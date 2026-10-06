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México

“Harfuch es el Pedro Infante de la política”: Manuel Velasco destapa al secretario de Seguridad para 2030

Manuel Velasco comparó al secretario de Seguridad con el ídolo del Cine de Oro por su popularidad y abrió la puerta a un eventual respaldo del Verde a su candidatura presidencial en 2030.
mar 06 octubre 2026 03:47 PM
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En la imagen dividida en dos se ve a Omar García Harfuch sonriendo y a Pedro Infante posando para una foto.
Omar García Harfuch es el hombre más importante en el Gabinete de Claudia Sheinbaum. (Fotos: Cuartoscuro )

Omar García Harfuch ya tiene un nuevo apodo político: “el Pedro Infante de la política mexicana”. La comparación fue hecha por Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado, quien vinculó la popularidad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con la que en su momento alcanzó el actor y cantante mexicano.

Velasco sostuvo que el reconocimiento de Harfuch no se explica únicamente por su pertenencia partidista, sino por el trabajo que ha desarrollado en materia de seguridad. De acuerdo con el senador, los resultados obtenidos por el funcionario le han permitido construir una presencia pública que, a su juicio, rebasa las marcas de los partidos.

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''Es el Pedro Infante de la política. En las encuestas que se han publicado está en primer lugar. Si él decidiera participar en el 2030 y mantiene su buen trabajo y la popularidad, sería un proyecto ganador'', dijo Velasco ante medios de comunicación.

¿Por qué el Partido Verde vincula a Harfuch con Pedro Infante?

La referencia a Pedro Infante también sirvió a Velasco para explicar por qué considera que Harfuch tiene un nivel de reconocimiento particular entre la ciudadanía. El legislador señaló que el actor del Cine de Oro mexicano fue una figura cuya popularidad trascendió su actividad artística, una característica que él observa ahora en el titular de la SSPC.

seguridad harfuch
Omar García Harfuch es el encargo de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso)


La mención no quedó solamente en el terreno del apodo. Al hablar de Harfuch, Velasco también abrió la puerta a un escenario presidencial para 2030: dijo que, si el secretario mantiene su desempeño y su nivel de popularidad y decide participar, el Partido Verde estaría dispuesto a respaldarlo.

No obstante, reconoció que todavía no es momento de hablar formalmente de una candidatura y que Harfuch pertenece actualmente a Morena.

El Partido Verde ya ha respaldado políticamente a Harfuch. El partido acompañó su candidatura al Senado en 2024 y previamente apoyó su aspiración para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En el pasado, Harfuch ha sido comparado con Batman, personaje de los cómics dedicado a combatir criminales.

La popularidad de Harfuch no solo se ve reflejada en las encuestas. El personaje ya aparece en toallas, en muñecos y otros productos que se venden en las plazas y carreteras del país.

Harfuch lleva muchos años trabajando junto a Claudia Sheinbaum.

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Pedro Infante Omar García Harfuch Seguridad

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