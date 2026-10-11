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México

Sheinbaum llama a la población a resguardarse ante el impacto del huracán Simón

El huracán Simón, de categoría 4, podría tocar tierra este domingo con un pronóstico de riesgo severo, por lo que las autoridades exhortaron a la población a resguardarse en sus casas o refugios.
dom 11 octubre 2026 10:57 AM
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Imagen satelital del huracán Simón sobre el océano Pacífico, frente a las costas de México.
El huracán Simón se mantiene en categoría 4 frente a las costas del Pacífico mexicano y amenaza con impactar Jalisco durante la mañana del domingo. (Foto: Tomada de @conagua_clima)

Ante el posible impacto del huracán Simón , la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit resguardarse y no salir de sus viviendas o refugios hasta que pase el peligro.

Se pronostica que el ciclón de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson toque tierra este domingo en las costas del Pacífico central mexicano. Hasta las nueve de la mañana, el huracán se ubicaba a 105 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y a 140 kilómetros del sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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La Comisión Nacional del Agua ( Conagua) informó que Simón ocasionará lluvias extraordinarias en Jalisco; torrenciales en Colima; intensas en el sur de Nayarit, y muy fuertes en el centro y sur de Sinaloa y en el oeste de Michoacán.

"Exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado", publicó Sheinbaum en la plataforma X.


El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se en alerta por los efectos de los vientos de Simón y vigila desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

Además, como medida de prevención, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, encabezó en Puerto Vallarta, Jalisco, la cuarta sesión del Puesto de Comando, el lugar desde el cual se dirigirá la respuesta en caso de emergencia.

"Los efectos del huracán Simón continúan representando un riesgo para la población, debido a las lluvias, vientos intensos, oleaje elevado y marea de tormenta, por lo que es fundamental mantener las medidas de protección y no bajar la guardia", informó Protección Civil.

Trayectoria del huracán Simón

Las autoridades subrayaron que existe la posibilidad de que el centro del huracán Simón cruce de manera temporal las zonas costeras del Pacífico central mexicano.

Cuando eso ocurre, explicaron, la fuerza del viento y la lluvia cesan de forma repentina. Sin embargo, se trata de un fenómeno engañoso que después da paso a vientos intensos que soplan con fuerza en sentido opuesto.

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"Genera una aparente calma que no significa que el peligro haya terminado, sino que la estructura del meteoro está cruzando", alertaron.

"Por este motivo, bajo ninguna circunstancia se debe abandonar el hogar o el refugio temporal, ni acudir a la zona costera, playas o vía pública", agregó.

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