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México

Lo que se sabe de la muerte de recién nacidos por bacterias y hongos en Jalisco

Tras los decesos de bebés en Durango, el IMSS confirmó fallecimientos en Guadalajara. Aunque las autoridades no precisaron la cifra de fallecidos, reportes locales indican que se trata de tres menores, .
jue 01 octubre 2026 11:42 AM
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Recién nacido en un hospital toma el dedo de una persona.
Los casos y fallecimientos de los recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Ginecoobstetricia (en el Centro Médico Nacional de Occidente) están relacionados con infecciones por las bacterias y hongos Klebsiella pneumoniae y Candida albicans. (Cuartoscuro)

Después de que se registrara la muerte de cinco bebés en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango , presuntamente a causa de la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans, se reportó el fallecimiento de otros recién nacidos, ahora en Jalisco.

La Secretaría de Salud federal y el IMSS confirmaron la muerte de los menores, quienes permanecieron internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara.

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Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, sostuvo que las muertes están relacionadas con la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans.

“Los brotes identificados en la unidad fueron notificados en su momento a las autoridades sanitarias estatales y federales y se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones”, comentó.

Toríz señaló que actualmente un equipo nacional revisa la Unidad, con la participación de expertos externos. Los trabajos comprenden el análisis clínico y epidemiológico de cada caso, estudios de laboratorio de los microorganismos identificados para determinar su posible origen, así como la revisión de los procesos de prevención y control de infecciones.


“De manera paralela, se reforzaron las medidas de control en la unidad, entre ellas la toma de cultivos, la limpieza y desinfección exhaustivas, la delimitación de áreas y la supervisión permanente de las medidas de higiene en todos los turnos”, comentó.

La funcionaria aseguró que, como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, el IMSS realiza diariamente y de manera rutinaria una búsqueda intencionada de posibles brotes a través de sus 77 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Se considera brote la presencia de dos o más pacientes por infección con el mismo microorganismo, relacionados en tiempo y lugar. Cada caso se analiza en su contexto clínico, epidemiológico y microbiológico para establecer sus posibles causas para determinar las acciones correspondientes,”, comentó.

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Mencionó que los hechos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), con la que el IMSS y la Secretaría de Salud colaboran, por lo que le proporcionarán toda la información que requiera.

Aunque las autoridades no mencionaron el número de bebés que murieron, medios locales reportaron que son tres. En tanto, los familiares de los menores interpusieron una queja administrativa ante el IMSS y una denuncia colectiva ante la FGR para que se investigue si existe relación entre los fallecimientos y la presencia de bacterias durante la hospitalización.

Mientras tanto, Augusto Acosta, representante legal de las familias de los niños fallecidos, señaló que esperarán los resultados de las investigaciones, pero sostuvo que, si no obtienen una respuesta sobre lo ocurrido, pueden recurrir a los tribunales para que se determine si existió responsabilidad del IMSS en este caso.

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En una entrevista con Milenio, el representante legal sostuvo que hasta ahora las autoridades no han determinado que los fallecimientos fueran consecuencia de una infección adquirida en el hospital.

Agregó que los tres casos ocurrieron entre abril y julio de este año. Uno de los bebés nació prematuramente y, aunque al principio presentó una evolución favorable, su estado de salud se deterioró después de adquirir una bacteria

Sheinbaum dice que investigación llegará “hasta las últimas consecuencias”

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un hecho grave el fallecimiento de bebés en hospitales de Durango y Jalisco y adelantó que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentará un informe con información detallada sobre lo ocurrido en ambas entidades.

Sheinbaum indicó que las autoridades mantienen comunicación con las familias de los bebés fallecidos y que se les brinda apoyo mientras avanzan las investigaciones.

La presidenta sostuvo que las indagatorias deben esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y determinar qué ocurrió en los hospitales donde permanecieron internados los menores.

“Es algo grave, evidentemente, se está apoyando a las familias y tiene que llegar la investigación hasta las últimas consecuencias”, dijo.

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Bebés Jalisco Seguros de salud Instituto Mexicano del Seguro Social

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