“Es un hombre muy capaz, pero el 2030 está muy lejos todavía”, dice Sheinbaum sobre destape de García Harfuch

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el destape de Harfuch?

Luego de que Manuel Velasco comparara a Omar García Harfuch con Pedro Infante y adelantara que podría recibir su respaldo rumbo a las elecciones del 2030, la presidenta de México reconoció que estas expresiones son parte de las promociones de los partidos políticos, pero pidió no futurear sobre el tema.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum aseguró que Omar Garcpia Harfuch está dedicado de tiempo completo a la seguridad y subrayó que ningún miembro de su gabinete tiene oportunidad de pensar en cargos futuros por el esfuerzo con que desempeñan sus actuales posiciones.

Ningún compañero que esté trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa. Tengo un gabinete de primerísima, hombres y mujeres que están 100% dedicados a sacar adelante el país.". Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Como en otras ocasiones, la presidenta aseguró que estas afirmaciones son parte de "la grilla"; no obstante, aprovechó la pregunta para halagar el trabajo del secretario de Seguridad publica y protección ciudadana, reconocer su cabalidad y entrega.



Esta no es la primera vez que el Partido Verde tiene acercamientos políticos con García Harfuch, en otras ocasiones ya lo he hecho de manera pública.

En 2023 apoyó su aspiración para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y cuando ésta fue asignada a Clara Brugada, lo acompañó en su candidatura al Senado. Manuel Velasco no habló formalmente de una candidatura, pero sí abrió la puerta para un escenario de respaldo.