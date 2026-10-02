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México

¿De qué murió Gustavo Díaz Ordaz? Así fueron los últimos días del presidente de la matanza de Tlatelolco

La administración del expresidente de México a quien durante su candidatura presidencial apoyó el general Lázaro Cárdenas del Río, estuvo marcado por la masacre del 68.
vie 02 octubre 2026 12:19 PM
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Gustavo Diaz Ordaz en una foto en blanco y negro. Viste traje negro, camisa blanca y lentes.jpg
El expresidente es recordado porque durante su mandato (Foto: Facebook Museo de las Constituciones UNAM)

El 15 de julio de 1979 murió Gustavo Díaz Ordaz, quien se desempeñó como presidente de la república de 1964 a 1970, y cuyo mandato estuvo marcado por la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, un hecho que marcó la vida histórica del país.

Durante su gobierno se realizaron diversas reformas legislativas, México fue sede de las Olimpiadas, entre otras acciones. Te detallamos de qué murió este controvertido expresidente.

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Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, Puebla. Su padre fue jefe político durante el porfiriato y después administrador de haciendas y tenedor de libros.

Estudió derecho en el Colegio del Estado, hoy Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis “ El recurso de queja en el procedimiento civil”. Desempeña diversos puestos académicos, políticos y judiciales en su estado natal, entre ellos el de secretario particular del gobernador Maximino Ávila Camacho.

¿De qué murió Díaz Ordaz?

A pesar de que en 1969 durante su informe de Gobierno, Gustavo Díaz Ordaz expresó ante el Congreso de la Unión que asumía su responsabilidad en la represión estudiantil del 2 de octubre del 68, su mandato ya sufría críticas e iba en declive.

“Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”, expresó.

El 1º de diciembre de 1970, entregó la presidencia de la República a su sucesor Luis Echeverría Álvarez y se retiró a su casa de la calle del Risco, en el Pedregal de San Ángel.

En 1977 se le nombró como embajador en España y en una entrevista realizada poco antes de su salida a Madrid, Díaz Ordaz reitera su convicción de que en 1968, “sirvió y salvó al país”…

Muere de cáncer en el colón el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México. Tenía 68 años.

Gustavo Díaz Ordaz con la banda presidencial, lentes y sentado en la silla adornada con un águila y escudo nacional.jpeg
El exmandatario fue objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad y el enojo del pueblo ante las represiones que ordenó. (Foto: memoriapoliticademexico)

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¿Cómo llegó Díaz Ordaz a ser presidente?

Su carrera política incluyó ser diputado federal en 1943 y después senador de la República de 1946 a 1952 y representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral.

En 1952 ocupa la dirección jurídica de la secretaría de Gobernación; en 1953 es nombrado oficial mayor de la misma y al tomar posesión el presidente López Mateos, se encarga de la titularidad de esa secretaría hasta el 17 de noviembre de 1963, cuando rinde protesta como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional y de acuerdo con la página de Memoria Política de México, expresó lo siguiente:

“Con la Constitución como guía, sin admitir retrocesos ni claudicaciones… (porque) en México existen todas las libertades menos una: la libertad para acabar con todas las demás libertades”.

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A su candidatura se sumaron los Partidos Popular Socialista PPS y Auténtico de la Revolución PARM y en mayo de 1964, es sostenida públicamente por el general Lázaro Cárdenas del Río, el personaje de mayor autoridad moral entre los sectores de la izquierda mexicana:

"Los hombres de la Revolución, señor licenciado, deseamos que logre usted realizar su programa social que el pueblo ha conocido por usted mismo".

En las elecciones celebradas el 5 de julio de ese mismo año, Díaz Ordaz obtiene 8,368,446 votos (88.81%), frente a José González Torres, candidato del Partido Acción Nacional que sólo logra el 10.97% de la votación total.

En medio del descontento social, Díaz Ordaz asume la presidencia de la República el 1º de diciembre de 1964.

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La matanza del 68

El 18 de septiembre de 1968, tras la agitación estudiantil que alcanza a muchos países y también a México, casi en vísperas de los XIX Juegos Olímpicos cuya sede es la capital del país, el Ejército ocupa la Ciudad Universitaria, luego de una larga huelga sostenida por estudiantes universitarios y politécnicos.

Asimismo, el Ejército toma el Casco de Santo Tomás, edificio principal del Instituto Politécnico Nacional. La toma de los planteles universitarios causa la renuncia de otro rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que aunque no le es aceptada, sí logra el desalojo de la tropa del campus universitario. Díaz Ordaz se niega a derogar el artículo 145 bis del Código Penal que sirve de base legal para la represión política y concluye que todo tiene su límite

Pocos días después, el 2 de octubre del mismo año, el Ejército reprime sangrientamente en Taltelolco el movimiento estudiantil tras de que semanas antes Díaz Ordaz convocó, sin respuesta, a un arreglo desde Guadalajara: Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano queda tendida en el aire”.

Durante su gobierno, reprimió algunas guerrillas que se gestaban en estados como el de Madera, Chihuahua, y se inician los levantamientos armados de los maestros normalistas Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en tierras guerresenses, quienes son perseguidos por el Ejército sin que puedan asesinarlos.

Así, el 24 de mayo de 1969, el gobierno de Díaz Ordaz inicia la Operación Gran Rastrilleo, una "guerra sucia" que hará del Ejército Mexicano despiadada fuerza antiguerrilla que asolará la Costa Grande del estado de Guerrero.

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