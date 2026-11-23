El morenista Rodrigo Arredondo renunció a la dirección del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Morelos, luego de la polémica política generada por ostentosa la boda de su hija.
Ante medios de comunicación, Arredondo dijo que los señalamientos en torno al festejo responden a una estrategia de sus adversarios políticos y no a un asunto judicial.
"Entendiendo que es un tema político y no judicial, si esta explicación que acabo de hacer no fuera suficiente para aclarar toda la controversia que se ha suscitado alrededor de la boda de mi hija, pongo sobre la mesa mi renuncia al frente del Conalep", expresó.