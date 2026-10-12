Estos son los 20 municipios que más hambre tienen en México: 65% están en Oaxaca, según el Inegi

En el nivel medio superior la situación no es distinta, los estudiantes se trasladan de asentamientos serranos a tomar sus clases, pero no hay maestros suficientes. En 39.4% de los hogares, estos niños y jóvenes reportaron que pasan hasta 24 horas sin consumir alimentos.

Para la académica Paloma Villagómez, doctora en Sociología, este es el retrato del mayor nivel de inseguridad alimentaria. “Porque en general la familia se organiza para proteger a los más chicos, y cuando vemos que en 4 de cada 10 hogares los menores no están comiendo eso significa que nadie más lo hace, que la situación ya es muy crítica”, indica.

Además de Chumatlán, en el ranking de los 10 municipios donde más menores padecen hambre repiten los municipios de Atlamajalcingo del Monte, San Martín Peras, San Miguel Santa Flor, San Felipe Jalapa de Díaz , San Juan Bautista Tlacoatzintepec y Mezquital.

En cuarto lugar se añade Carichí, Chihuahua, un municipio ubicado en el suroeste del estado, entre las llanuras de la Sierra Tarahumara, con una importante población rarámuri. Allí en el 26.3% de sus hogares los menores sufrieron hambre. Y se suman Morelos, también en el norte, atravesado por el aislamiento geográfico y Tepemaxalco, Puebla, este último ubicado en la Mixteca, con menos de 1,500 habitantes.

¿Qué tienen en común los municipios que más padecen hambre?

Para los especialistas en pobreza hay varios factores que explican los altos niveles de inseguridad alimentaria en los municipios del interior de México; pero entre los principales factores se enlistan la distribución inequitativa de los alimentos, la pérdida de los sistemas de autoconsumo en el campo y el impacto de la violencia a nivel local.

Centla es unos de los 20 municipios en México que registró más hogares sin disponibilidad de alimentos en 2025. (Isabel Mateos/Cuartoscuro)

Paloma Villagómez, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que aunque se piense lo contrario, el abasto y la distribución de los alimentos en el país no es homogéneo.

La experta plantea dos problemas que van de la mano: los ultraprocesados llegan a donde nadie puede llegar, pero los productos frescos y saludables no; a eso se suma el hecho de que “la producción de autoconsumo en lugares rurales y campesinos ya no es como hace 60 años”.

Según explica la investigadora, especializada en género y desigualdad, una gran mayoría de los productores del campo se ha visto en la necesidad de abandonar sus tierras en busca de un trabajo remunerado. “Los campesinos se han vuelto asalariados, pero eso no significa que su salario sea suficiente para cubrir sus necesidades y algunos ya no tienen tiempo o tierras fértiles para el autoconsumo”, señala.