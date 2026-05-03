Ariadna Montiel: la arquitecta del billón de pesos que toma las riendas en Morena

Arquitecta electoral

A sus 51 años, Montiel es una arquitecta eficaz, pero su logro no está en el diseño y planificación de edificios que estudió en la UNAM, sino en la operación territorial electoral, que aprendió desde joven al lado del profesor René Bejarano, cuando recorría colonias enteras de la Ciudad de México para promover y defender el voto del entonces PRD.

“Ariadna hace un excelente trabajo, es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional, tampoco es sencillo que se desarrollen todos los Programas de Bienestar permanentemente”, dijo la presidenta el 23 de abril de 2025, ante la queja de algunos diputados federales sobre el manejo del padrón de beneficiarios de los programas sociales.

Lo anterior, porque desde la secretaría de Estado, Montiel controlaba la entrega de programas sociales —que este 2026 alcanzan más de 1 billón de pesos—, el padrón de beneficiarios y el manejo de 30,000 servidores de la Nación, quienes con chaleco caqui (antes guinda como el color de Morena) recorren el país para empadronar a nuevos beneficiarios, entregar apoyos, hacer brigadas o censos ante desastres naturales.

“Montiel fue clave para ligar los programas sociales y toda la estructura de servidores de la Nación a la operación electoral de Morena en 2024. Es un cuadro muy hábil para la operación electoral”, resalta Jacques Coste, internacionalista y analista político.

Ariadna Montiel ha sido una operadora electoral muy importante, fue clave en ligar los programas sociales a la operación electoral de Morena en las elecciones de 2024 y que con esa experiencia y teniendo a la mano todo el padrón de beneficiarios, va a ser la operadora en jefe de Morena en las próximas elecciones”. Jacques Coste, analista político.

Los programas sociales han sido un éxito y sello de los gobiernos morenistas, en la actualidad son 18 los que está vigentes y, en su mayoría, llegan en transferencias directas a los beneficiarios.

La importancia de ellos se nota en el presupuesto federal, pues mientras en el 2019 se ejercieron poco más 290,000 millones de pesos para programas sociales, para este 2026 el presupuesto aumentó a un billón de pesos.

Conocidas en "la lucha"

Sheinbaum y Montiel son viejas conocidas. Ambas coincidieron en las movilizaciones que realizaba Andrés Manuel López Obrador como político opositor protegiendo a “la descubierta” y también en la Ciudad de México, una como jefa delegacional de Tlalpan y la otra como diputada a la Asamblea Legislativa.

La militante de la causa lopezobradorista comenzó su carrera política en el hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1999, en donde tuvo como mentor a René Bejarano, quien como coordinador de los diputados locales perredistas protagonizó en 2004 el episodio de los "videoescándalos", tras verse recibendo fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada.