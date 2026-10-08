Sheinbaum recibe a Ronald Johnson en Palacio Nacional tras polémica por academia policial en Querétaro

De acuerdo con la SRE, durante el encuentro se abordaron los resultados de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, bajo principios como el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

Esta mañana, en la @SRE_mx, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), para dar seguimiento a distintos temas de la agenda bilateral. Conversaron sobre los resultados positivos de la cooperación en materia de seguridad con base en los principios que guían la relación: respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación. 🇲🇽🇺🇸 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 8, 2026



La reunión se da después de que Sheinbaum señalara que su gobierno no está en contra de la capacitación ni del apoyo internacional en materia de seguridad, pero sostuvo que cualquier acuerdo de cooperación con gobiernos extranjeros debe seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes mexicanas.

La presidenta explicó que Querétaro puede contar con una academia policial internacional, pero que, si recibirá apoyo o participación de agencias estadounidenses, debe solicitar la autorización correspondiente ante la SRE.

La polémica surgió después de la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, acto al que acudió Johnson. Sheinbaum afirmó que ni el gabinete de Seguridad ni la Cancillería fueron informados sobre la instalación de la academia y la participación de agencias de Estados Unidos.

La mandataria sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad corresponde al Estado mexicano y señaló que deben respetarse los procedimientos previstos en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

En la reunión con el embajador, Sheinbaum también se verá con empresarios.