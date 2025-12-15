Un millón de espacios nuevos en universidades: la apuesta de Sheinbaum choca con la falta de recursos

Cada año, miles se quedan sin lugar en las universidades por la insuficiente oferta académica. El gobierno de Claudia Sheinbaum busca atender este problema con la apertura de un millón de nuevos espacios y demanda el apoyo de las instituciones educativas para lograrlo.
"Mientras menos privilegios haya, más matrícula se puede abrir. Sí es factible", declaró en un evento ante rectores a finales de noviembre.
Pero algunas universidades públicas carecen de presupuestos coherentes con esta meta, también de infraestructura. Las 7,044 escuelas existentes apenas reciben al 43% de los jóvenes en edad de cursar una licenciatura. Así que deben sortear estos desafíos durante el sexenio para subir la cobertura al 55%.
Aunque las universidades tienen voluntad de trabajar para abrir más lugares, rectores y rectoras entrevistados en el STS Forum 2025 coinciden en que no será sencillo. Las carencias de algunas escuelas, sobre todo de las estatales, se acumularon durante años y todavía queda mucho por resolver.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo por vencer estos temas estructurales que nos impactan al desarrollar presupuestos”, explica a Expansión Política la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos (UAEM), Viridiana León.
Tras décadas de avances y gracias a la construcción de nuevas escuelas superiores, solo 5.3 millones cursaron licenciaturas y posgrados en el ciclo escolar 2023-2024, el último dato más reciente. Ahora, las universidades tienen menos de seis años para abrir miles de espacios nuevos.
Jorge Morales Barud, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos lo resume así: “Podemos dar mucho porque hay voluntad política, pero el reto es muy alto, de un millón de jóvenes a incorporar durante este gobierno”.
Aumentar matrícula sin sacrificar calidad
Ampliar la matrícula “teóricamente es posible”, considera Luis González, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Desde el sexenio pasado trabajan en ello y lograron incrementar en 17% la matrícula escolar.
Lo seguirán haciendo paulatinamente porque comparten la visión de la Presidencia de que la falta de acceso a la educación superior deja sin oportunidades laborales a más de la mitad de los jóvenes, perpetúa las desigualdades o les condena a empleos precarios.
Pero tampoco quieren hacerlo a la ligera. Requieren planeación y recursos suficientes para que la apertura masiva de espacios no afecte la enseñanza. A la par que se actualizan con los avances mundiales, como la incorporación de inteligencia artificial.
“Que no bajemos la calidad, que tengamos la infraestructura necesaria, el profesorado capacitado, el equipo técnico”, explica y enseguida agrega: “Estamos comprometidos con esta meta y estamos, también, solicitando apoyos financieros para que se logre”.
Los apoyos los buscan en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Hacienda. Se reunieron con estas autoridades y acordaron realizar mesas de trabajo a lo largo del próximo año. Buscan “sensibilizar sobre la importancia de contar con los presupuestos adecuados”, asegura González.
Otras reuniones han sido con los secretarios de Educación estatales, agrega la rectora de la UAEM. Como ella, quienes están al frente de las universidades apuestan al diálogo para conseguir más recursos.
Necesitaremos financiamiento para poder alcanzar estos retos”,
Viridiana León, rectora de la Universidad Autónoma de Morelos
Presupuesto en educación
Para 2026, la administración de Sheinbaum incrementó el gasto público en ciencia y educación. Es el segundo más grande en casi dos décadas. Además, los diputados reasignaron a estos sectores 13,300 millones de pesos adicionales. Aun así, los recursos no superan lo ejercido en 2015, año con la mayor inversión en el sector. Y buena parte del dinero es para becas y educación básica.
Un análisis de México Evalúa sostiene que el aumento a las universidades “ni siquiera alcanzará para recuperar los niveles presupuestales previos al recorte” de 2025. Ese año disminuyó el gasto educativo real como medida para contener el endeudamiento del gobierno, según la organización.
Desde la administración de Sheinbaum planean contribuir con la apertura de 330,000 lugares en las nueves sedes (algunas próximas a construir) de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud y las Universidades del Bienestar Benito Juárez. Así como en el Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México.
El resto de espacios, unos 670,000, serán responsabilidad de las otras universidades. Y para ello necesitan recursos. Algunas escuelas los buscan, además, a través de convocatorias o alianzas con laboratorios, caso de la Universidad Politécnica de Pachuca, Hidalgo.
“Es un reto hablar de recursos, en la Politécnica Pachuca es una lucha que siempre hemos venido realizando. Siempre el recurso es limitado, siempre; sin embargo, tenemos que establecer estos lazos”, explica su rector Francisco Hernández.
Desarrollo científico y tecnológico
También necesitan más financiamiento para cumplir otro objetivo: desarrollar innovaciones tecnológicas que se alineen con el Plan México, la estrategia gubernamental de atracción de inversión.
Las instituciones de educación superior se adhirieron a la Declaratoria de Cuernavaca, emitida por las secretarías de Ciencia y Educación el 5 de diciembre. Se trata de un compromiso para impulsar estos proyectos.
Preguntado en el STS Forum sobre si el presupuesto público es suficiente frente a la ambición de convertir a México en una potencia tecnológica, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respondió: “No es un tema de presupuesto”.
Explicó que las universidades ya hacen “innovaciones extraordinarias”, pero falta que éstas se conviertan en importantes desarrollos tecnológicos y que “no sean esfuerzos aislados”.
La rectora de la UAEM confía en que las universidades estatales tienen la capacidad, solo necesitan más apoyos. En ellas, afirma, se realiza el 60% de la investigación nacional.
Barud, el rector de la Politécnica de Morelos, ve otro reto en el desarrollo tecnológico que se les pide alcanzar. Pero también una oportunidad. Deben producir patentes, propiedad industrial. Si lo logran, esto puede fortalecer las finanzas de las universidades, generarles más recursos propios.
“Y que ello vaya en beneficio de nuestras profesoras, profesores, investigadores y estudiantado”.
Para Felipe Durán, rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo, la voluntad del gobierno por impulsar la ciencia y la innovación puede ser un parteaguas para el crecimiento interno de las escuelas superiores.
“Estos esfuerzos pueden hacer que las universidades que estamos trabajando fuertemente tengamos una oportunidad”.