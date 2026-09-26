El IMSS suma otra polémica: entrega dos recién nacidas a familias equivocadas en Baja California

Paredes Orozco informó que viajó a Baja California como parte de un equipo de nivel central para reunirse con las familias afectadas.

“A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, les ofrecí personalmente una disculpa por este grave error”, señaló Paredes Orozco en un mensaje difundido en redes.

La funcionaria reconoció además que el Instituto no informó a las familias desde el momento en que surgió la duda sobre la identidad de las recién nacidas.

“Y también por no haberles informado desde el primer momento en el que surgió la duda”, afirmó.







¿Qué pasó con las dos recién nacidas?

El IMSS confirmó que las dos bebés fueron entregadas a familias distintas de las que les correspondían. Hasta ahora, el Instituto no ha informado públicamente cómo ocurrió la confusión, cuánto tiempo permanecieron las recién nacidas con las familias equivocadas ni en qué momento se detectó el error.

El Instituto informó que brindará a las familias acompañamiento psicológico, médico y jurídico.

“Les estaremos brindando apoyo psicológico, médico y jurídico”, señaló Paredes Orozco.