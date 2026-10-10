El peor momento de las farmacéuticas fue con AMLO, dice exdirector de Canifarma: "Se nos satanizó como industria"

"Tuvimos que capotear el temporal, independientemente de que se nos satanizó como industria y de que prácticamente nos proscribieron el diálogo con cualquier funcionario", afirma.



Ni siquiera las amenazas de impuestos provenientes de Estados Unidos le quitaron tanto el sueño, pues considera que no constituyen un peligro real para el sector debido a las reglas del T-MEC. Incluso, la renegociación del tratado representa una oportunidad para que México fortalezca su producción de principios activos.

AMLO y las farmacéuticas

En 2018, López Obrador señaló a 10 empresas de distribución de medicamentos de corrupción y decidió vetarlas de las licitaciones públicas. Los señalamientos públicos contra la industria, asegura Gual, prácticamente cerraron el diálogo con las farmacéuticas.

Fue muy complicado desde el principio. Se nos tildó de una industria donde había mucha corrupción. Rafael Gual, exdirector de Canifarma.



Pero dejar a los distribuidores fuera afectó la entrega oportuna de insumos para la salud y esto profundizó el problema de desabasto de medicamentos.

"Uno de los grandes temas que tuvimos que enfrentar fue hacer esta clara diferenciación entre distribución e industria farmacéutica. Y no estoy acusando la distribución, al contrario, yo la defendería. O sea, nunca se probó ningún problema, ningún acto de corrupción, no hubo ningún castigo para la industria ni para la distribución, ni para los funcionarios que estuvieron a cargo de esos contratos", afirma.

Este hecho marcó el rumbo de la relación entre gobierno e industria farmacéutica. Sin comunicación, las autoridades dieron "palos de ciego", señala, en las compras de medicamentos.