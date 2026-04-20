Salud alista compra de medicamentos modernos para más mexicanos: “La innovación no está peleada con el acceso”

El pleno abasto de medicamentos para los 130 millones de mexicanos es el principal reto del sector salud, reconoció Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud.
Para resolver ese problema, la dependencia planea de manera adelantada la compra de medicamentos 2027-2028 y ya inició las negociaciones con los principales proveedores.
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Entre ellos se encuentra la farmacéutica Pfizer, a la que el gobierno busca comprar más medicamentos innovadores para cáncer de pulmón y otras enfermedades.
“La innovación no va peleada con el acceso. Podemos encontrar de qué manera comprar los mejores tratamientos para los mexicanos”, declaró Clark en la ceremonia por el 75 Aniversario de Pfizer en México.
La semana pasada se llevó a cabo la última ronda de negociación con Pfizer, donde se gestionó el precio de cada una de las moléculas. El funcionario explicó que las negociaciones garantizan mejores precios y condiciones de compra, lo que permite adquirir más insumos.
Pfizer, aseguró, se ha convertido en un aliado para lograr que un número mayor de pacientes mexicanos tengan acceso a mejores y más innovadoras terapias.
“Tendremos muchos más pacientes con acceso a una de las terapias más innovadoras para cáncer de pulmón de células pequeñas. Algo que hace años hubiéramos visto relativamente inaccesible para los alcances del sector gobierno”, destacó.
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Para subsanar los errores de la compra de medicamentos de 2025, las autoridades de salud adelantaron la organización de la mega adquisición, la más grande del gobierno, con una inversión promedio de 4,400 millones de pesos.
Los primeros trámites de la próxima adquisición se iniciaron desde enero pasado, seis meses antes de los tiempos tradicionales. Se espera que la licitación se lance en mayo y en junio la de dispositivos médicos, con un total de 5,900 millones de piezas, casi 1,300 más que el año anterior.
Juan Luis Morell, director general de Pfizer México, celebró la mejor organización para la compra consolidada y aseguró que la compañía continuará invirtiendo en el país. “El objetivo es claro: no dejar ningún paciente sin alternativas, sin esperanza”, subrayó.
Morell consideró un logro distribuir vacunas a México y América Latina desde su planta de Toluca, Estado de México, donde fabrica las dosis contra neumococo, covid y virus sincicial respiratorio. “Trabajar en salud es trabajar en el futuro de México”, aseguró.
A decir del secretario de Salud, David Kershenobich, Pfizer reafirmó su colaboración para alcanzar el objetivo del Plan México de fortalecer la industria farmacéutica nacional e incrementar la inversión en investigación clínica.
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El proyecto principal, que ya arrancó, es la transferencia de tecnología al sector público para la fabricación de algunas etapas de la vacuna covid con tecnología de ARN Mensajero.
“Gracias por la visión de confiar en nuestro país y en el talento mexicano”, declaró.
Sobre la adquisición de una cantidad más elevada de medicamentos innovadores para el sector salud, aseguró que no importa el precio de los adelantos en medicina, sino poder garantizar la salud de los mexicanos, con calidad y eficiencia en los tratamientos.
La salud no reconoce aspectos económicos, no reconoce clase social, religión y es algo muy sensible para cada uno como persona.