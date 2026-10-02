De 24 a 30 muertos: cómo se contó Tlatelolco en las primeras horas del 2 de octubre de 1968

¿Cuántas personas murieron el 2 de octubre de 1968?

Los archivos desclasificados señalan que no existe una cifra única ni un censo definitivo sobre el número de víctimas mortales, pero confirman que el saldo real supera ampliamente la versión que difundió el Estado.

El régimen de Gustavo Díaz Ordaz sostuvo oficialmente que el saldo de la noche del 2 de octubre fue de 30 personas muertas, pero el análisis de fotografías inéditas recuperadas de la época -correspondientes únicamente al registro de la Tercera Delegación del D.F.- muestra entre 50 y más de 60 cadáveres registrados solo en esa demarcación.

Médicos del Servicio Médico Forense y estudiantes de medicina de la época relataron que los anfiteatros y hospitales se vieron saturados con cuerpos con heridas de bala y bayoneta, imposibilitando un conteo preciso en medio del caos.

La estación de la CIA en México reportó 24 civiles muertos en un cable confidencial del 3 de octubre. Aseguró que las bajas civiles eran en su mayoría estudiantes, pero que “hubo más bajas entre las tropas del ejército porque estuvieron expuestas a disparos de francotiradores”.

La versión de que los estudiantes fueron los primeros en disparar se vino abajo poco después. Las autoridades mexicanas afirmaron tener "pruebas" de que el Partido Comunista, había sido cómplice junto a otros líderes soviéticos, de orquestar los disturbios. Estados Unidos no pudo corroborarlo, dejó de confiar en la versión del régimen en México.

El FBI fue la agencia que más víctimas estimó; al asegurar que hasta 200 personas podrían haber muerto en Tlatelolco.

Estados Unidos recibió reportes confusos de todas sus agencias: la Embajada reforzaba la versión de influencia comunista extranjera en el movimiento estudiantil, la CIA concluyó que los disturbios se debieron al mal manejo de la política interna, mientras que el FBI señaló a la “Brigada Olympia” como responsable de iniciar el tiroteo.

La prensa internacional reportó cifras de tres dígitos, de entre 100 y 300 muertos, basadas en testimonios del personal médico del Hospital de la Cruz Roja, cuerpos encontrados en la Plaza de las Tres Culturas y conteos de las organizaciones estudiantiles.