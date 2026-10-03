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México

EU envía 500 militares a la frontera con México y la Marina dice que el depliegue fue acordado

Estados Unidos desplegó 500 militares en Texas para reforzar seguridad en la frontera; la Marina en México aseguró que hay un acuerdo y movilizó 159 elementos.
sáb 03 octubre 2026 01:55 PM
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Militares estadounidenses realizan labores de seguridad en el Valle del Río Grande, Texas.
Militares estadounidenses fueron desplegados en la frontera con México para apoyar a la Patrulla Fronteriza en sus labores. (Foto: Comando Norte de Estados Unidos)

El Comando Norte de Estados Unidos, a través de su Fuerza de Tarea Conjunta, desplegó 500 elementos militares en la frontera con México para reforzar las tareas de seguridad y apoyar las labores de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

A través de sus redes sociales, la corporación anunció que se trata de la "Operación Vanguardia Ardiente", que se concentra en el Valle del Río Grande, en Texas, y que las tareas se realizan en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.

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Voceros del Comando Norte dijeron a la prensa local de Texas que el despliegue de tropas ocurrió en respuesta a una agresión armada contra la Guardia Costera perpetrada el pasado 26 de septiembre por una organización criminal, presuntamente ligada a los cárteles del narcotráfico.

¿México respondió al despliegue militar de Estados Unidos?

El despliegue militar de Estados Unidos en la frontera con México tuvo lugar el día 2 de octubre y México respondió con una circular oficial al día siguiente.

En conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina afirmó que tenía conocimiento de la movilización militar y que era parte de una serie de operaciones espejo para mejorar las capacidades de detección.

Estos despliegues forman parte de las operaciones espejo entre ambos países, que son testigo de su compromiso por reforzar la seguridad fronteriza y resguardar la soberanía correspondiente.
Secretaría de Marina

Además, anunció que la Marina había realizado su propio despliegue naval desde Tamaulipas y que la relación entre ambos países se conduce a través de los ejes de "respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación".

¿Cuántos elementos movilizó la Marina a la frontera con EU?

La Secretaría de Marina informó que movilizó 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones en la franja fronteriza de Tamaulipas como parte de las acciones de vigilancia y seguridad en la zona.

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El operativo está a cargo del Sector Naval de Matamoros y se desarrolla dentro de la jurisdicción correspondiente a la Armada de México, en el marco de la Operación Sable.

"La Secretaría de Marina mantendrá sus operaciones en la frontera norte, destacando que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por los conductos institucionales establecidos, con pleno respeto a la soberanía, atribuciones y jurisdicción de cada país", reza el comunicado conjunto.

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Estados Unidos Seguridad nacional Secretaría de Marina

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