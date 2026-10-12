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México

Cae 21% la convicción por la democracia en México de 2024 a 2026, según Latinobarómetro

A 5 de cada 10 mexicanos no le importaría un "gobierno no democrático" con tal de que resuelva los problemas del país, revela Latinobarómetro.
lun 12 octubre 2026 07:18 PM
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Una persona que recién emitió su voto sale de la casilla en las elecciones de 2024.
El respaldo a la democracia en México se ubica en 45% según el Latinobarómetro 2026. (Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro)

La proporción de mexicanos que considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno se desplomó del 74% al 53% en dos años, es decir 21% de 2024 a 2026 según revela el más reciente informe "Latinobarómetro" , un estudio de opinión pública y democracia aplicado anualmente en 17 países de América Latina.

Esta cifra es 12 puntos inferior a la media regional, que se ubica en 65%, y 13 puntos menor respecto a países como Brasil o Colombia, mientras que con Argentina y El Salvador existe una brecha de 30 puntos de diferencia.

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En 2024 la confianza que se reflejaba en este sistema de gobierno, pese a sus problemas, era de 7 de cada 10 personas en México; sin embargo, este año la convicción cambió radicalmente y mostró desencanto en 5 de cada 10 entrevistados.

A este factor se suma la aceptación de un gobierno no democrático, que también predomina entre más de la mitad de la población, aun y cuando cayó cuatro puntos porcentuales de 2024 a la fecha.

Según las estimaciones del estudio, un 53% de la población mexicana coincide con la afirmación de que "no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas".

El informe afirma que “esto refleja una actitud ciudadana de carácter eminentemente pragmático e instrumental, donde la solución de demandas como seguridad o economía se prioriza por encima de las garantías democráticas formales”.

Crece desconfianza en oposición y partidos

Entre las afirmaciones que también mostraron una tendencia al alza en Latinobarómetro 2026 se enlistan otras tres que miden la legitimidad de los pilares del régimen democrático: los partidos, el Congreso y la oposición.

La última medición reporta un aumento entre los mexicanos que consideran que la democracia puede funcionar “sin partidos políticos”, “sin legisladores” y “sin oposición”: con un aumento de 6%, 4% y 6%, respectivamente conforme a 2024.

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Sin embargo, el 68% cree que no puede haber democracia sin elecciones y solo un 28% sostiene que la democracia podría funcionar sin ellas. En cambio, si la pregunta se vuelve explícita sobre el “apoyo al autoritarismo” el número se reduce un poco más y un 17% de la población acepta esta postura.

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63% ve con buenos ojos "mano dura" del Gobierno

La mano dura es una característica de la cultura latinoamericana que resiste el paso del tiempo. Sin embargo hay importantes diferencias entre países. En México, el 63% piensa que “un poco de mano dura del Gobierno no viene mal”.

De acuerdo con el informe, “la mano dura se activa particularmente con el miedo a la violencia del crimen organizado , transformándose en una demanda ciudadana contra la delincuencia”.

En ese sentido, el 88% de los encuestados percibe que el crimen organizado tiene "mucho o bastante" poder en México, un 39% opina que el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y un 38% sostiene que no se le puede ganar, contra un 18% que dice lo contrario.

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En 1995 un 59% de los latinoamericanos estaban de acuerdo en que la mano dura no venía mal. En 2026 esto ha aumentado a 63%; Argentina es el país que menos está de acuerdo, con 33%, y Costa Rica es el que más apoya una medida como ésta, con 89%.

73% de mexicanos no se siente representado por el Congreso

El menor respaldo al sistema democrático formal en México se enmarca en un contexto de insatisfacción con el desempeño del Estado y sus instituciones. Solo un 35% de la población considera que el Estado ha hecho "mucho o algo" por ellos y sus familias en los últimos tres años.

Además, un 73% de los mexicanos afirma no sentirse representado por el Congreso, frente a solo un 25% que sí siente representación y un 77% de la población desconfía de que los impuestos sean bien gastados por el Estado.

También, 18% tiene baja confianza en los partidos políticos y 26% en la policía, lo que refuerza la percepción de que la democracia representativa tradicional no ha cumplido con las demandas ciudadanas esenciales.

En contraste, las instituciones con mayor confianza son la Iglesia, con 55%, el Instituto Nacional Electoral (INE) , con 53%; las Fuerzas Armadas, 50% y la Presidente Claudia Sheinbaum con 40%.

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