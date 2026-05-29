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Congreso

Morena logra aprobación de reformas 'a modo' para blindarse en elecciones

De las tres reformas aprobadas en el periodo extraordinario, dos son constitucionales y ya fueron enviadas a los Congresos locales para su discusión y votación.
vie 29 mayo 2026 12:05 PM
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La oposición acusó que tres reformas favorecen a Morena. (Fotos: Cuartoscuro)

Morena y aliados (PVEM y PT) lograron aprobar en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión tres reformas “a modo” para blindarse en las elecciones de 2027 y las siguientes.

El paquete de reformas incluye la reelección para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la anulación de elecciones cuando haya intervención extranjera y la revisión de perfiles de aquellas personas que quieran ser candidatos a un cargo de elección popular.

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En el caso de anular elecciones por intervención extranjera, la cual ya se establece en el artículo 41 de la Constitución, la senadora priista Mely Romero sostuvo que con este cambio se le daba poder a Morena para anular elecciones “que no le convienen”.

“La discusión de hoy no se centra en el rechazo en la intervención extranjera en las elecciones, en eso México ya tiene claridad absoluta, lo que discutimos es la nueva herramienta que Morena se inventó para tener el permiso de anular elecciones bajo preceptos ambiguos, discrecionales y peligrosamente manipulables”, declaró la senadora.

Esta modificación venía acompañada de cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pero de último momento –su proponente– el diputado Ricardo Monreal acordó desde San Lázaro que se aplace su discusión para construir consensos con los grupos parlamentarios, ya que algunos morenistas y petistas no respaldaban esta reforma.

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Además, estos cambios sobre "intervención extranjera" viene después de que el gobierno de Estados Unidos pidió a México la extradición de 10 políticos relacionados presuntamente con el narcotráfico, entre ellos militantes de Morena, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Sin embargo, no existe reglamentación sobre cómo ni cuándo aplicarse, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será el que determine en qué momento se empleará esta nueva causal de nulidad. Frente a ello Morena y aliados avalaron que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal puedan “reelegirse”.

La modificación es a la Constitución, por lo que señala que estos juzgadores podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal de 2028, por lo que de ganar la elección, estarían en el cargo hasta por 18 años.

Este cambio favorece a los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes han sido señalados de ser cercanos a Morena, ya que han emitido resoluciones a favor del partido oficialista.

Con ello, serán estos magistrados serán quienes determinen en qué momento se aplicará esta nueva causal de nulidad.

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El último cambio avalado y en la madrugada fue la reforma que crear filtros para evitar que personas relacionadas con el crimen organizado lleguen a las candidaturas para un cargo de elección popular.

Sin embargo, los partidos de oposición sostuvieron que con esta reforma, Morena busca “controlar” qué candidatos palomear y a quienes rechazar.

Estas modificaciones son a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual recibirá, de forma voluntaria de los partidos políticos, las listas de los aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular, y a su vez serán enviadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que revisen los perfiles.

Las autoridades federales determinarán si existe o no un “riesgo razonable” sobre las candidaturas y en caso de existir, lo comunicarán de forma confidencial a los partidos políticos, pero sin señalar el asunto del se derive el “riesgo” con la finalidad de no afectar el debido proceso.

Posteriormente, los partidos políticos determinarán la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatos.

Revocación de mandato y elecciones federales

Otros cambios avalados fueron a la Constitución para establecer que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional con lo que no podrán coincidir ni con elecciones intermedias ni en presidenciales.

Este cambio fue reprochado por la oposición al sostener que la presidenta Claudia Sheinbaum estará haciendo campaña para los jueces y magistrados a “modo”. Ello porque la revocación se realizará en 2028, que será el mismo año que se elijan a juzgadores.

“Lo que pretenden hacer hoy con esta reforma, lo único que va hacer es incrementar el control político del Poder Judicial para seguir defendiendo a sus narcopolíticos”, dijo la Verónica Rodríguez.

