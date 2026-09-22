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México supera los 130.9 millones de habitantes, pero envejece y las familias tienen menos hijos

La Encuesta Intercensal 2025, la primera medición nacional tras la pandemia, reafirmó la caída de la fecundidad y la desaceleración demográfica.
mar 22 septiembre 2026 12:55 PM
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De los poco más de 130 millones de mexicanos, 51.9% son mujeres y 48.1% hombres, de acuerdo con el Inegi. (Héctor Vivas/Getty Images)

México llegó a una población de 130 millones 911,314 mexicanos, casi 5 millones más que hace cinco años, reveló la Encuesta Intercensal 2025 presentada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La primera medición poblacional después de la pandemia reafirmó la caída en la fecundidad y la desacelareción demográfica que ha habido en los últimos años; sin embargo México se mantiene en el número 11 entre los países más poblados del mundo.

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La estructura según la edad de la población tuvo cambios consistentes con el procesos de envejecimiento demográfico. Entre 2020 y 2025, la edad mediana pasó de 29 a 32 años, lo que significa que el año pasado la mitad de la población tenía 32 años o menos.

Además, la Encuesta Intercensal reveló que 1 de cada 10 personas tiene actualmente 65 años y más.

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Los estados con mayor población son:
-Estado de México: 17.5 millones
-Ciudad de México: 9.1 millones
-Jalisco: 8.6 millones

Las mujeres ya no tienen 2 hijos en promedio

La Tasa Global de Fecundidad bajó de 1.9 hijos e hijas por mujer en 2019 a 1.2 en 2024. Chiapas registró la tasa más alta del país con 1.8 hijas e hijos por mujer, siguieron Guerrero con 1.6, así como Durango y Zacatecas con 1.5 en ambos casos.

En contraste, Querétaro reportó 1.1, Baja California 1 y Ciudad de México presentó la tasa más baja con 0.8 hijas e hijos por mujer.

Los extranjeros viviendo en México son de EU

En 2025, residían en Mexico, casi 1.2 millones de personas que nacieron en otro país. Esta cifra fue ligeramente superior a la de 2020, pues creció apenas en 147,000, según el Censo.

La población que nació en en extranjero se concentró principalmente en Baja California, Ciudad de México y Chihuahua.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal país de nacimiento de la población migrante, con 57.1%; le siguieron Venezuela, con 6.5%; Cuba, con 5.3% y Guatemala, con 4.7%.

Poco más de la mitad de las personas que nacieron en otro país, 50.7%, contaba con nacionalidad mexicana al momento de ser encuestadas.

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Finalmente, respecto a la migración internacional, entre 2020 y 2025, la EIC 2025 estima que 1.2 millones de personas que vivían en México cambiaron su residencia a otro país. De ellas, 150,752 son considerados migrantes de retorno, es decir, residían en México al momento de la entrevista.

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Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Censo Población

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