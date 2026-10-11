Huracán Simón: Estos son los municipios en alerta máxima y los refugios temporales en Jalisco y Colima

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó al medio día que el ciclón se encontraba a 40 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco y a 100 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Municipios en alerta por Huracán Simón

Los municipios donde se pide a la población extremar precauciones por el impacto del huracán Simón son:

Jalisco: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

Colima: Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) suspendió actividades no esenciales en los municipios costeros de cuatro estados para reducir riesgos a los habitantes ante el impacto del huracán.



En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a resguardarse.

Como parte del paso del huracán, se prevén lluvias extraordinarias que podrían superar los 250 milímetros por metro cuadrado en Michoacán, Colima y Jalisco, de acuerdo con las autoridades.

Las fuertes lluvias conllevan el riesgo del desbordamiento de ríos, inundaciones, deslaves, flujos de escombro y lodo.

Hasta el mediodía de este domingo, el Huracán Simón se desplazaba en paralelo a las costas de Jalisco con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de 270 kilómetros por hora y avanzaba hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora.