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México

Huracán Simón: Estos son los municipios en alerta máxima y los refugios temporales en Jalisco y Colima

Son 28 los municipios en Jalisco y Colima que se encuentran en alerta máxima por el paso del Huracán Simón; autoridades piden a habitantes resguardarse y habilitan refugios temporales.
dom 11 octubre 2026 01:56 PM
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Personal de la Secretaría de Marina con apoyo de la empresa Turística Integral Islas Marías realizó la evacuación de personas y mascotas en Yelapa y Quimixto, Jalisco, ante el paso del Huracán Simón.
De cara al probable impacto del Huracán Simón, autoridades han tomado medidas como la suspensión de actividades, evacuación de personas en zonas de riesgo y apertura de refugios temporales, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. (Foto: Secretaría de Marina/Cuartoscuro)

Ante el posible impacto del huracán Simón , son 28 los municipios en Jalisco y Colima que se encuentran en alerta máxima este domingo 11 de octubre.

El huracán Simón mantiene su movimiento paralelo a las costas mexicanas del Pacífico central y se encuentra en categoría 4, considerado como "extremadamente peligroso", según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) a las 12:00 horas.

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A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó al medio día que el ciclón se encontraba a 40 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco y a 100 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Municipios en alerta por Huracán Simón

Los municipios donde se pide a la población extremar precauciones por el impacto del huracán Simón son:

Jalisco: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

Colima: Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) suspendió actividades no esenciales en los municipios costeros de cuatro estados para reducir riesgos a los habitantes ante el impacto del huracán.

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En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a resguardarse.

Como parte del paso del huracán, se prevén lluvias extraordinarias que podrían superar los 250 milímetros por metro cuadrado en Michoacán, Colima y Jalisco, de acuerdo con las autoridades.

Las fuertes lluvias conllevan el riesgo del desbordamiento de ríos, inundaciones, deslaves, flujos de escombro y lodo.

Hasta el mediodía de este domingo, el Huracán Simón se desplazaba en paralelo a las costas de Jalisco con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de 270 kilómetros por hora y avanzaba hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora.

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Por ello, las lluvias previstas son:

  • Extraordinarias: en la costa y oeste de Jalisco.
  • Puntuales torrenciales: en Colima.
  • Puntuales intensas: al sur de Nayarit y al suroeste de Michoacán.
  • Puntuales muy fuertes: al sur de Sinaloa.

"Se prevé oleaje de 8 a 10 metros en las costas de Jalisco, de 6 a 8 metros en Colima y de 4 a 6 metros en Nayarit, así como marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco y Colima", indicó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

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Refugios por huracán Simón

Puerto Vallarta es uno de los municipios más poblados en el paso del huracán Simón, con 291,839 residentes, además de ser uno de los principales destinos turísticos de playa del país. Por ello, desde el sábado 10 de octubre, se suspendieron las actividades en el aeropuerto, las cuales se prevé sean reanudadas hasta el lunes 12 de octubre.

Además, fueron habilitados diversos refugios temporales por el gobierno de Puerto Vallarta, así como en otros municipios costeros de Jalisco.

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Refugios en Jalisco

Puerto Vallarta:

  • UNIVA: Av. Universidad del Valle de Atemajac No. 500, Fraccionamiento Villas Universidad. Es uno de los pocos refugios que acepta a personas con animales de compañía.
  • CECyTEJ: Calle Corea del Sur No. 560, cruce con la calle 16 de Septiembre, Col. El Mangal.
  • Preparatoria Regional "Jacobo": Calle 21 de Marzo No. 500, Col. Loma Bonita.
  • Salón Ejidal de Ixtapa: Calle Benito Juárez No. 170, Col. Centro Ixtapa.
  • Escuela Primaria 24 de Febrero: Calle Álvaro Obregón No. 448, El Colorado.

Cihuatlán

  • Casa Ejidal Cihuatlán: Calle Hidalgo 36.

Cabo Corrientes

  • Iglesia San Pedro Apóstol: Calle Pablo Ríos 23, Col. Centro.
  • Primaria Josefa Ortíz de Domínguez: Calle Pablo Ríos Num. Ext. 2, La Ermita.

La Huerta

  • Primaria Emiliano Zapata: Localidad San Mateo.
  • Escuela Primaria Juan Gil Preciado: Agua Caliente Nueva.
  • Primaria Manuel López Cotilla: La Manzanilla del Mar.

Refugios en Colima

-Conalep: Manzanillo.
-Tele Secundaria José Vasconcelos (El Chavarin): Manzanillo.
-Escuela Vasco de Quiroga: Comala.
-Primaria Valentín Gómez Farías: Coquimatlán.
-Telesecundaria Ramón Delgadillo Sánchez: Tecomán.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la ciudadanía seguir las siguientes indicaciones:

  • Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.
  • Evitar acercarse a playas, escolleras, muelles y zonas donde se registre oleaje elevado.
  • No cruzar ríos, arroyos, vados, caminos inundados ni corrientes de agua.
  • Alejarse de postes, cables eléctricos, árboles y estructuras que puedan caer.
  • Si se habita en una zona de riesgo, atender las indicaciones de las autoridades y trasladarse a un lugar seguro cuando se indique.
  • Respetar las restricciones portuarias y las indicaciones de las Capitanías de Puerto.

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