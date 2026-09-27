Coyoacán, Monterrey y San Nicolás de los Garza, los tres municipios de México que más estudiantes flotantes reciben

Por orden de aparición, Coyoacán es la demarcación que más población estudiantil flotante acoge con 147,466 personas; le siguen en el segundo y tercer puesto, Monterrey y San Nicolás de los Garza, ambos en Nuevo León, cada uno con 107,189 estudiantes y 86,985, respectivamente.

En Coyoacán la cantidad de población estudiantil que viaja a la alcaldía todos los días para estudiar equivale al 25% de su población residente y en San Nicolás de los Garza pasa algo similar, estos alumnos y alumnas se pueden equiparar con el 22.8% de su población total.

En el ranking de las demarcaciones o municipios receptores de población estudiante se ubican grandes urbes como Monterrey, Guadalajara y Puebla, también aparece Toluca y 5 alcaldías de la Ciudad de México.

Brazos abiertos para estudiantes viajeros Los 10 municipios que más acogen población estudiantil flotante en México, es decir, alumnos que salen todos los días de su municipio o estado para poder estudiar. 1 Coyoacán, CDMX 147,466 2 Monterrey, NL 107,189 3 San Nicolás de los Garza, NL 86,985 4 Gustavo A. Madero, CDMX 83,948 5 Puebla, Pue. 78,898 6 Guadalajara, Jal. 69,312 7 Toluca, Edomex 65,482 8 Iztapalapa, CDMX 55,589 9 Cuauhtémoc, CDMX 51,149 10 Azcapotzalco, CDMX 47,582

Estudiantes que cruzan fronteras

La población estudiantil que sale todos los días de su hogar y cruza límites municipales o estatales para asistir a clases es denominada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) como “ estudiantes foráneos pendulares”.

El término "pendular" es usado para describir el desplazamiento diario, de ida y vuelta, entre el hogar y el lugar de estudio, sin que exista un cambio permanente de domicilio. El Inegi también midió cuáles son los estados de los que salen más estudiantes de este tipo: el Estado de México encabeza la lista.