Salud alista compra de medicamentos modernos para más mexicanos: “La innovación no está peleada con el acceso”

Entre ellos se encuentra la farmacéutica Pfizer, a la que el gobierno busca comprar más medicamentos innovadores para cáncer de pulmón y otras enfermedades.

“La innovación no va peleada con el acceso. Podemos encontrar de qué manera comprar los mejores tratamientos para los mexicanos”, declaró Clark en la ceremonia por el 75 Aniversario de Pfizer en México.

La semana pasada se llevó a cabo la última ronda de negociación con Pfizer, donde se gestionó el precio de cada una de las moléculas. El funcionario explicó que las negociaciones garantizan mejores precios y condiciones de compra, lo que permite adquirir más insumos.

Pfizer, aseguró, se ha convertido en un aliado para lograr que un número mayor de pacientes mexicanos tengan acceso a mejores y más innovadoras terapias.

“Tendremos muchos más pacientes con acceso a una de las terapias más innovadoras para cáncer de pulmón de células pequeñas. Algo que hace años hubiéramos visto relativamente inaccesible para los alcances del sector gobierno”, destacó.