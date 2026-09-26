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México

El IMSS suma otra polémica: entrega dos recién nacidas a familias equivocadas en Baja California

El Instituto ofreció una disculpa a las familias y anunció apoyo psicológico, médico y jurídico, además de una revisión de los protocolos de identificación de recién nacidos.
sáb 26 septiembre 2026 04:15 PM
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Personal médico sostiene y atiende a un recién nacido junto a equipo especializado en una unidad hospitalaria.
El IMSS confirmó que en Baja California dos bebés fueron entregadas a familias distintas de las que les correspondían.
 (Foto: Archivo IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que dos recién nacidas fueron entregadas por error a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco-Pediatría No. 31 de Mexicali, Baja California, y anunció una revisión de sus protocolos de identificación de bebés.

El caso fue confirmado la noche de este viernes por Gabriela Paredes Orozco, titular de atención a la derechohabiencia del IMSS, hecho que se suma a otra reciente investigación por la muerte de cinco recién nacidos en un hospital de Durango.

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Paredes Orozco informó que viajó a Baja California como parte de un equipo de nivel central para reunirse con las familias afectadas.

“A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, les ofrecí personalmente una disculpa por este grave error”, señaló Paredes Orozco en un mensaje difundido en redes.

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La funcionaria reconoció además que el Instituto no informó a las familias desde el momento en que surgió la duda sobre la identidad de las recién nacidas.

“Y también por no haberles informado desde el primer momento en el que surgió la duda”, afirmó.


¿Qué pasó con las dos recién nacidas?

El IMSS confirmó que las dos bebés fueron entregadas a familias distintas de las que les correspondían. Hasta ahora, el Instituto no ha informado públicamente cómo ocurrió la confusión, cuánto tiempo permanecieron las recién nacidas con las familias equivocadas ni en qué momento se detectó el error.

El Instituto informó que brindará a las familias acompañamiento psicológico, médico y jurídico.

“Les estaremos brindando apoyo psicológico, médico y jurídico”, señaló Paredes Orozco.

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El IMSS también mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y con el DIF de Baja California para dar seguimiento al caso y proteger a las menores.

IMSS revisará protocolos de identificación

Tras reconocer el error, el Instituto anunció una revisión de los procedimientos utilizados para identificar a los recién nacidos durante la atención obstétrica y neonatal.

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“Vamos a revisar los procedimientos de identificación de recién nacidos y colaboraremos con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades”, afirmó Paredes Orozco.

La revisión buscará determinar en qué momento se produjo la falla y si hubo responsabilidades administrativas o de otro tipo.

El IMSS no ha informado hasta ahora si algún trabajador fue separado de sus funciones o si se inició algún procedimiento administrativo como consecuencia del caso.

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Paredes Orozco señaló que las decisiones que se tomen durante el proceso deberán considerar el bienestar de las menores.

“Cada decisión se tomará con ellas, a su ritmo y pensando siempre en el bienestar de las bebés”, expresó.

El IMSS indicó además que protegerá en todo momento la identidad y los datos personales de las recién nacidas y pidió a los medios de comunicación respetar su privacidad.

El Instituto también señaló que trabajará con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Otro caso con recién nacidos bajo investigación

El reconocimiento del error en Mexicali ocurre mientras el IMSS enfrenta otro caso relacionado con recién nacidos.

En Durango, cinco bebés fallecieron después de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1. El IMSS confirmó que cuatro de los cinco recién nacidos presentaron una bacteria asociada al brote, aunque la institución ha señalado que todavía no establece una relación causal entre la presencia del microorganismo y los fallecimientos.

La UCIN de ese hospital permanece cerrada a nuevos ingresos mientras continúan las investigaciones.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Baja California Bebés

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