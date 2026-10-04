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México

Compra consolidada de medicamentos 2027 adjudica 82% de los insumos tras los tropiezos de la compra anterior

Las autoridades de salud invirtieron 84,000 millones de pesos en los insumos sanitarios del sector público para los ejercicios 2027 y 2028 y alistan una licitación adiconal.
dom 04 octubre 2026 06:38 PM
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Un trabajador del IMSS elige los medicamentos en la farmacia de un hospital público para surtir la receta de un paciente.
Las autoridades de salud concluyeron la compra de los fármacos para los próximos dos años. (Foto: Presidencia de México)

Después de errores e irregularidades, la paraestatal Birmex (Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México) concluyó una licitación con buenos resultados.

En la compra consolidada de medicamentos 2027-2028 logró adjudicar 626 claves claves de fármacos genéricos, oncológicos y antiinfecciosos requeridos por las instituciones de salud públicas, entre ellas el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Esto equivale al 82% de las 766 claves solicitadas.

Son los resultados más exitosos obtenidos por Birmex, hasta ahora, en una licitación de este tipo.

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En la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, por ejemplo, solo se adjudicó el 39% de las partidas y, al final, la Secretaría Anticorrupción canceló el procedimiento tras detectar irregularidades e insumos a sobrecosto.

El fallo de la licitación se llevó a cabo el 25 de septiembre, 11 días más tarde de lo previsto en un inicio, debido al largo proceso de Ofertas Subsecuentes de Descuento que se realizó previamente.

Para saber más

compra-consolidada-medicamentos
México

Compra consolidada adjudica 39% de los medicamentos; temen desabasto


En esa etapa, las empresas licitantes mejoran su oferta de precios a la baja hasta que las autoridades de salud consiguen el precio idóneo.

De las 766 claves solicitadas, que corresponden a 3,536 millones de piezas de fármacos , solo 139 fueron declaradas desiertas. Además, otra se descartó por ya no ser requerida.

La Secretaría de Salud informó que en esta compra se invirtieron alrededor de 84,000 millones de pesos. Para las claves de medicamentos que no fueron adjudicadas en este procedimiento, las autoridades lanzarán una licitación adicional antes de concluir el año.

"La anticipación con la que se inició la compra permite contar con tiempo para completar estos procedimientos antes del comienzo de 2027", aseguró la dependencia.

Destacó, además, que la adjudicación fortaleció la participación de la industria farmacéutica nacional, al ampliar tanto el número de claves como el volumen y valor contratado.

Otras dos licitaciones para adquirir material de curación están en proceso y el fallo se dará a conocer los días 2 y 9 de octubre.

La compra consolidada de medicamentos 2027-2028 es la segunda que se realiza en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

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Tras errores continuos en las licitaciones del sexenio anterior, las autoridades de salud actuales modificaron las bases del procedimiento con nuevas reglas para evitar la corrupción y el incumplimiento de los proveedores. También priorizaron el diálogo con la industria.

Los resultados de la compra consolidada son clave: al adquirir los insumos con tiempo, los laboratorios tienen un mayor margen de maniobra para la producción y entrega. Esto, a su vez, reduce los riesgos de registrar desabasto porque los medicamentos no lleguen oportunamente a los hospitales.

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Medicina

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