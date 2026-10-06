Brecha digital CDMX: Milpa Alta tiene 61% de hogares sin computadora; Benito Juárez, solo 12%

El dato es relevante porque aunque Milpa Alta forma parte del centro de la conectividad, su nivel de equipamiento se equipara al de municipios con menos de 35,000 habitantes, dedicados principalmente a actividades agrícolas y con altos índices de dispersión poblacional.

Según el Inegi, Milpa Alta y Granados, Sonora, tienen prácticamente el mismo porcentaje de hogares con computadoras disponibles (38.2%), pero Granados es el segundo municipio menos poblado de Sonora y es 100% rural.

En lo local, los contrastes también pueden ser extremos. La carencia de gadgets de Milpa Alta es 1.6 veces más alta que el promedio de la Ciudad de México, pero sí se compara con la alcaldía Benito Juárez la carencia es 4.8 veces mayor.

¿Cuáles son las 7 alcaldías de CDMX con menos computadoras?

En el ranking de las dieciséis alcaldías la diferencia entre Milpa Alta y Benito Juárez es de casi 50 puntos porcentuales, pero Milpa Alta no es la única con poco acceso a las herramientas digitales. Existen otras seis alcaldías en las que prevalece la falta de disponibilidad en prácticamente la mitad de sus hogares.

Iztapalapa aparece con una carencia de 49.4%; Tláhuac con 49%; le siguen Xochimilco con 46.1%; Magdalena Contreras con 44.5%, Gustavo A. Madero con 43.8% y Venustiano Carranza con 41.3%.

En el extremo opuesto, las alcaldías con menor porcentaje de hogares sin equipo computacional o tablet son Benito Juárez con 12.7%; Miguel Hidalgo con 24.1%; Cuauhtémoc con 27.2%; Coyoacán con 29% y Azcapotzalco con 33.1%.