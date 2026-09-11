Cambio climático obliga al Gobierno a aumentar el presupuesto a prevenir inundaciones

Ante los inminentes efectos del cambio climático y las variaciones de temperatura que trae consigo el fenómeno del Súper Niño, el Gobierno federal alista un incremento en el Paquete Económico en el rubro dedicado a desarrollar proyectos que ayuden a mitigar algunas consecuencias como las inundaciones que son frecuentes en temporadas de lluvias.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ubica a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como organismo adscrito al Ramo 16 que pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cual tiene como propuesta un recurso de 49,508.3 millones de pesos.