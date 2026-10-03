EU envía 500 militares a la frontera con México y la Marina dice que el depliegue fue acordado

Voceros del Comando Norte dijeron a la prensa local de Texas que el despliegue de tropas ocurrió en respuesta a una agresión armada contra la Guardia Costera perpetrada el pasado 26 de septiembre por una organización criminal, presuntamente ligada a los cárteles del narcotráfico.

Joint Task Force-Southern Border announces Operation Unified Resolve.



Under Operation Ardent Vanguard, we are rapidly repositioning hundreds of service members & equipment to the Rio Grande Valley to support @DHSgov & @CBP.



We remain committed to reinforcing border security,… https://t.co/8T31JnMy3W — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) October 2, 2026

¿México respondió al despliegue militar de Estados Unidos?

El despliegue militar de Estados Unidos en la frontera con México tuvo lugar el día 2 de octubre y México respondió con una circular oficial al día siguiente.

En conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina afirmó que tenía conocimiento de la movilización militar y que era parte de una serie de operaciones espejo para mejorar las capacidades de detección.

Estos despliegues forman parte de las operaciones espejo entre ambos países, que son testigo de su compromiso por reforzar la seguridad fronteriza y resguardar la soberanía correspondiente. Secretaría de Marina

Además, anunció que la Marina había realizado su propio despliegue naval desde Tamaulipas y que la relación entre ambos países se conduce a través de los ejes de "respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación".

¿Cuántos elementos movilizó la Marina a la frontera con EU?

La Secretaría de Marina informó que movilizó 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones en la franja fronteriza de Tamaulipas como parte de las acciones de vigilancia y seguridad en la zona.