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México

Familias mexicanas completan la quincena gracias al gobierno: ingresos programas sociales se duplica en 5 años

Los Programas del Bienestar y otros apoyos gubernamentales ganaron terreno entre las fuentes de ingreso de los hogares mexicanos y ya superan a pensiones y remesas.
mié 23 septiembre 2026 04:40 PM
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Adultos mayores sostienen un sobre de Programas del Bienestar.
En 2025, la mitad de los hogares mexicanos, 50.13%, recibió algún tipo de ingreso proveniente de fuentes distintas al trabajo. (Crisanta Espinosa Aguilar/Ajustada IA)

Los programas sociales ganaron terreno como fuente de ingreso de los hogares mexicanos entre 2020 y 2025. En cinco años, las familias que recibieron recursos de este tipo pasó de 25.0% a 41.4%, un aumento de 16.4 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El incremento colocó a los programas sociales del gobierno, entre ellos los Programas del Bienestar, como la principal fuente de ingreso no laboral.

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En contraste, otras fuentes de recursos distintas al trabajo no tuvieron tantos cambios, entre ellos la jubilación o pensión pasaron de 13.0% en 2020 a 16.6% en 2025, un aumento de 3.6%.

Los ingresos provenientes de una persona que vive en otra vivienda dentro del país disminuyeron de 6.1% a 5.2%, mientras que los hogares que reciben recursos por remesas pasaron de 5.1% a 4.7% en el mismo periodo.

Los programas sociales ya representan la principal fuente de ingreso no laboral de los hogares

2020 2025

Programas de gobierno +16.4 pp
2020

25.0%

2025

41.4%

Jubilación o pensión +3.6 pp
2020

13.0%

2025

16.6%

De persona en otra vivienda (en el país) -0.9 pp
2020

6.1%

2025

5.2%

De persona en otro país (remesas) -0.4 pp
2020

5.1%

2025

4.7%

La fotografía de los ingresos de los hogares cambió entre 2020 y 2025 y los programas sociales son ahora la principal fuente de ingreso que no proviene del trabajo.

Fuente: Encuesta Intercensal Inegi

La mitad de los hogares recibe ingresos fuera del trabajo

En 2025, 50.13% de los hogares mexicanos recibe ingresos de fuentes distintas al trabajo, sin embargo, la situación cambia de manera importante entre las entidades federativas.

programas-del-bienestar-pagaran-mas-en-2026
Estos programas del Bienestar pagarán más en 2026; así quedarían los aumentos Los ajustes previstos contemplan incrementos diferenciados según el tipo de apoyo, con variaciones que dependen de inflación y salario mínimo.


Guerrero registra el porcentaje más alto de hogares que reciben ingresos de fuentes no laborales, con 64.31%, Oaxaca con 63.65% y Chiapas, con 58.11%.

También se encuentran por encima de la mitad los hogares de Ciudad de México, con 56.17%.

En el otro extremo, Quintana Roo registra la menor proporción, con 32.23% de los hogares que reciben ingresos de fuentes distintas al trabajo.

Los estados que dependen más de los programas de gobierno

A nivel nacional, 41.37% de los hogares recibe ingresos por programas de gobierno, pero la presencia de los programas de gobierno tanto estatales como federales también presenta diferencias importantes entre estados.

En Guerrero, la proporción llega a 56.98%, mientras que en Oaxaca alcanza 56.88% y en Chiapas llega a 53.02%.


Otros estados con porcentajes elevados son Tabasco, con 48.93%; Veracruz, con 48.47% y hasta Ciudad de México con 48.53%.

En contraste, Quintana Roo tiene la menor proporción de hogares que reciben ingresos por programas de gobierno, con 25.77%. Nuevo León registra 28.34% y Baja California 28.40%.

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Las pensiones también aumentaron, pero en menor proporción

La jubilación o pensión es la segunda fuente no laboral que más aumentó entre 2020 y 2025, al pasar de 13.0% a 16.6% de los hogares, un incremento de 3.6 puntos porcentuales.

Fotoarte editorial que representa el límite fiscal propuesto mediante el emblema del SAT, unas tijeras que recortan una pila de facturas y diversos sectores productivos, desde fábricas y comercios hasta centros logísticos.
Las cámaras empresariales alertan que limitar deducciones pegará a la inversión y el empleo CCE, Coparmex y COMCE respaldan el combate a la evasión, pero señalan que la medida prevista para el próximo año elevará la carga fiscal y presionará la liquidez empresarial.

En 2025, la Ciudad de México registra el mayor porcentaje de hogares con ingresos por jubilación o pensión, con 24.51%.

En contraste, Chiapas registra 6.45%, mientras que Oaxaca alcanza 9.11%, Quintana Roo 9.99% y Tabasco 10.22%.

Remesas y transferencias dentro de México pierden participación

Las otras dos fuentes de ingreso no laboral incluidas en la comparación tuvieron una reducción entre 2020 y 2025.

Remesas
Las remesas pasaron de representar una fuente de ingreso para 5.1% de los hogares en 2020 a 4.7% en 2025. (Fer Gregory/Shutterstock / Fer Gregory)

Los hogares que reciben dinero de una persona que vive en otra vivienda dentro del país pasaron de 6.1% a 5.2%, una disminución de 0.9 puntos porcentuales.

Por su parte, los hogares que reciben ingresos por remesas pasaron de 5.1% a 4.7%, una reducción de 0.4 puntos porcentuales.

Aunque su participación nacional es menor que la de los programas de gobierno y las pensiones, las remesas tienen un peso considerable en algunas entidades:

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    • Zacatecas registra 12.97% de hogares que reciben ingresos de personas que viven en otro país.
    • Michoacán tiene 10.92%.
    • Guerrero un 10.76%.
    • Durango, con 9.73%.
    • Nayarit, con 8.92%
    • Oaxaca, con 8.85%.

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    Becas para el Bienestar Benito Juárez

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