En la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, por ejemplo, solo se adjudicó el 39% de las partidas y, al final, la Secretaría Anticorrupción canceló el procedimiento tras detectar irregularidades e insumos a sobrecosto.

El fallo de la licitación se llevó a cabo el 25 de septiembre, 11 días más tarde de lo previsto en un inicio, debido al largo proceso de Ofertas Subsecuentes de Descuento que se realizó previamente.



En esa etapa, las empresas licitantes mejoran su oferta de precios a la baja hasta que las autoridades de salud consiguen el precio idóneo.

De las 766 claves solicitadas, que corresponden a 3,536 millones de piezas de fármacos , solo 139 fueron declaradas desiertas. Además, otra se descartó por ya no ser requerida.

La Secretaría de Salud informó que en esta compra se invirtieron alrededor de 84,000 millones de pesos. Para las claves de medicamentos que no fueron adjudicadas en este procedimiento, las autoridades lanzarán una licitación adicional antes de concluir el año.

"La anticipación con la que se inició la compra permite contar con tiempo para completar estos procedimientos antes del comienzo de 2027", aseguró la dependencia.

Destacó, además, que la adjudicación fortaleció la participación de la industria farmacéutica nacional, al ampliar tanto el número de claves como el volumen y valor contratado.

Otras dos licitaciones para adquirir material de curación están en proceso y el fallo se dará a conocer los días 2 y 9 de octubre.

La compra consolidada de medicamentos 2027-2028 es la segunda que se realiza en el gobierno de Claudia Sheinbaum.