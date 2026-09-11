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México

Cambio climático obliga al Gobierno a aumentar el presupuesto a prevenir inundaciones

El Paquete Económico 2027 contempla un incremento de 85% en un rubro destinado a presupuesto ante inundaciones que son parte del cambio climático.
vie 11 septiembre 2026 10:07 AM
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Una calle inundada con gente y militares. Dos coches volteados recargados en fachadas de casas.jpg
La imagen corresponde al 16 de julio en donde se observa a representantes de autoridades locales que conversan junto a autos dañados después de las inundaciones repentinas tras fuertes lluvias en Zapopan, Jalisco. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

Ante los inminentes efectos del cambio climático y las variaciones de temperatura que trae consigo el fenómeno del Súper Niño, el Gobierno federal alista un incremento en el Paquete Económico en el rubro dedicado a desarrollar proyectos que ayuden a mitigar algunas consecuencias como las inundaciones que son frecuentes en temporadas de lluvias.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ubica a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como organismo adscrito al Ramo 16 que pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cual tiene como propuesta un recurso de 49,508.3 millones de pesos.

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¿Cuánto se destinaría a enfrentar inundaciones?

El programa K026 está destinado a infraestructura hidroagrícola, tecnificación y protección ante inundaciones que tendría un incremento para el siguiente año.

En el Presupuesto de Egresos de 2026 se le destinó 4,968 millones de pesos, mientras que para 2027, éste pasaría a 9,184.7 millones, es decir, 84.9% más.

Se distribuirán de la siguiente manera:

Desarrollar proyectos de investigación que inciden en la mitigación de los efectos del cambio climático y la producción agrícola, pecuaria y forestal se le designaría 12,106,500 pesos.

Ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

El documento también contempla una actualización de la NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023 sobre emisiones de CO2 provenientes del escape, con una partida de 669,374.4 pesos

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Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que el país se calienta a un ritmo mayor que el promedio global y puede alcanzar incrementos de temperatura cercanos a los 2 grados Celsius antes de 2030, un escenario que puede acelerar los impactos climáticos en agua, agricultura, salud y economía, por lo que también se reduce el tiempo de implementar acciones.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional informó que aumentó la alerta por el fenómeno Súper Niño tras detectar que la temperatura del océano en el Pacífico central subió 1.8 °C por encima de lo normal. Este registro obligó a ampliar las escalas de monitoreo y anticipó posibles efectos climáticos nunca vistos en Sudamérica y otras regiones más al norte como México.

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El presupuesto que se prevé asignar a estos proyectos va de la mano con el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2026-2030, que contempla una serie de acciones para fortalecer la gobernanza del agua, mejorar los servicios públicos de agua potable y saneamiento, impulsar el uso eficiente del recurso en actividades productivas y proteger cuencas, ríos y acuíferos.

“Adicionalmente, incorpora medidas para fortalecer la prevención y atención ante sequías, inundaciones y fenómenos hidrometeorológicos extremos, mediante obras de protección, monitoreo y sistemas de alerta temprana”, detalla el organismo en un comunicado .

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Entre los cinco objetivos, 20 estrategias y 75 líneas de acción, destacan la tecnificación de distritos de riego prioritarios, la recuperación de volúmenes de agua para consumo humano, el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua, la rehabilitación de infraestructura hidráulica y la implementación de proyectos estratégicos de abastecimiento.

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Comisión Nacional del Agua Zona metropolitana del Valle de México

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