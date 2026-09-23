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México

IMSS confirma bacteria en cuatro de los cinco bebés fallecidos en hospital de Durango

Adriana Toriz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, informó que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, se mantiene cerrada.
mié 23 septiembre 2026 01:55 PM
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sala de espera de un hospital del imss en durango
IMSS informó que mantiene una investigación por la muerte de cinco recién nacidos. (Foto: Google de fotos )

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó la madrugada de este miércoles que cuatro de los cinco recién nacidos que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 de Durango dieron positivo a una "bacteria asociada al brote" que investiga la institución desde el pasado lunes.

Sin embargo, el IMSS subrayó que la presencia de la bacteria —cuya especie aún no ha sido identificada públicamente por el Instituto— no permite establecer que haya sido la causa de los fallecimientos, informó Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del instituto.

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“La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis”, detalló la funcionaria a través de un videomensaje compartido en redes sociales.


En el video, Toriz Saldaña detalló que entre el 1 y el 19 de septiembre, la UCIN atendió a 11 recién nacidos que presentaban condiciones graves y requerían cuidados intensivos. De ellos, seis fueron dados de alta y se encuentran en sus hogares. Además de que dijo, ninguno de ellos presentó la "bacteria asociada al brote".

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Sin embargo confirmó que de los cinco recién nacidos que fallecieron, cuatro dieron positivo al microorganismo y en el quinto los estudios no identificaron la "bacteria asociada al brote".

La funcionaria señaló que, como parte del protocolo de atención en la unidad, a los recién nacidos se les realizaron estudios de laboratorio diariamente durante su estancia.

IMSS amplía la investigación a todo el hospital

Ante los resultados dados a conocer este miércoles, el IMSS, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ampliaron la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el Hospital General de Zona No. 1, y no únicamente a la UCIN.

"Hasta el momento, la bacteria no ha sido identificada en ninguna otra área hospitalaria", informó Toriz al respecto.

En tanto que la UCIN detalló la funcionaria, ha permanecido cerrada a nuevos ingresos durante toda la investigación.

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Toriz informó además que también fueron revisados los medicamentos e insumos utilizados para la atención de los pacientes, así como las condiciones de limpieza y desinfección del hospital.

“Una búsqueda exhaustiva de los medicamentos e insumos necesarios para la atención, la limpieza y la desinfección” confirmó que existe suficiencia para atender a los pacientes, indicó la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica.

En tanto, la investigación del IMSS aún continúa para determinar el origen del brote y establecer si existe una relación causal entre la bacteria y cada uno de los fallecimientos.

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Toriz rechazó además las versiones difundidas sobre una paciente adolescente atendida recientemente en el hospital, de quien se informó que habría presentado la misma bacteria.

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“Es falso que una paciente adolescente atendida recientemente en el hospital haya presentado la bacteria”, expresó la funcionaria.

El IMSS también dio a conocer que Jorge Marengo, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Instituto, se encuentra en Durango para acompañar y atender personalmente a las familias de los recién nacidos fallecidos.

El próximo reporte del IMSS sobre el caso está previsto que se de a conocer este miércoles 23 de septiembre.

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