Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

¿El fin del desabasto en tu clínica del IMSS? Gobierno alista fallo de 3,500 millones de medicamentos

Birmex dará a conocer el fallo de la compra masiva de fármacos e insumos con nuevas reglas anticorrupción; 177 farmacéuticas participan en la compra consolidada de medicamentos.
sáb 12 septiembre 2026 07:00 AM
Añadir Expansión Política en Google
Un trabajador del IMSS elige los medicamentos en la farmacia de un hospital público para surtir la receta de un paciente.
Las autoridades de salud están en proceso de comprar los insumos de salud para los próximos dos años. (Foto: Presidencia de México)

La compra consolidada de medicamentos 2027-2028 está en marcha con nuevas reglas y candados para reducir el riesgo de corrupción durante el procedimiento.

Tras la polémica de la licitación pasada, que fue cancelada tras detectar irregularidades en la asignación de los contratos, Birmex (Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México) endureció las bases de la convocatoria de este año a fin de prevenir la colusión de empresas y el incumplimiento de las fechas de entrega de los insumos.

Publicidad

Las autoridades de salud buscan adquirir 3,536 millones de piezas de fármacos genéricos, oncológicos y antiinfecciosos al mejor precio y, con ello, evitar el desabasto de medicamentos en los hospitales, un problema frecuente en los años previos.

Distribución Logística

Piezas de medicamentos por institución de salud

Rangos de demanda mínima y máxima autorizados para los ejercicios fiscales 2027-2028.

IMSS Min: 897.5M | Max: 2,243.7M

BIRMEX Min: 360.1M | Max: 900.4M

ISSSTE Min: 142.0M | Max: 355.1M

PEMEX Min: 10.8M | Max: 27.0M

CNEGSR Min: 2.2M | Max: 5.5M


Fuente: Apéndice de la Adquisición Consolidada de Medicamentos Genéricos, Oncológicos y Antiinfecciosos para las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud Correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2027-2028. Compranet.

El fallo está programado en Compranet para el 14 de septiembre y los contratos se firmarían 20 días hábiles después para evitar más retrasos, ya que la convocatoria de la licitación se esperaba en mayo, pero se publicó hasta el 16 de julio.

Para saber más

farmacéuticas inversión mexico
presidencia

Gobierno y farmacéuticas anuncian inversión de 21,000 mdp para medicamentos, vacunas e investigación


Las nuevas reglas de Birmex

En esta ocasión, Birmex emitió una convocatoria estricta, donde señala que no se aceptarán propuestas de medicamentos sustitutos o con características y presentaciones distintas a las especificadas en el anexo técnico.

También prohibió que los laboratorios ganadores subcontraten a otros participantes de la licitación y advirtió que revisará que no existan prácticas de colusión entre las empresas licitantes.

"Si se comprueba que los licitantes tienen acuerdos para elevar precios u obtener ventajas indebidas, se desecharán sus propuestas y se asentará en el acta".
Licitación de Birmex

Con esto, Birmex busca garantizar la transparencia de la licitación y evitar lo que pasó en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026.

En esa ocasión, tras recibir quejas de los propios laboratorios, las autoridades detectaron que algunos contratos se adjudicaron a sobreprecio , así que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno canceló la licitación y se realizó un nuevo procedimiento de emergencia para reasignar los contratos.

También fueron separados de su cargo el entonces director de Birmex y otros funcionarios de la paraestatal, y varias farmacéuticas fueron sancionadas.

Publicidad

Estos cambios retrasaron la licitación y la distribución de los insumos. En algunos hospitales públicos se registraron protestas por la falta de medicamentos. Pero las autoridades de salud identificaron que el desabasto también se registraba porque algunos proveedores no entregaron a tiempo los productos.

Hasta julio de 2026, las empresas incumplieron la entrega del 7% de todas las piezas solicitadas por las instituciones, según datos oficiales de la Secretaría de Salud, disponibles en la plataforma de monitoreo de las entregas.

Para prevenir esto, Birmex agregó un requisito en la licitación actual: las empresas que resulten ganadoras deberán presentar garantías de cumplimiento mediante fianza divisible y una póliza para responder por vicios ocultos de los medicamentos entregados.

La paraestatal agregó que se procederá a la rescisión total o parcial del contrato si el proveedor acumula tres órdenes de suministro consecutivas sin entregar.

Las nuevas reglas suscitaron dudas entre las farmacéuticas y, en un principio, 144 licitantes enviaron 2,640 solicitudes de aclaración a Birmex. Ésto, llevó a la paraestatal a ampliar el plazo para resolver las dudas.

Publicidad

Farmacéuticas que compiten

En la compra consolidada de medicamentos 2027-2028, participan 177 laboratorios farmacéuticos. Sus propuestas económicas son analizadas por Birmex. Hasta el 28 de agosto, evaluó si cumplen con los requisitos técnicos, legales y administrativos.

Apertura de Proposiciones

Laboratorios con las propuestas económicas mayores

Subtotales cotizados en pesos (rango mínimo vs. máximo) correspondientes a los ejercicios fiscales 2027-2028.

1. Antibióticos de México, S.A. de C.V. Min: $7,325.3M | Max: $17,344.3M

2. Cove20, S.A. de C.V. Min: $5,729.4M | Max: $14,322.2M

3. Bioresearch de México, S.A. de C.V. Min: $5,714.0M | Max: $14,285.0M

4. Laboratorios Solfran, S.A. Min: $5,209.1M | Max: $13,022.7M

5. Concept G & C International, S.A. de C.V. Min: $4,158.3M | Max: $10,395.7M

Fuente: Compranet.

Sin embargo, por los antecedentes de la licitación pasada, el Testigo Social sugirió formalmente que las áreas implicadas en la evaluación de las propuestas realicen análisis exhaustivos. Específicamente, solicitó que, en caso de desechar algunas propuestas, Birmex indique con precisión el archivo y la foja exacta en donde se detectó el incumplimiento.

Los licitantes solventes podrán concursar en la siguiente etapa, la dinámica de Ofertas Subsecuentes de Descuento. Se trata de un mecanismo mediante el cual los proveedores presentarán pujas en tiempo real para mejorar sus ofertas económicas iniciales.

El procedimiento se adjudicará bajo la modalidad de contrato abierto por cada tipo de medicamento (clave), lo que significa que se definirán montos mínimos y máximos de compra por cada insumo solicitado.

Esta licitación internacional se realiza bajo la cobertura de tratados. Es decir que únicamente podrán ofertarse medicamentos de origen nacional o de países con los que México tenga tratados de libre comercio vigentes, como el T-MEC, firmado con Estados Unidos y Canadá; o los acuerdos con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico.

Tags

Medicamentos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad