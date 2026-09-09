¿Cuál será el presupuesto para IPN y UAM en 2027?

Además, dos de las tres universidades públicas más importantes del país tendrían aumentos presupuestales en 2027.

Esto es doblemente necesario en el contexto actual, donde el gobierno federal exige a las universidades ampliar el número de lugares para aceptar a más estudiantes.

Por eso, para el Instituto Politécnico Nacional ( IPN) se proyectan más recursos. Pasaría de 22,801 millones de pesos aprobados este año a 25,195 millones de pesos en 2027, un aumento real de 7%.



La Universidad Autónoma de México ( UAM) tendría una asignación adicional de 686 millones de pesos, lo que significa un aumento real de 3.49% respecto a 2026.

¿Cuál será el presupuesto de la UNAM en 2027?

Pese a ser la mejor institución de educación superior del país, para la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) se plantea una ampliación presupuestal marginal, que apenas alcanza el 1% de incremento real.

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, el gasto de la UNAM pasaría de 53,748 millones de pesos aprobados este año a 56,005 millones de pesos.

Aunque en cifras absolutas tendría la mayor asignación de dinero, con 2,257 millones de pesos más que en 2026, en términos reales experimentaría el menor crecimiento porcentual de las tres universidades.

Sin embargo, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró este miércoles que este gasto corresponde con el que la institución solicitó al gobierno federal.

Al presidir la sesión del Consejo Universitario, no obstante, reconoció que la UNAM deberá operar con austeridad y, al mismo tiempo, trabajar en ampliar más la matrícula, que este año sumó 400,000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado.

"Con eso, más racionalidad presupuestal y austeridad, podemos sacar adelante los gastos del ejercicio", afirmó.