Cambio climático obliga al Gobierno a aumentar el presupuesto a prevenir inundaciones

¿Cuánto se destinaría a enfrentar inundaciones?

El programa K026 está destinado a infraestructura hidroagrícola, tecnificación y protección ante inundaciones que tendría un incremento para el siguiente año.

En el Presupuesto de Egresos de 2026 se le destinó 4,968 millones de pesos, mientras que para 2027, éste pasaría a 9,184.7 millones, es decir, 84.9% más.

Se distribuirán de la siguiente manera:

Desarrollar proyectos de investigación que inciden en la mitigación de los efectos del cambio climático y la producción agrícola, pecuaria y forestal se le designaría 12,106,500 pesos.

Ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

El documento también contempla una actualización de la NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023 sobre emisiones de CO2 provenientes del escape, con una partida de 669,374.4 pesos

