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México

Sheinbaum recibe a Ronald Johnson en Palacio Nacional tras polémica por academia policial en Querétaro

La reunión ocurre después de que la presidenta cuestionara la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro y pidiera respetar los procedimientos para la cooperación con Estados Unidos.
jue 08 octubre 2026 02:11 PM
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En la imagen se ve al embajador de Estados Unidos junto al gobernador de Querétaro.
La visita del embajador de Estados Unidos a Querétaro ha causado polémica en las últimas semanas. (Foto: Cuartoscuro )

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este jueves con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, luego de la polémica generada por la instalación de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, proyecto que, de acuerdo con la mandataria, no fue informado previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El encuentro ocurrirá en Palacio Nacional, mientras que, por separado, la Cancillería informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, también sostuvo una reunión con Johnson para dar seguimiento a distintos temas de la agenda bilateral.

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De acuerdo con la SRE, durante el encuentro se abordaron los resultados de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, bajo principios como el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.


La reunión se da después de que Sheinbaum señalara que su gobierno no está en contra de la capacitación ni del apoyo internacional en materia de seguridad, pero sostuvo que cualquier acuerdo de cooperación con gobiernos extranjeros debe seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes mexicanas.

La presidenta explicó que Querétaro puede contar con una academia policial internacional, pero que, si recibirá apoyo o participación de agencias estadounidenses, debe solicitar la autorización correspondiente ante la SRE.

La polémica surgió después de la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, acto al que acudió Johnson. Sheinbaum afirmó que ni el gabinete de Seguridad ni la Cancillería fueron informados sobre la instalación de la academia y la participación de agencias de Estados Unidos.

La mandataria sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad corresponde al Estado mexicano y señaló que deben respetarse los procedimientos previstos en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

En la reunión con el embajador, Sheinbaum también se verá con empresarios.

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Secretaría de Relaciones Exteriores Claudia Sheinbaum Embajada de Estados Unidos

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