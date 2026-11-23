¿Qué dijo Rodrigo Arredondo sobre la boda de su hija?

Arredondo fue alcalde de Cuautla entre 2022 y 2024. Su sucesor, el panista Jesús Corona, es señalado por delincuencia organizada.

Sobre lo anterior, Arredondo indicó que no tiene nada qué ocultar y que su administración no tiene ninguna similitud con la de Corona.

"En mi familia no tenemos nada que esconder, no hemos cometido ningún delito ni aparecemos en video sentados con líderes de la delincuencia organizada, como fue el caso del exalcalde panista de Cuautla, Jesús Corona", dijo.

"Sabemos que la derecha y los adversarios, por atacar a nuestro movimiento, son capaces de meterse con lo más sagrado que son nuestros hijos", agregó.

"Antes que nada soy padre, y ningún padre debería tener que ver a su hija convertida en blanco de ataques y señalamientos por el simple hecho de celebrar uno de los momentos más felices de su vida'', señaló.

La hija de Arrredondo realizó el festejo de su boda en un hotel lujoso de Yucatán. Investigaciones periodísticas mostraron lo ostentoso de la fiesta, justo cuando la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF) ha señalado presuntas irregularidades en Cuautla, donde su padre gobernó.