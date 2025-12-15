Un millón de espacios nuevos en universidades: la apuesta de Sheinbaum choca con la falta de recursos

Aunque las universidades tienen voluntad de trabajar para abrir más lugares, rectores y rectoras entrevistados en el STS Forum 2025 coinciden en que no será sencillo. Las carencias de algunas escuelas, sobre todo de las estatales, se acumularon durante años y todavía queda mucho por resolver.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo por vencer estos temas estructurales que nos impactan al desarrollar presupuestos”, explica a Expansión Política la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos (UAEM), Viridiana León.

Tras décadas de avances y gracias a la construcción de nuevas escuelas superiores, solo 5.3 millones cursaron licenciaturas y posgrados en el ciclo escolar 2023-2024, el último dato más reciente. Ahora, las universidades tienen menos de seis años para abrir miles de espacios nuevos.

Jorge Morales Barud, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos lo resume así: “Podemos dar mucho porque hay voluntad política, pero el reto es muy alto, de un millón de jóvenes a incorporar durante este gobierno”.

Aumentar matrícula sin sacrificar calidad

Ampliar la matrícula “teóricamente es posible”, considera Luis González, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Desde el sexenio pasado trabajan en ello y lograron incrementar en 17% la matrícula escolar.

Lo seguirán haciendo paulatinamente porque comparten la visión de la Presidencia de que la falta de acceso a la educación superior deja sin oportunidades laborales a más de la mitad de los jóvenes, perpetúa las desigualdades o les condena a empleos precarios.

Pero tampoco quieren hacerlo a la ligera. Requieren planeación y recursos suficientes para que la apertura masiva de espacios no afecte la enseñanza. A la par que se actualizan con los avances mundiales, como la incorporación de inteligencia artificial.

“Que no bajemos la calidad, que tengamos la infraestructura necesaria, el profesorado capacitado, el equipo técnico”, explica y enseguida agrega: “Estamos comprometidos con esta meta y estamos, también, solicitando apoyos financieros para que se logre”.

Los apoyos los buscan en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Hacienda. Se reunieron con estas autoridades y acordaron realizar mesas de trabajo a lo largo del próximo año. Buscan “sensibilizar sobre la importancia de contar con los presupuestos adecuados”, asegura González.

Otras reuniones han sido con los secretarios de Educación estatales, agrega la rectora de la UAEM. Como ella, quienes están al frente de las universidades apuestan al diálogo para conseguir más recursos.