¿De qué murió Gustavo Díaz Ordaz? Así fueron los últimos días del presidente de la matanza de Tlatelolco

Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, Puebla. Su padre fue jefe político durante el porfiriato y después administrador de haciendas y tenedor de libros.

Estudió derecho en el Colegio del Estado, hoy Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis “ El recurso de queja en el procedimiento civil”. Desempeña diversos puestos académicos, políticos y judiciales en su estado natal, entre ellos el de secretario particular del gobernador Maximino Ávila Camacho.

¿De qué murió Díaz Ordaz?

A pesar de que en 1969 durante su informe de Gobierno, Gustavo Díaz Ordaz expresó ante el Congreso de la Unión que asumía su responsabilidad en la represión estudiantil del 2 de octubre del 68, su mandato ya sufría críticas e iba en declive.

“Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”, expresó.

El 1º de diciembre de 1970, entregó la presidencia de la República a su sucesor Luis Echeverría Álvarez y se retiró a su casa de la calle del Risco, en el Pedregal de San Ángel.

En 1977 se le nombró como embajador en España y en una entrevista realizada poco antes de su salida a Madrid, Díaz Ordaz reitera su convicción de que en 1968, “sirvió y salvó al país”…

Muere de cáncer en el colón el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México. Tenía 68 años.