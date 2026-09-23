IMSS confirma bacteria en cuatro de los cinco bebés fallecidos en hospital de Durango

“La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis”, detalló la funcionaria a través de un videomensaje compartido en redes sociales.



En el video, Toriz Saldaña detalló que entre el 1 y el 19 de septiembre, la UCIN atendió a 11 recién nacidos que presentaban condiciones graves y requerían cuidados intensivos. De ellos, seis fueron dados de alta y se encuentran en sus hogares. Además de que dijo, ninguno de ellos presentó la "bacteria asociada al brote".

Sin embargo confirmó que de los cinco recién nacidos que fallecieron, cuatro dieron positivo al microorganismo y en el quinto los estudios no identificaron la "bacteria asociada al brote".

La funcionaria señaló que, como parte del protocolo de atención en la unidad, a los recién nacidos se les realizaron estudios de laboratorio diariamente durante su estancia.

IMSS amplía la investigación a todo el hospital

Ante los resultados dados a conocer este miércoles, el IMSS, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ampliaron la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el Hospital General de Zona No. 1, y no únicamente a la UCIN.

"Hasta el momento, la bacteria no ha sido identificada en ninguna otra área hospitalaria", informó Toriz al respecto.

En tanto que la UCIN detalló la funcionaria, ha permanecido cerrada a nuevos ingresos durante toda la investigación.