Salud, una estrategia que inicia en enero de 2027 y pretende brindar cobertura a cualquier persona sin importar su afiliación a instituciones de salud.

Mientras tanto, los trabajadores sindicalizados del IMSS alistan más protestas este viernes sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, frente a la sede central del Seguro Social, donde mantienen un plantón.

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Aunque 37 representantes sindicales sostuvieron una reunión el jueves con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no llegaron a ningún acuerdo.

El personal de salud demanda un aumento salarial mayor al 2.9% acordado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el IMSS, además de la derogación de una parte de los estatutos sindicales que les prohíbe hablar sobre las problemáticas de los hospitales, la escasez de insumos para la salud y las condiciones laborales.

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Secretaría de Salud Establecimientos de salud Políticas de atención de salud

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