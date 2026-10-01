Lo que se sabe de la muerte de recién nacidos por bacterias y hongos en Jalisco

Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, sostuvo que las muertes están relacionadas con la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans.

“Los brotes identificados en la unidad fueron notificados en su momento a las autoridades sanitarias estatales y federales y se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones”, comentó.

Toríz señaló que actualmente un equipo nacional revisa la Unidad, con la participación de expertos externos. Los trabajos comprenden el análisis clínico y epidemiológico de cada caso, estudios de laboratorio de los microorganismos identificados para determinar su posible origen, así como la revisión de los procesos de prevención y control de infecciones.



“De manera paralela, se reforzaron las medidas de control en la unidad, entre ellas la toma de cultivos, la limpieza y desinfección exhaustivas, la delimitación de áreas y la supervisión permanente de las medidas de higiene en todos los turnos”, comentó.

La funcionaria aseguró que, como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, el IMSS realiza diariamente y de manera rutinaria una búsqueda intencionada de posibles brotes a través de sus 77 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Se considera brote la presencia de dos o más pacientes por infección con el mismo microorganismo, relacionados en tiempo y lugar. Cada caso se analiza en su contexto clínico, epidemiológico y microbiológico para establecer sus posibles causas para determinar las acciones correspondientes,”, comentó.