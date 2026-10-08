“Es un hombre muy capaz, pero el 2030 está muy lejos todavía”, dice Sheinbaum sobre destape de García Harfuch

La presidenta Claudia Sheinabum aseguró en su conferencia mañanera que el 2030 aún está muy lejos y calificó como "grilla política" los comentarios y los destapes rumbo a las elecciones presidenciales; sin embargo, reconoció la labor del secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch.
Al ser cuestionada sobre una posible candidatura del funcionario, la titular del Ejecutivo aseveró que Harfuch se encuentra concentrado en las labores de seguridad pública y aplaudió su profesionalismo y capacidad.