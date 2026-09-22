México supera los 130.9 millones de habitantes, pero envejece y las familias tienen menos hijos

La estructura según la edad de la población tuvo cambios consistentes con el procesos de envejecimiento demográfico. Entre 2020 y 2025, la edad mediana pasó de 29 a 32 años, lo que significa que el año pasado la mitad de la población tenía 32 años o menos.

Además, la Encuesta Intercensal reveló que 1 de cada 10 personas tiene actualmente 65 años y más.



Los estados con mayor población son:

-Estado de México: 17.5 millones

-Ciudad de México: 9.1 millones

-Jalisco: 8.6 millones

Las mujeres ya no tienen 2 hijos en promedio

La Tasa Global de Fecundidad bajó de 1.9 hijos e hijas por mujer en 2019 a 1.2 en 2024. Chiapas registró la tasa más alta del país con 1.8 hijas e hijos por mujer, siguieron Guerrero con 1.6, así como Durango y Zacatecas con 1.5 en ambos casos.

En contraste, Querétaro reportó 1.1, Baja California 1 y Ciudad de México presentó la tasa más baja con 0.8 hijas e hijos por mujer.

Los extranjeros viviendo en México son de EU

En 2025, residían en Mexico, casi 1.2 millones de personas que nacieron en otro país. Esta cifra fue ligeramente superior a la de 2020, pues creció apenas en 147,000, según el Censo.

La población que nació en en extranjero se concentró principalmente en Baja California, Ciudad de México y Chihuahua.