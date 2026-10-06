“Harfuch es el Pedro Infante de la política”: Manuel Velasco destapa al secretario de Seguridad para 2030

''Es el Pedro Infante de la política. En las encuestas que se han publicado está en primer lugar. Si él decidiera participar en el 2030 y mantiene su buen trabajo y la popularidad, sería un proyecto ganador'', dijo Velasco ante medios de comunicación.

¿Por qué el Partido Verde vincula a Harfuch con Pedro Infante?

La referencia a Pedro Infante también sirvió a Velasco para explicar por qué considera que Harfuch tiene un nivel de reconocimiento particular entre la ciudadanía. El legislador señaló que el actor del Cine de Oro mexicano fue una figura cuya popularidad trascendió su actividad artística, una característica que él observa ahora en el titular de la SSPC.

Omar García Harfuch es el encargo de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso)



La mención no quedó solamente en el terreno del apodo. Al hablar de Harfuch, Velasco también abrió la puerta a un escenario presidencial para 2030: dijo que, si el secretario mantiene su desempeño y su nivel de popularidad y decide participar, el Partido Verde estaría dispuesto a respaldarlo.

No obstante, reconoció que todavía no es momento de hablar formalmente de una candidatura y que Harfuch pertenece actualmente a Morena.

El Partido Verde ya ha respaldado políticamente a Harfuch. El partido acompañó su candidatura al Senado en 2024 y previamente apoyó su aspiración para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En el pasado, Harfuch ha sido comparado con Batman, personaje de los cómics dedicado a combatir criminales.

La popularidad de Harfuch no solo se ve reflejada en las encuestas. El personaje ya aparece en toallas, en muñecos y otros productos que se venden en las plazas y carreteras del país.

Harfuch lleva muchos años trabajando junto a Claudia Sheinbaum.