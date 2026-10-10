Huracán Simón amenaza las costas del Pacífico; autoridades activan suspensión de actividades en cuatro estados

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que la medida entrará en vigor este sábado 10 de octubre a partir de las 16:00 horas y se mantendrá durante el periodo de mayor riesgo, hasta que las autoridades determinen que existen condiciones de seguridad para reanudar las actividades.

Durante un mensaje emitido con información actualizada a las 9:00 horas, la funcionaria explicó que el ciclón se localizaba a 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.



El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, con rachas de hasta 295 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el norte a una velocidad de seis kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil, Simón continuará acercándose a las costas de Jalisco y Colima como un huracán de categoría mayor. Su posible impacto se prevé durante la mañana del domingo entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

Mensaje urgente a la población sobre el huracán #Simon pic.twitter.com/USLwolLipu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026





Lluvias extraordinarias y riesgo de inundaciones

La CNPC advirtió que durante este sábado y domingo se pronostican lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Michoacán, Colima y Jalisco.