También aprobaron homologar los criterios de evaluación de aspirantes mediante la creación de una Comisión integrada por quienes coordinan los Comités de Evaluación. Este órgano verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, además de definir criterios y metodologías para la selección de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial.

Restituye las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora bajo la denominación de “secciones”, con el objetivo de “gestionar de manera más eficiente las cargas de trabajo”, y da mayor tiempo para preparar el proceso electoral, pues la convocatoria para la integración del listado de candidaturas se publicará a más tardar el 30 de abril del año anterior al proceso electoral.

En la reforma se implanta que el Tribunal de Disciplina no solo investigue y sancione a juzgadores, sino que además evalúe su desempeño y participe en su capacitación junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Entre las críticas que señalaron los partidos de oposición en contra de esta modificación fue que Morena quiere “corregir con un parche” la reforma judicial avalada en 2024.

“Hoy desde Palacio Nacional se intenta corregir el propio desastre que ustedes generaron con un parche, con el parche que hoy discutimos y que en el fondo es un reconocimiento implícito del fracaso de la mal llamada reforma judicial”, dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

El senador priista Rolando Rodrigo Zapata Bello, comentó que si una reforma necesita ser “remendada con tanta rapidez”, quedó demostrado que el modelo original “fracaso”. Dijo que esta reforma representa ocurrencias, improvisación e improvisación sobre la marcha.

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Mientras, la morenista Malu Mícher defendió la modificación al sostener que el propósito de aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 es con el fin de fortalecer las instituciones, perfeccionar el diseño normativo y evitar confusión entre elecciones políticas y judiciales; además, aprovechó el tiempo para criticar al PAN de defender a Maru Campos, a quien señalan de permitir que agentes de la CIA participen en eventos de seguridad de Chihuahua.

Al ser una reforma constitucional, fue enviada a los Congresos locales para su aprobación, por lo que es necesario que 17 de ellos avalen los cambios para que el gobierno federal la publique para su aplicación.

Discusión marcada por señalamientos de “narco”

A diferencia de la Cámara de Diputados, a los senadores solo les llevó una tercera parte de tiempo aprobar tres reformas electorales del Gobierno federal y de Morena en las que aplazan la elección judicial, establece la injerencia extranjera como causa para anular comicios y crean filtros para evitar “narcocandidatos”. Las dos primeras ya fueron enviadas a los Congresos para su aprobación.

La aprobación se dio en medio de señalamientos, peleas y descalificaciones por los casos de Chihuahua y Sonora; el PAN llevó camisetas azules con la leyenda “Yo con Maru” en respaldo a la gobernadora Maru Capos y retó a los morenistas a ponerse una playera similar pero apoyando a Rubén Rocha Moya, quien es investigado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“¡Hay todas las tallas, vengan a ponérselas!”, dijo entre risas el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, a Morena, mientras mostraba las playeras guinda con la frase “Yo con Rocha”.

Senadores del PAN
(Foto: Bancada del PAN en el Senado.)

A lo que el senador Gerardo Fernández Noroña respondió que hay solidaridad con Rocha Moya, pues dijo que es acusado y sentenciado por el PAN sin una sola prueba.

“Están faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba. A la señora gobernadora Campos se le señala de haberle abierto la puerta a la CIA en Chihuahua, no de desmantelar ningún laboratorio”, contestó Fernández Noroña

Este caso también trajo confrontaciones entre el verde ecologista Luis Armando Melgar con el expresidente del Senado.

El primero tomó una de estas playeras guindas y se la enseñó a Fernández Noroña; después se la aventó para que se la pusiera y este último respondió arrojándosela de regreso. Esta acción recibió los aplausos de los panistas en respaldo a Melgar, quien ha estado en contra de algunas reformas de Morena pese a pertenecer a una de las bancadas aliadas al oficialismo.

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Cámara de Senadores Morena PAN PRI

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