Brecha digital CDMX: Milpa Alta tiene 61% de hogares sin computadora; Benito Juárez, solo 12%

En la Ciudad de México, evaluada como la entidad más conectada del país, aún persiste una profunda brecha digital y Milpa Alta es la demarcación que lo demuestra. Según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 61.8% de sus hogares no dispone de computadora, tablet o laptop. La dimensión queda expuesta al comparar esta demarcación con otros municipios del país y otras alcaldías de la capital.
Milpa Alta se ubica en el mismo rango e incluso con un poco de mayor carencia frente a municipios como Granados, Sonora, en la Sierra Alta; Allende, Nuevo León; Progreso de Obregón, Hidalgo y San Marcos, Jalisco, localidades serranas, rurales o de baja densidad de habitantes. La brecha se nota cuando se le compara con lugares como Benito Juárez, alcaldía de Ciudad de México, donde solo el 12% de los hogares carecen de equipo de cómputo.
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El dato es relevante porque aunque Milpa Alta forma parte del centro de la conectividad, su nivel de equipamiento se equipara al de municipios con menos de 35,000 habitantes, dedicados principalmente a actividades agrícolas y con altos índices de dispersión poblacional.
Según el Inegi, Milpa Alta y Granados, Sonora, tienen prácticamente el mismo porcentaje de hogares con computadoras disponibles (38.2%), pero Granados es el segundo municipio menos poblado de Sonora y es 100% rural.
En lo local, los contrastes también pueden ser extremos. La carencia de gadgets de Milpa Alta es 1.6 veces más alta que el promedio de la Ciudad de México, pero sí se compara con la alcaldía Benito Juárez la carencia es 4.8 veces mayor.
¿Cuáles son las 7 alcaldías de CDMX con menos computadoras?
En el ranking de las dieciséis alcaldías la diferencia entre Milpa Alta y Benito Juárez es de casi 50 puntos porcentuales, pero Milpa Alta no es la única con poco acceso a las herramientas digitales. Existen otras seis alcaldías en las que prevalece la falta de disponibilidad en prácticamente la mitad de sus hogares.
Iztapalapa aparece con una carencia de 49.4%; Tláhuac con 49%; le siguen Xochimilco con 46.1%; Magdalena Contreras con 44.5%, Gustavo A. Madero con 43.8% y Venustiano Carranza con 41.3%.
En el extremo opuesto, las alcaldías con menor porcentaje de hogares sin equipo computacional o tablet son Benito Juárez con 12.7%; Miguel Hidalgo con 24.1%; Cuauhtémoc con 27.2%; Coyoacán con 29% y Azcapotzalco con 33.1%.
Entre las cinco alcaldías con mayor rezago, destaca que cuatro están ubicadas en la periferia y mantienen actividades mayoritariamente rurales y de conservación. Milpa Alta, que encabeza el ranking, concentra la producción de nopal en la Ciudad de México y se estima que produce el 60% de todo el mole que se consume a nivel nacional.
Tláhuac y Xochimilco conservan la zona chinampera y agrícola de la Ciudad, con producción de hortalizas y flores; mientras que Magdalena Contreras alberga gran parte del suelo de conservación con actividades de ecoturismo y aprovechamiento forestal sustentable.
El caso de Iztapalapa es distinto, por su carácter plenamente urbano y su alta densidad poblacional; no obstante, sí se considera parte de la periferia oriente de la ciudad y de hecho, es la alcaldía más poblada, con problemas de hacinamiento y otros servicios públicos.
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Con celular, pero sin internet: Encuesta Intercensal 2025
La brecha digital es la desigualdad en el acceso, el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Puede medirse a través del acceso a internet, pero también en el acceso a dispositivos electrónicos, entre diferentes personas, comunidades o regiones. En la Ciudad de México, 9 de cada 10 hogares reportó disponibilidad de teléfonos celulares, pero no pasa lo mismo con la conexión a internet.
De nueva cuenta, las alcaldías que encabezaron la carencia de computadoras son punteras en la carencia de conectividad en los hogares. Milpa Alta vuelve a encabezar la lista con 25.2% de sus viviendas sin conexión, seguida de Tláhuac con 15.4%, Xochimilco con 14.8%, Iztapalapa con 14.6% y Magdalena Contreras con 13.1%.
En contraste, las alcaldías del corredor centro-poniente concentran la mejor conectividad. Benito Juárez otra vez es la mejor posicionada y la de menor carencia con apenas 3.9% de hogares sin internet, seguida de Miguel Hidalgo con 6.6%, Coyoacán con 8.2%, Cuauhtémoc con 8.6% y Tlalpan con 9.1%.
La brecha entre Milpa Alta y Benito Juárez en acceso a internet se amplía más que la del acceso a los gadgets: es de 6.4 veces.
En telefonía celular la brecha se cierra, pero se mantienen las mismas alcaldías en los extremos. Milpa Alta es nuevamente la de mayor carencia con 6.5% de hogares sin ningún celular, seguida de Tláhuac con 5.5%, Iztapalapa con 4.5%, Magdalena Contreras con 4.4% y Azcapotzalco con 4%.
Las alcaldías con menor carencia son Benito Juárez con 1.5% de hogares sin celular, Tlalpan y Miguel Hidalgo con 2.8% cada una, y Coyoacán y Cuauhtémoc con 3.1% respectivamente. El dato confirma la paradoja de la brecha digital en CDMX: la gran mayoría tiene celular, pero no todas las personas cuentan con una computadora o conexión fija en casa.
Benito Juárez está tan bien posicionado en el acceso a bienes y tecnologías de la información y la comunicación que, por ejemplo, existen más hogares en Milpa Alta sin refrigerador, que hogares en esta demarcación sin computadoras.
¿Cómo influye la brecha digital en el acceso a educación y empleo?
Aunque hay quienes miden la brecha digital únicamente por el número de personas que tiene acceso a internet, en México investigadores destacan que las diferencias en las condiciones de conectividad y las habilidades tecnológicas también resultan en distintas posibilidades de aprovechamiento de las herramientas digitales.
Desde el Colegio de la Frontera Norte (El Colef), el doctor Djamel Eddine Toudert, profesor-investigador, ha hecho énfasis en que la conexión mediante dispositivos poco adecuados o en condiciones precarias “restringe el potencial de internet como herramienta de desarrollo social, educativo y económico”.
El doctor explica que cuando el uso y el acceso efectivo a las herramientas se limita, los beneficios de la digitalización se distribuyen de manera desigual. “De modo que el empleo del internet o los celulares no se traduce necesariamente en mejores oportunidades de aprendizaje, empleo o movilidad social”, detalló el experto en una publicación de la institución.