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México

“Es un hombre muy capaz, pero el 2030 está muy lejos todavía”, dice Sheinbaum sobre destape de García Harfuch

Claudia Sheinbaum respondió al destape de Omar García Harfuch rumbo a 2030 y dijo que es un hombre muy cabal, valiente y profesional.
jue 08 octubre 2026 11:20 AM
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Omar García Harfuch habla frente al templete mientras Claudia Sheinbaum lo observa desde atrás.
Claudia Sheinbaum aseguró que Omar García Harfuch está dedicado de tiempo completo a la seguridad y calificó como futurismo la idea de que será candidato en 2030. (Graciela López/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinabum aseguró en su conferencia mañanera que el 2030 aún está muy lejos y calificó como "grilla política" los comentarios y los destapes rumbo a las elecciones presidenciales; sin embargo, reconoció la labor del secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch.

Al ser cuestionada sobre una posible candidatura del funcionario, la titular del Ejecutivo aseveró que Harfuch se encuentra concentrado en las labores de seguridad pública y aplaudió su profesionalismo y capacidad.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre el destape de Harfuch?

Luego de que Manuel Velasco comparara a Omar García Harfuch con Pedro Infante y adelantara que podría recibir su respaldo rumbo a las elecciones del 2030, la presidenta de México reconoció que estas expresiones son parte de las promociones de los partidos políticos, pero pidió no futurear sobre el tema.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum aseguró que Omar Garcpia Harfuch está dedicado de tiempo completo a la seguridad y subrayó que ningún miembro de su gabinete tiene oportunidad de pensar en cargos futuros por el esfuerzo con que desempeñan sus actuales posiciones.

Ningún compañero que esté trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa. Tengo un gabinete de primerísima, hombres y mujeres que están 100% dedicados a sacar adelante el país.".
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Como en otras ocasiones, la presidenta aseguró que estas afirmaciones son parte de "la grilla"; no obstante, aprovechó la pregunta para halagar el trabajo del secretario de Seguridad publica y protección ciudadana, reconocer su cabalidad y entrega.

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Esta no es la primera vez que el Partido Verde tiene acercamientos políticos con García Harfuch, en otras ocasiones ya lo he hecho de manera pública.

En 2023 apoyó su aspiración para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y cuando ésta fue asignada a Clara Brugada, lo acompañó en su candidatura al Senado. Manuel Velasco no habló formalmente de una candidatura, pero sí abrió la puerta para un escenario de respaldo.

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Sheinbaum destaca a Harfuch: “Es un hombre muy cabal”

La presidenta no quiso pronunciarse sobre los destapes o las posibles candidaturas en su conferencia mañanera de este 8 de octubre, pero sí reconoció la labor del secretario de seguridad.

"(Omar García Harfuch) es un nombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo y mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México", dijo.

Durante la conferencia matutina, se refirió a quien fuera su colaborador desde la gestión de gobierno capitalino como "un hombre muy cabal", y extendió el reconocimiento a todo su gabinete.

Sheinbaum y Harfuch llevan años trabajando juntos al menos desde 2019, fecha en que lo designó como jefe general de la Policía de Investigación (PDI), de la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, y coordinador de Inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad.

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Claudia Sheinbaum Omar García Harfuch Va por México

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