¿El fin del desabasto en tu clínica del IMSS? Gobierno alista fallo de 3,500 millones de medicamentos

Las autoridades de salud buscan adquirir 3,536 millones de piezas de fármacos genéricos, oncológicos y antiinfecciosos al mejor precio y, con ello, evitar el desabasto de medicamentos en los hospitales, un problema frecuente en los años previos.

Distribución Logística Piezas de medicamentos por institución de salud Rangos de demanda mínima y máxima autorizados para los ejercicios fiscales 2027-2028. IMSS Min: 897.5M | Max: 2,243.7M BIRMEX Min: 360.1M | Max: 900.4M ISSSTE Min: 142.0M | Max: 355.1M PEMEX Min: 10.8M | Max: 27.0M CNEGSR Min: 2.2M | Max: 5.5M

El fallo está programado en Compranet para el 14 de septiembre y los contratos se firmarían 20 días hábiles después para evitar más retrasos, ya que la convocatoria de la licitación se esperaba en mayo, pero se publicó hasta el 16 de julio.





Las nuevas reglas de Birmex

En esta ocasión, Birmex emitió una convocatoria estricta, donde señala que no se aceptarán propuestas de medicamentos sustitutos o con características y presentaciones distintas a las especificadas en el anexo técnico.

También prohibió que los laboratorios ganadores subcontraten a otros participantes de la licitación y advirtió que revisará que no existan prácticas de colusión entre las empresas licitantes.

"Si se comprueba que los licitantes tienen acuerdos para elevar precios u obtener ventajas indebidas, se desecharán sus propuestas y se asentará en el acta". Licitación de Birmex

Con esto, Birmex busca garantizar la transparencia de la licitación y evitar lo que pasó en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026.

En esa ocasión, tras recibir quejas de los propios laboratorios, las autoridades detectaron que algunos contratos se adjudicaron a sobreprecio , así que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno canceló la licitación y se realizó un nuevo procedimiento de emergencia para reasignar los contratos.

También fueron separados de su cargo el entonces director de Birmex y otros funcionarios de la paraestatal, y varias farmacéuticas fueron sancionadas.