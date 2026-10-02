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México

Tras la muerte de seis bebés en Jalisco, IMSS separa a directivos y ordena auditoría independiente

El IMSS anunció que el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente será sometido a una auditoría independiente para investigar qué causó la muerte de cada bebé.
vie 02 octubre 2026 12:30 PM
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Recién nacido en un hospital toma el dedo de una persona.
Los casos y fallecimientos de los recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Ginecoobstetricia, en el Centro Médico Nacional de Occidente, están relacionados con infecciones por bacterias y hongos. (Foto: Cuartoscuro)

El director del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, Julio Cesar Cárdenas Valdez, fue separado de su cargo por el caso de los bebés que murieron en los últimos días en Guadalajara, Jalisco.

También fue suspendido el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde los recién nacidos recibían atención médica.

Zoé Robledo, director general del IMSS, aclaró que esta medida es temporal mientras se investigan los hechos a través de una auditoría independiente.

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"Lo hacemos para garantizar el proceso y para que éste pueda desarrollarse con plena libertad y sin ninguna interferencia", explicó en un videomensaje difundido la noche del jueves.

La semana pasada, el IMSS reportó la muerte de cinco bebés en un hospital de Durango a causa de una probable infección por la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans.

Días después, confirmó la muerte de tres bebés en el Hospital de Gineco Obstetricia de Jalisco. Pero, este jueves, el IMSS detalló en un comunicado que son seis los recién nacidos que han muerto en esa unidad médica este año debido a infecciones hospitalarias .

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Para investigar lo ocurrido, Zoé Robledo anunció que el hospital será sometido a una auditoría clínica independiente, centrada en identificar si los bebés contrajeron una infección asociada a la atención médica; si esto causó o contribuyó a su muerte, y si hubo fallas que se pudieron evitar.

Cada caso será revisado por especialistas externos al IMSS de neonatología, infectología y epidemiología, provenientes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ( Conamed), los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM).

"Tenemos que saber qué ocurrió en cada caso", declaró Robledo. "El IMSS no va a intervenir en sus conclusiones ni podrá modificarlas".

Además, el Seguro Social profundizará la investigación epidemiológica: los microorganismos causantes de las infecciones serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para conocer el origen de los brotes y determinar su relación con las muertes de los bebés.


Atención segura para cada recién nacido

Como medida adicional, Robledo anunció la creación del Comando Operativo del Sector Salud para la Seguridad de los Recién Nacidos en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales del país.

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Aseguró que esta propuesta fue acordada con el secretario de Salud, David Kershenobich, y con el comisionado federal de Cofepris, doctor Víctor Hugo Borja.

El Comando se encargará de reforzar y homologar la vigilancia epidemiológica, de lanzar alertas tempranas de brote; revisar las medidas de control de infecciones; escalar los casos graves a las autoridades centrales en plazos definidos y de los protocolos para evaluar fallecimientos asociados a brotes.

Director del IMSS envía condolencias a familias

Robledo adelantó que los resultados de la auditoría se presentarán primero a las familias de los bebés, a quienes expresó sus condolencias y prometió reparación del daño, así como acompañamiento personalizado por parte de una persona responsable del IMSS asignada a cada familia.

"Perder a un hijo recién nacido es un dolor que no tiene comparación. A las madres, a los padres que vivieron esto, lo lamento profundamente. Les debemos respuestas claras", declaró.

"Vamos a llegar al fondo", prometió el director del IMSS.

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