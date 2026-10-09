Sheinbaum anuncia gira por hospitales en medio de protestas del personal del IMSS

También tomaron, al menos, 20 clínicas de salud en los estados de Morelos, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Aguascalientes y Michoacán.

Sheinbaum no hizo referencia a esta problemática, pero reconoció la urgencia de escuchar a los directores de los hospitales que atienden a la población sin seguridad social para conocer sus necesidades.

"Voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud, para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta. Porque tengo reuniones todos los lunes con el gabinete de salud, va el secretario de Salud también, pero también escucho a la gente que tiene sus preocupaciones", explicó.



La presidenta comenzará la gira este fin de semana en Hidalgo y el Estado de México, y continuará visitando otros estados hasta diciembre. En las visitas se reunirá con los directores de los hospitales, los coordinadores regionales de IMSS Bienestar y el director general de este organismo de salud, Alejandro Svarch.

Sheinbaum detalló que en las reuniones también se revisará la implementación del expediente clínico electrónico , una estrategia que ya está en marcha, pero que encuentra resistencia en algunos hospitales.

Además, inspeccionará la instalación y el avance de los 12,500 consultorios médicos que activarán los hospitales para dar consultas en el Servicio Universal de Salud, una estrategia que inicia en enero de 2027 y pretende brindar cobertura a cualquier persona sin importar su afiliación a instituciones de salud.

Mientras tanto, los trabajadores sindicalizados del IMSS alistan más protestas este viernes sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, frente a la sede central del Seguro Social, donde mantienen un plantón.