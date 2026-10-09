El huracán Simón va por la categoría 4 y se acerca a México: trayectoria, estados afectados y cuándo impactará

El huracán Simon, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se intensificará rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 mientras se desplaza frente a las costas del occidente de México, alertó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

A las 6:00 horas, tiempo del centro de México, el ciclón se localizó a 345 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h.

La circulación del huracán ocasionará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en las costas y el oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán. También se esperan precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este y sur de Jalisco.

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que Simon continuará fortaleciéndose mientras se aproxima al litoral del Pacífico mexicano, por lo que sus efectos incluyen también vientos fuertes y oleaje elevado.