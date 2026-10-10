El gobierno de México anunció la mañana de este sábado la suspensión temporal de la movilidad para actividades no esenciales en municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit ante el avance del huracán Simón, que se mantiene en categoría 4 y amenaza con impactar las costas del Pacífico durante la mañana del domingo.
Huracán Simón amenaza las costas del Pacífico; autoridades activan suspensión de actividades en cuatro estados
Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que la medida entrará en vigor este sábado 10 de octubre a partir de las 16:00 horas y se mantendrá durante el periodo de mayor riesgo, hasta que las autoridades determinen que existen condiciones de seguridad para reanudar las actividades.
Durante un mensaje emitido con información actualizada a las 9:00 horas, la funcionaria explicó que el ciclón se localizaba a 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, con rachas de hasta 295 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el norte a una velocidad de seis kilómetros por hora.
De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil, Simón continuará acercándose a las costas de Jalisco y Colima como un huracán de categoría mayor. Su posible impacto se prevé durante la mañana del domingo entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.
Mensaje urgente a la población sobre el huracán #Simon pic.twitter.com/USLwolLipu— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026
Lluvias extraordinarias y riesgo de inundaciones
La CNPC advirtió que durante este sábado y domingo se pronostican lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Michoacán, Colima y Jalisco.
Estas precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos, además de posibles afectaciones a carreteras y otras vías de comunicación.
Ante este escenario, el gobierno federal instaló un puesto de comando en la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, desde donde se coordinan las acciones de prevención y atención con autoridades estatales y federales.
Velázquez Alzúa señaló que las medidas buscan reducir la exposición de la población a los riesgos asociados con las lluvias intensas, los vientos fuertes y las inundaciones durante el paso del huracán.
¿En qué municipios se suspenderán las actividades no esenciales?
La restricción de movilidad comenzará este sábado a las 16:00 horas en los siguientes municipios:
Jalisco
— Puerto Vallarta
— Cabo Corrientes
— Tomatlán
— La Huerta
— Cihuatlán
— Cuautitlán de García Barragán
— Villa Purificación
— San Sebastián del Oeste
— Mascota
— Talpa de Allende
Colima
— Armería
— Tecomán
— Manzanillo
— Minatitlán
— Comala
Michoacán
— Coahuayana
— Aquila
— Lázaro Cárdenas
Nayarit
— Bahía de Banderas
— Compostela
— Xalisco
— San Blas
— Tepic
— Santiago Ixcuintla
La funcionaria precisó que la suspensión temporal de actividades no esenciales permanecerá vigente durante el periodo de mayor riesgo y hasta que las autoridades competentes comuniquen que es seguro reanudar la movilidad.
Protección Civil pide permanecer en casa y evacuar zonas de riesgo
Ante la cercanía del huracán Simón, la titular de la CNPC llamó a la población de los municipios señalados a seguir las indicaciones de las autoridades y tomar medidas preventivas antes de que las condiciones meteorológicas se deterioren.
Entre las principales recomendaciones se encuentran permanecer en casa a partir de las 16:00 horas, siempre que la vivienda esté ubicada en una zona segura, y evitar las salidas y los traslados que no sean indispensables.
También pidió a quienes habitan en zonas susceptibles de inundaciones o deslaves, o en viviendas que no garanticen condiciones de seguridad, evacuar preventivamente y trasladarse a los refugios temporales habilitados antes del inicio de la restricción.
Asimismo, recomendó suspender actividades comerciales y recreativas, evitar circular por carreteras y caminos —en especial cerca de ríos, arroyos y áreas propensas a inundaciones— y mantenerse informado mediante canales oficiales.
Velázquez Alzúa enfatizó que la población debe atender las instrucciones de evacuación emitidas por las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno.
“No esperen a que las condiciones se agraven para ponerse a salvo. La prioridad es proteger la vida”, advirtió.
La funcionaria sostuvo que las autoridades federales, estatales y municipales mantienen una coordinación permanente para realizar acciones de prevención, auxilio y atención a la población ante los efectos del huracán.
“Ningún traslado o actividad es más importante que la seguridad de las personas”, concluyó.