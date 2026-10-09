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México

El huracán Simón va por la categoría 4 y se acerca a México: trayectoria, estados afectados y cuándo impactará

El SMN prevé que el sistema toque tierra en Jalisco como huracán categoría 3 y advierte de precipitaciones extremas en Guerrero y Michoacán.
vie 09 octubre 2026 09:04 AM
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Mapa satelital del Huracán Simon Cat. 1 sobre el Pacífico mexicano el 9 de octubre de 2026.
El huracán Simón se intensificará hasta alcanzar la categoría 4 frente a las costas del Pacífico mexicano, de acuerdo con el SMN. (Conagua)

El huracán Simon, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se intensificará rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 mientras se desplaza frente a las costas del occidente de México, alertó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

A las 6:00 horas, tiempo del centro de México, el ciclón se localizó a 345 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h.

La circulación del huracán ocasionará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en las costas y el oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán. También se esperan precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este y sur de Jalisco.

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que Simon continuará fortaleciéndose mientras se aproxima al litoral del Pacífico mexicano, por lo que sus efectos incluyen también vientos fuertes y oleaje elevado.

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¿Cuándo alcanzará el huracán Simon la categoría 4?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Simon podría intensificarse a huracán categoría 3 durante este viernes 9 de octubre y alcanzar la categoría 4 en las primeras horas del sábado 10.

El organismo prevé que el sistema registre vientos sostenidos de entre 220 y 270 km/h a las 00:00 horas del sábado, cuando se ubicaría a 235 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Para el mediodía del sábado, el huracán podría mantener la categoría 4, con vientos sostenidos de 230 km/h y rachas de hasta 280 km/h, mientras se localiza a 175 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

El pronóstico indica que Simon continuará su trayectoria hacia el norte y se acercará a la costa de Colima. Para las primeras horas del domingo 11 de octubre, podría encontrarse a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, todavía como huracán categoría 4.


Huracán Simón podría impactar en Jalisco el fin de semana

Más tarde, alrededor del mediodía del domingo, el ciclón podría tocar tierra en Jalisco, cerca de Playa Pérula, como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 205 km/h y rachas de 250 km/h.

Posteriormente, se prevé que Simon pierda fuerza al avanzar sobre el occidente del país. Para el lunes 12 de octubre podría degradarse a categoría 1 cerca de San Blas, Nayarit, y para el martes 13 convertirse en tormenta tropical sobre Sinaloa.

Estas posiciones e intensidades corresponden al pronóstico meteorológico y podrían cambiar conforme evolucione el sistema.

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Lluvias, vientos y oleaje: los estados bajo alerta

Además de las precipitaciones torrenciales previstas en Guerrero y Michoacán, el huracán Simon provocará condiciones adversas en las costas de Colima y Jalisco.

El SMN pronostica vientos sostenidos de entre 40 y 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En el litoral de Jalisco se esperan vientos de entre 10 y 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

El oleaje también representa un riesgo para las zonas costeras. Se prevén alturas de entre 3.5 y 4.5 metros en las costas de Michoacán y Guerrero; de 2.5 a 3.5 metros en Colima, y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Ante estas condiciones, el SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. También se encuentra vigente una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones por las lluvias, el viento y el oleaje, incluidas las actividades de navegación marítima, y atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

México enfrenta este jueves la presencia simultánea de los huracanes Simón, en el Pacífico, e Isaias, en el Golfo de México.
El huracán Simón se intensifica frente a las costas del Pacífico mexicano y podría alcanzar la categoría 4, mientras Isaias llegó a categoría 3 en el golfo de México, aunque continúa alejándose del país (Conagua)

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¿Qué pasa con el huracán Isaias?

En su aviso meteorológico del 9 de octubre, el SMN también informó que el huracán Isaias, ubicado en el golfo de México, se intensificó a categoría 3 durante la mañana.

Sin embargo, el sistema continúa alejándose del territorio nacional, por lo que se espera que sus efectos sobre las costas mexicanas disminuyan gradualmente. El riesgo ahora es para los Estados Unidos.

Mientras tanto, la principal alerta en el Pacífico se concentra en la evolución de Simon, que podría convertirse en un huracán mayor y acercarse a las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana.

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Florence Clima

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