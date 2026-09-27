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México

Coyoacán, Monterrey y San Nicolás de los Garza, los tres municipios de México que más estudiantes flotantes reciben

La Encuesta Intercensal del Inegi revela que 9.8% de los estudiantes en México sale de su municipio o de entidad de residencia para poder estudiar.
dom 27 septiembre 2026 06:00 PM
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En la imagen se observa a estudiantes caminando en la UNAM durante el inicio de clases.
Los estudiantes que más se desplazan de una entidad a otra para poder tomar clases son originarios del Estado de México. (Foto: Cuartoscuro)

En México, más de 34 millones de personas asisten a la escuela. Algunos se trasladan unas cuadras para llegar a sus centros educativos, pero 9.8% de los alumnos se han visto obligados a salir de su municipio y hasta de su estado de residencia para poder estudiar.

Según documentó el Inegi en la Encuesta Intercensal 2025, entre las entidades que más reciben a estudiantes no residentes destacan la Ciudad de México y Nuevo León, pero en el ranking también aparecen el Estado de México, Jalisco y Puebla.

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Por orden de aparición, Coyoacán es la demarcación que más población estudiantil flotante acoge con 147,466 personas; le siguen en el segundo y tercer puesto, Monterrey y San Nicolás de los Garza, ambos en Nuevo León, cada uno con 107,189 estudiantes y 86,985, respectivamente.

En Coyoacán la cantidad de población estudiantil que viaja a la alcaldía todos los días para estudiar equivale al 25% de su población residente y en San Nicolás de los Garza pasa algo similar, estos alumnos y alumnas se pueden equiparar con el 22.8% de su población total.

En el ranking de las demarcaciones o municipios receptores de población estudiante se ubican grandes urbes como Monterrey, Guadalajara y Puebla, también aparece Toluca y 5 alcaldías de la Ciudad de México.

Brazos abiertos para estudiantes viajeros

Los 10 municipios que más acogen población estudiantil flotante en México, es decir, alumnos que salen todos los días de su municipio o estado para poder estudiar.

1
Coyoacán, CDMX

147,466

2
Monterrey, NL

107,189

3
San Nicolás de los Garza, NL

86,985

4
Gustavo A. Madero, CDMX

83,948

5
Puebla, Pue.

78,898

6
Guadalajara, Jal.

69,312

7
Toluca, Edomex

65,482

8
Iztapalapa, CDMX

55,589

9
Cuauhtémoc, CDMX

51,149

10
Azcapotzalco, CDMX

47,582


Fuente: Encuesta Intercensal 2025, Inegi

Estudiantes que cruzan fronteras

La población estudiantil que sale todos los días de su hogar y cruza límites municipales o estatales para asistir a clases es denominada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) como “ estudiantes foráneos pendulares”.

El término "pendular" es usado para describir el desplazamiento diario, de ida y vuelta, entre el hogar y el lugar de estudio, sin que exista un cambio permanente de domicilio. El Inegi también midió cuáles son los estados de los que salen más estudiantes de este tipo: el Estado de México encabeza la lista.

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Edomex tiene 4.4 millones de estudiantes y 7.7% se traslada a otra entidad a estudiar; le sigue Tlaxcala que tiene 380,493 estudiantes, y 6.1% de población estudiantil pendular, mientras que en tercer sitio aparece Hidalgo, con 845 mil alumnos y 3.1% de estudiantes flotantes.

Si la medición se hace por municipio, los tres primeros lugares varían. Los estudiantes que más se desplazan de un municipio a otro para poder tomar clases son originarios de la Ciudad de México, pues el 21.7% de sus alumnos estudia en una demarcación distinta a la de su residencia; le siguen Tlaxcala, con el 18.9% y Nuevo León, con el 17.8%.

Conapo documenta que una de las razones de la movilidad pendular estudiantil es la centralización de las universidades públicas de alta calidad en las grandes urbes; para muchas familias resulta inviable pagar una renta en la ciudad destino del estudiante y prefieren asumir el costo diario del transporte, aunque esto signifique una inversión en tiempo en traslado.

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¿Cómo llegan los alumnos a la escuela?

La Encuesta Intercensal de 2025 detectó que 48.5% de los estudiantes se traslada caminando a las escuelas, pero este indicador reportó el cambio más significativo pues tuvo una baja del 5.6%, comparado contra 2020.

Otro cambio relevante fue un mayor uso de la motoneta o la motocicleta, que reportó un aumento de 3.4%, mientras que el traslado en automóvil o camioneta subió 2.7% en los últimos cinco años, mientras que por ejemplo el uso de taxis también reportó un alza menor al pasar de 2.2 a 2.9%.

Infografía de la movilidad escolar.

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Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Universidades Escuelas

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