Sheinbaum llama a la población a resguardarse ante el impacto del huracán Simón

La Comisión Nacional del Agua ( Conagua) informó que Simón ocasionará lluvias extraordinarias en Jalisco; torrenciales en Colima; intensas en el sur de Nayarit, y muy fuertes en el centro y sur de Sinaloa y en el oeste de Michoacán.

"Exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado", publicó Sheinbaum en la plataforma X.

Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado. Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al sursureste de Cabo Corrientes. Continúan labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras; la prioridad es protegernos. Agradecemos su colaboración; sigamos atentos a recomendaciones de protección civil y evitemos transitar por la vía pública. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2026



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se en alerta por los efectos de los vientos de Simón y vigila desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

Además, como medida de prevención, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, encabezó en Puerto Vallarta, Jalisco, la cuarta sesión del Puesto de Comando, el lugar desde el cual se dirigirá la respuesta en caso de emergencia.

"Los efectos del huracán Simón continúan representando un riesgo para la población, debido a las lluvias, vientos intensos, oleaje elevado y marea de tormenta, por lo que es fundamental mantener las medidas de protección y no bajar la guardia", informó Protección Civil.

Trayectoria del huracán Simón

Las autoridades subrayaron que existe la posibilidad de que el centro del huracán Simón cruce de manera temporal las zonas costeras del Pacífico central mexicano.

Cuando eso ocurre, explicaron, la fuerza del viento y la lluvia cesan de forma repentina. Sin embargo, se trata de un fenómeno engañoso que después da paso a vientos intensos que soplan con fuerza en sentido opuesto.