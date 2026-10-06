Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum advierte al Gobierno de Querétaro que su academia policial con Estados Unidos requiere aval federal

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el gobierno de Mauricio Kuri no informó a Relaciones Exteriores nada sobre la instalación de la Academia Internacional de Capacitación Policial.
mar 06 octubre 2026 10:12 AM
Añadir Expansión Política en Google
Sheinbaum Kuri
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Querétaro o cualquier estado pude ser sede de alguna academia internacional, pero requiere autorización. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno esté en contra del apoyo y la capacitación internacional, como la que se brindará a través de la Academia Internacional de Capacitación Policial que se construirá en Querétaro.

Sin embargo, afirmó que en ningún momento se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre su instalación ni sobre la participación de agencias de Estados Unidos.

Publicidad

"Invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le hicieron partícipe que el embajador iba a ir a un evento, pero no dice de una autorización de una academia en donde van a participar las agencias de Estados Unidos", destacó.

La colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, a la que asistió el embajador de Estados Unidos, Ron Jhonson, causó polémica debido a que, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, no solo no se invitó al gabinete de Seguridad, sino que tampoco se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este martes, durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que cualquier estado puede ser sede de una academia policial internacional, pero debe seguir el proceso establecido en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

"Cuando se trata del tema de seguridad, hay un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, dice el artículo 89, la presidenta de México dirige la política exterior y celebra tratados con aprobación del Senado", comentó.

Conoce más:

Conferencia Alimentación Sheinbaum
México

Sheinbaum envía iniciativas para fortalecer Secretaría de Seguridad de Harfuch


También se refirió al artículo 117 , en el que se establece que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

"La Ley de Seguridad Nacional, artículo 68 al 70, claramente lo dice: la cooperación bilateral en seguridad la suscribe el Estado Mexicano", indicó.

Asimismo, se refirió a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que los estados y los municipios carecen de personalidad jurídica para representar a la nación y que los convenios de cooperación con gobiernos extranjeros requieren autorización del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Publicidad

Detalló que se tienen identificados nueve proyectos en Querétaro durante los últimos nueve años, pero ninguno corresponde a la Academia Internacional.

Los proyectos representan un monto de 4 millones de pesos y las fechas de ejecución van de diciembre de 2021 al 4 de octubre de 2026.

"No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley", señaló la mandataria federal.

Sheinbaum insistió en que Querétaro puede tener la Academia, pero se deben seguir los procedimientos establecidos.

"¿Qué es lo único que se le pide al Gobierno de Querétaro, que siga los procedimientos, que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización. si va a recibir apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, que solicite su autorización al grupo de altura", dijo.

Conoce más;

En la imagen se ve el momento en que el embajador de Estados Unidos en México dio la mano al gobernador Mauricio Kuri.
México

Querétaro sí notificó a SRE sobre visita del embajador de EU

La embajada de Estados Unidos informó que Querétaro es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay trabajo bilateral.

Publicidad

En este sentido, afirmó que, en la última década, su país ha invertido más de 10 millones de dólares en apoyo para capacitación y equipamiento en esa entidad.

"La nueva academia fortalece esta cooperación como la primera instalación de su tipo en México y América Latina dedicada específicamente a capacitar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando", informó.

Tags

Querétaro Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Embajada de Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad