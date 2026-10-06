"Invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le hicieron partícipe que el embajador iba a ir a un evento, pero no dice de una autorización de una academia en donde van a participar las agencias de Estados Unidos", destacó.

La colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, a la que asistió el embajador de Estados Unidos, Ron Jhonson, causó polémica debido a que, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, no solo no se invitó al gabinete de Seguridad, sino que tampoco se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este martes, durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que cualquier estado puede ser sede de una academia policial internacional, pero debe seguir el proceso establecido en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

"Cuando se trata del tema de seguridad, hay un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, dice el artículo 89, la presidenta de México dirige la política exterior y celebra tratados con aprobación del Senado", comentó.



También se refirió al artículo 117 , en el que se establece que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

"La Ley de Seguridad Nacional, artículo 68 al 70, claramente lo dice: la cooperación bilateral en seguridad la suscribe el Estado Mexicano", indicó.

Asimismo, se refirió a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que los estados y los municipios carecen de personalidad jurídica para representar a la nación y que los convenios de cooperación con gobiernos extranjeros requieren autorización del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.